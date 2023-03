Zdají se vám data nebo volání drahé? O2 a T-Mobile mají vyšší zisky než Lidl

Server Podnikatel.cz po bankách a obchodních řetězcích zjišťoval, jaké zisky mají telefonní operátoři. V jejich případě je více patrná majetková struktura a je veřejně známé, že jejich zisky odcházejí jejich zahraničním majitelům. Přesto jejich zástupci nebyli ochotni sdělit příliš konkrétní údaje, ale na rozdíl od bank nebo zástupců supermarketů neodkazovali na informace, které jsou povinni zveřejňovat. Jejich výroční zprávy byly také oproti řetězcům mnohem obsáhlejší a kromě finančních výsledků se často věnovaly například úspěchům a dalším plánům operátorů. Co se týče výše zisků, rozdíly jsou spíše v rámci operátorů než jednotlivých let.

I operátoři byli skoupí na přesná data

Jak jsme uváděli v článku o obchodních řetězcích, ve většině případů tiskoví mluvčí supermarketů odpovídali vyhýbavě, případně zmiňovali, že je vše uvedeno například ve výročních zprávách. Podobná situace nastala také u operátorů, kde se jeden z nich k našim otázkám nevyjádřil vůbec a dále například Vodafone zajímalo, v jakém kontextu se ptáme a na jaké téma se článek přesně zaměřuje. Ondřej Luštinec z tiskového oddělení Vodafone Czech Republic v této souvislosti doplnil, že až podle uvedení souvislostí připraví nejlepší možné odpovědi. Místo zmínění přesných zisků (a případně tržeb) zaslal pouze grafiku s daty k finančnímu roku 2020/2021 (hospodářský rok 2021/2022 ještě neměli uzavřený) ukazující na některé aspekty Vodafone za posledních pět let. Pavel Hadrbolec, ředitel finanční divize T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, uváděl s prosbou o pochopení, že výsledky za loňský rok budou komunikovat na konci února. Přesto však žádný z operátorů v době vzniku článku ještě neměl zveřejněnou výroční zprávu za rok 2022.

Zisky jsou rozdělovány

Pavel Hadrbolec serveru Podnikatel.cz sdělil, že vzhledem k tomu, že jsou 100% vlastněni zahraniční matkou, tak se zisk v podobě dividendy posílá do zahraničí. Část financí se však vrací ČR ve formě investic. V roce 2021 šlo o 5,5 miliardy korun, upřesnil. Ve výroční zprávě je uvedeno, že v květnu 2021 byly vyplaceny dividendy v celkové výši 5 091 milionů Kč, což činilo 9 791 Kč na akcii. Konkrétní schválení rozdělení zisku za rok 2021 proběhlo na valné hromadě plánované na duben 2022, a tudíž nebylo ve zprávě podrobněji rozebíráno. A podobně to má i Vodafone, kde do data zveřejnění účetní závěrky nenavrhla společnost rozdělení zisku. V poslední výroční zprávě je zmíněno, že v září 2020 rozhodla valná hromada v podobě jediného akcionáře o výplatě zisku za hospodářský rok ve výši 1 457 milionů korun jako podíl jediného akcionáře společnosti na zisku.

Ve výše popsané grafice od Vodafone je uvedeno, že za 5 let Vodafone v ČR například investoval 24 miliard korun do infrastruktury, zaplatil 17 miliard korun státní pokladně a poslal 4,5 miliardy korun zpátky akcionářům v zahraničí. Ve výroční zprávě O2 je uvedeno, že zisk po zdanění připadá akcionářům společnosti a hlavním akcionářem O2 je společnost PPF Telco B.V. V roce 2021 pak jejich valná hromada schválila rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2020 tak, že část byla k vyplacení na dividendách, část převedena na účet nerozdělených zisků minulých let a částka ve výši osmi milionů korun byla příspěvkem do sociálního fondu.

V tabulce se nachází informace od zástupců operátorů.

