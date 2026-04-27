Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci

Zaměstnavatel vás pozdě přihlásil k pojištění. Jaké nastanou komplikace?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v modré košili stojí s rukou připláscutou na čele a tváří se, jak by zrovna něco objevil
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Při nástupu do zaměstnání rozhoduje pro zdravotní pojištění datum uvedené ve smlouvě. Pokud zaměstnavatel uvede jiné datum než skutečný začátek pracovního poměru, může jít o chybu s právními i praktickými dopady.

Ve zdravotním pojištění je klíčové datum vzniku pracovního poměru, nikoli faktický nástup do práce. Pokud je ve smlouvě uvedeno, že pracovní poměr začíná například 1. května, pak se za tento den považuje i vznik účasti na pojištění, bez ohledu na to, že jde o státní svátek.

Na problematiku upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci otázek a odpovědí. 

Zaměstnavatel má povinnost přihlásit zaměstnance právě k tomuto datu. Pokud dojde k posunu o jeden den, například na 2. května, jde z pohledu pravidel o nesprávný postup.

Změna hlášení má háček. Všechny formuláře pojišťovnám se podávají dál postaru

Dopad na zaměstnance bývá minimální

U běžných zaměstnanců, kteří nemají jiné příjmy, obvykle taková chyba nemá praktický dopad. Zdravotní pojištění se v zaměstnání odvádí za celý kalendářní měsíc a nepočítá se po jednotlivých dnech.

Krátké „posunutí“ tak ve většině případů nevede ke vzniku dluhu ani k nutnosti cokoliv doplácet. Stejný princip platí i při přechodu mezi zaměstnáními nebo při nástupu z evidence pojištěnců, za které hradí pojistné stát.

OSVČ zrušila živnost i datovku. Jak podat přehledy, když musí pouze online?

Jiná situace u OSVČ

Výrazně citlivější je situace u osob samostatně výdělečně činných. Pokud je zaměstnání vedeno jako hlavní zdroj příjmů a podnikání je pouze vedlejší činností, musí souběh trvat celý kalendářní měsíc.

I jediný den nesouladu může znamenat, že:

AI skoleni

  • je nutné změnu oznámit zdravotní pojišťovně,
  • a za daný měsíc může vzniknout povinnost platit zálohy jako OSVČ.

Oznámení má být rychlé a přesné

Zaměstnavatelé mají povinnost nahlásit nástup i ukončení zaměstnání zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vzniku skutečnosti. Správnost údajů je proto zásadní. I drobná chyba v datu může vést k nesouladu v evidenci.

Kontrola údajů je možná například prostřednictvím online portálů jednotlivých pojišťoven, kde lze ověřit, kdo za pojištěnce aktuálně odvádí pojistné.

Od roku 2026 se mění klíčové lhůty pro oznámení pojišťovnám

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Is redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho nebo Kluky z Prahy

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: JMHZ, daňové změny, brigádníci, benefity, rovnost v odměňování
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).