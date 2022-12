Změny od roku 2023 ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Nařízením vlády s číslem 290/2022 Sb. jsou s účinností od 1. ledna 2023 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2023. Z těchto údajů se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč. Záloha pro OSVČ se tím zvyšuje z částky 2627 Kč na 2722 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2023.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2023

Rok 2022 2023 Minimální vyměřovací základ 19 455,50 Kč 20 162 Kč Minimální měsíční záloha 2 627 Kč 2 722 Kč

Částku minima v nové výši musí osoby samostatně výdělečně činné odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2022. Vyšší minimální zálohu tak musí odvést nejpozději do středy 8. února 2023.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za některé je plátcem pojistného stát. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Novelou uvedeného zákona byl s účinností od 1. 10. 2022 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 014 Kč (pojistné z této částky je 1487 Kč), s účinností od 1. 1. 2023 pak na 14 074 Kč (pojistné činí 1900 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Využijí se takzvané odpočty. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2023 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 14 074 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).





Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí prozatím nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Jasno bude zřejmě až koncem měsíce prosince. Navrhuje se částka 17 300 Kč. Bude-li schválena, bude v roce 2023 minimální vyměřovací základ roven této částce a minimální zdravotní pojistné 2336 Kč.

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění i stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu. Avšak tento limit se od roku 2023 rovněž zvyšuje.

Vyšší započitatelný příjem

Zvýšení příjmu, který založí účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2023 se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 3500 Kč na částku 4000 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2023 méně než 4000 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu tohoto zákona.

Výjimky se taxativně týkají pouze:

člena družstva , který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (tj. maximálně do částky 3999 Kč),

, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (tj. maximálně do částky 3999 Kč), osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti , popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