Operátor Kam zisky odcházejí? O2 operátor se nevyjádřil T-Mobile Německo, zisk se v podobě dividendy posílá do zahraničí. Část financí se však vrací ČR ve formě investic Vodafone Czech Republic akcionářům v zahraničí + investice v ČR

Jaké měli operátoři zisky?

V tabulce je uveden přehled zisků operátorů v letech 2018 až 2021 zjištěný z výročních zpráv. Ukazuje se, že jsou zde v rámci daných let jen malé rozdíly a že se po covidu situace zlepšila. Například T-Mobile ve výroční zprávě z roku 2021 uvádí, že z finančního hlediska společnost v tomto roce navázala na dosavadní růst a zvýšila jak své výnosy, tak čistý zisk. Finanční pozice zůstává nadále velice silná a stabilní, navíc podpořená celkovým zázemím skupiny Deutsche Telekom, doplňují zde.

Operátor Zisk v roce 2018 Zisk v roce 2019 Zisk v roce 2020 Zisk v roce 2021 Zisk v roce 2022 Rozdíl zisku v letech 2020 a 2021 O2 5,45 mld. Kč 5,46 mld. Kč 5,85 mld. Kč 6,45 mld. Kč dosud nezveřejněno 10% T-Mobile 5,60 mld. Kč 5,47 mld. Kč 5,09 mld. Kč 6,26 mld. Kč doposud nezveřejněno 23% Vodafone Czech Republic 1,29 mld. Kč 1,46 mld. Kč 1,26 mld. Kč 1,28 mld. Kč doposud nezveřejněno 2%

Letošní výsledky může ovlivnit pomoc Ukrajině

Podobně jako ostatní firmy, tak i na operátory měl vliv koronavirus. Operátor O2 popisoval, jak je ovlivnila různá protikrizová opatření, menší návštěvnost maloobchodních prodejen, nižší zájem o cestování negativně ovlivňující výnosy i provozní zisk z roamingu nebo také narušení dodavatelskoodběratelských řetězců. Společnost se tak musela vypořádat s prodlužováním dodacích lhůt, zvýšenými náklady na přepravu a s často nedostupným zbožím od předních dodavatelů. Tyto skutečnosti měly negativní vliv na prodej zařízení, upřesňují v poslední výroční zprávě.

Letošní finanční výsledky jistě ovlivní situace spojená s válkou na Ukrajině. Mobilní operátoři patřili mezi ty, kteří se rozhodli Ukrajincům pomoci. Jak jsme psali, například T-Mobile vydával přednabité SIM karty, ve Vodafone byl roaming zdarma a volání na Ukrajinu bylo zvýhodněné a v O2 se na Ukrajinu volalo se stejnými podmínkami jako do EU. Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), už v dubnu 2022 uvedl, že hodnota podpory ze strany mobilních operátorů přesáhla tehdy 300 milionů korun.

Kdo jsou majitelé operátorů?

Ondřej Luštinec zdůraznil, že struktura jejich vlastníků je plně transparentní a uvedená v obchodních rejstřících s tím, že vlastníkem společnosti Vodafone Czech Republic je společnost Vodafone Group, jejíž akcie jsou obchodované na burzách ve Spojených státech a Velké Británii. Podobně Pavel Hadrbolec uvedl, že majitelem T-Mobile Czech Republic je 100 % Deutsche Telekom Europe Holding GmbH se sídlem v Německu. Společnost O2 CZ je mateřskou společností několika společností, které vlastní přímo nebo prostřednictvím jiných členů koncernu O2 Czech Republic. Je součástí PPF, ale jak je uvedeno výše, jejím hlavním akcionářem je nizozemská společnost PPF Telco B.V.

Operátor Majitel/stát O2 PPF založena v ČR, hlavním akcionářem je PPF Telco B.V. se sídlem v Nizozemí T-Mobile Deutsche Telekom AG, Německo Vodafone Czech Republic Vodafone Group, Velká Británie

V dalším článku se zaměříme na vlastnictví a zisky pojišťoven.