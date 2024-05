Změny u koncesionářských poplatků v otázkách a odpovědích, (nejen) pro podnikatele

Podnikatelé už nebudou platit poplatky dle počtu zařízení, nýbrž dle počtu zaměstnanců. Nově se mají poplatky navíc platit i v případě vlastnictví mobilního telefonu či počítače. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky.

Na kolik se mají zvýšit televizní a rozhlasové poplatky?

Měsíční výše rozhlasového poplatku by se měla zvýšit o 10 Kč ze stávajících 45 Kč na 55 Kč, televizní poplatek by pak měl vzrůst z 135 Kč na 150 Kč. Celkově by tedy poplatky měly vzrůst o 25 Kč měsíčně. Zároveň se má zavést valorizační mechanismus, který bude poplatky zvyšovat podle výše inflace.

Jak bude valorizační mechanismus vypadat?

Poplatky se budou zvyšovat nařízením vlády vždy k 1. červenci kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž součet inflace za předcházející roky od posledního zvýšení rozhlasového nebo televizního poplatku překročí 6 %.

Z jakých všech zařízení se poplatky budou platit? Aktuálně se poplatky platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Nově se budou považovat za rozhlasový a televizní přijímač jakákoli zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno. Půjde tedy i o počítače a mobilní telefony či tablety. Přečtěte si také: Česká televize dostane od operátorů informaci, jestli máte internetové připojení Co když máte v domácnosti více zařízení? I nadále bude platit, že domácnosti budou platit rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívají více. Jaké poplatky budou platit podnikatelé? Podnikatelé (ať už fyzické nebo právnické osoby) v současnosti platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používají k podnikání nebo v souvislosti s ním. Nově se však mají poplatky hradit podle počtu zaměstnanců. Navrhuje se změna základu poplatku tak, aby tito poplatníci hradili měsíčně televizní poplatky ve výši násobku stanoveného měsíčního poplatku podle počtu zaměstnanců. OSVČ a firmy do 24 zaměstnanců pak nebudou muset poplatky platit. Změnily se i původně navrhované sazby, respektive došlo k vyšší diferenciaci dle počtu zaměstnanců. Nově mají být tyto sazby: při počtu 25 až 49 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši pětinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku ( televizní a rozhlasový poplatek by tak nově dohromady činil 1025 Kč měsíčně )

při počtu 50 až 99 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši desetinásobku rozhlasového a televizního poplatku (2050 Kč)

při počtu 100 až 199 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši dvacetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (4100 Kč)

při počtu 200 až 249 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši třicetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (6150 Kč)

při počtu 250 až 499 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši sedmdesátinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (14 350 Kč)

při počtu více než 500 zaměstnanců stonásobek výše rozhlasového poplatku a stonásobek výše televizního poplatku (20 500 Kč) Změna systému placení poplatků se nicméně nebude týkat podnikatelů, kteří pronajímají dopravní prostředky. Tito podnikatelé budou i nadále hradit rozhlasové a televizní poplatky za přijímače, které jsou příslušenstvím pronajímaných dopravních prostředků. Skončí naopak stávající výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií. Přečtěte si také: Podnikatelé s maximálně 24 zaměstnanci nebudou muset platit koncesionářské poplatky Kdo se bude považovat za zaměstnance? Za zaměstnance budou považováni lidé zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Budou se do počtu zaměstnanců počítat částečné úvazky či lidé pracující na dohody? Ne, tito pracovníci se nebudou počítat do počtu zaměstnanců. Pokud jste OSVČ a máte jen pracovní mobilní telefon a počítač, musíte platit poplatek za domácnost? Ohledně vztahu OSVČ a domácnosti je vloženo ustanovení, že povinnost platit, resp. možnost neplatit poplatek jako fyzická osoba podnikající nemá vliv na povinnost platit poplatek v domácnosti. Pokud OSVČ žije v domácnosti, kde není žádné zařízení schopné příjmu vysílání, domácnost neplatí. OSVČ ovšem bude muset doložit, že případný mobil/počítač používá v rámci podnikání. Pokud by taková osoba měla méně jak 6 zaměstnanců, nebyla by povinna poplatek platit ani z titulu podnikání. Pokud však v této domácnosti má jiný její člen zařízení schopné příjmu, např. mobilní telefon dítěte, které však podnikat nemůže, nelze tvrdit, že domácnost nepoužívá zařízení schopné příjmu vysílání. Jaké další povinnosti podnikatele čekají? Provozovateli vysílání nebo pověřené osobě (České poště) budou muset oznámit specifikované údaje. Fyzická osoba, která je podnikatelem, bude povinna oznámit jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání, a právnická osoba je povinna oznámit obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti. Zároveň budou muset podnikatelé uvést i počet zaměstnanců. Pro podnikatele má navíc platit nová sankce, a to v případě, že se neodhlásí z evidence v případech, kdy přestali být poplatníkem nebo byli osvobozeni od poplatku, a současně přestali platit rozhlasový nebo televizní poplatek. V takovém případě se navrhuje, aby tyto osoby měly povinnost zaplatit provozovateli vysílání ze zákona přirážku ve výši 1000 Kč. Odkdy mají změny platit? Pokud novela projde legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku roku 2025. Souhlasíte se zvýšením koncesionářských poplatků? Ano, je to logické, vše zdražuje

