Ročníků 1965 a starších se posun důchodového věku netýká. Kdy půjdou do penze mladší?

Odchod do důchodu se prodlouží

Aktuálně platí, že se věk pro odchod do důchodu neustále zvyšuje, přičemž by se měl v roce 2035 zastropovat na 65 letech. Důchodová reforma, o které bude brzy jednat Poslanecká sněmovna, ale počítá se zrušením tohoto stropu a zavedením mechanismu navazujícího na hranici pro odchod do starobního důchodu na naději dožití.

Důchodový věk každého ročníku narození bude navázán na naději dožití 50letých osob v roce, ve kterém příslušná generace dosáhne 50 let věku. „Díky tomu bude informace o důchodovém věku známa, až na první ročníky, kterých se nová úprava dotkne, alespoň 15 let před dosažením důchodového věku,“ doplňuje důvodová zpráva.

Co je naděje dožití

Naděje dožití je statistický údaj, který udává průměrný, tedy předpokládaný věk, jehož dosahují členové dané populace. Hodnota vyjadřuje průměrnou očekávanou zbývající délku života při určitém stáří jedince při struktuře úmrtnosti pro daný rok. Jinými slovy říká, kolika let se dožije průměrný jedinec daného věku při stávající úmrtnosti. Například pro 50leté muže byla v roce 2022 naděje dožití 28,21 roku (celkem 78,21 roku) a pro 50leté ženy 33,19 roku (celkem 83,19 roku).





Naděje dožití v 50 letech bude, stejně jako je tomu nyní, zveřejňovat Český statistický úřad, a to zvlášť pro muže a ženy. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na základě dostupných údajů stanoví naději dožití bazické generace, kterou je generace narozená v roce 1965, a každé následující generace, jak budou generace průběžně dosahovat věku 65 let. Právě ročníky 1965 by měly jít jako první do důchodu v 65 let (muži i bezdětně ženy).

Jak se určí věk odchodu do důchodu

Důchodový věk každé další generace pak bude stanoven prováděcím předpisem, a to tak, aby jeho výše odpovídala 65 rokům a přírůstku naděje dožití v 50 letech mezi generací, která aktuálně dosáhla 50 let věku, a generací, která 50 let věku dosáhla v roce 2015.

Přírůstek naděje dožití pojištěnce se stanoví tak, že se od prostého aritmetického průměru naděje dožití mužů ve věku 50 let a naděje dožití žen ve věku 50 let zjištěné Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v němž pojištěnci dosáhnou tohoto věku, odečte prostý aritmetický průměr naděje dožití mužů ve věku 50 let a naděje dožití žen ve věku 50 let zjištěné Českým statistickým úřadem pro rok 2015. Přírůstek naděje dožití pojištěnce se bude zaokrouhlovat na celé měsíce směrem dolů. Důchodový věk bude stanoven s přesností na měsíce, přičemž maximální změna mezi dvěma po sobě jdoucími ročníky může činit 0 až 2 měsíce. Důchodový věk tedy nemůže poklesnout ani růst příliš rychlým tempem.

Příklad

Ročník 1965 půjde do důchodu v 65 letech. Naděje dožití v 50 letech pro ročník 1965 činila 30,13 roku. Pokud bude pro ročník 1980 v roce 2030 naděje dožití 31,13 roku, půjde tento ročník do důchodu v 66 letech (za předpokladu, že nepůjde o skokový nárůst v naději dožití mezi roky 2029 a 2030).

Do ročníků 1972 se půjde do důchodu podle tabulky

Vzhledem k tomu, že pro ročník narození 1965 se ještě nesjednotil důchodový věk žen a mužů a že údaje pro stanovení důchodového věku až po generaci narozenou v roce 1972 jsou již nyní známy, chce MSPV nahradit stávající tabulku stanovující důchodový věk tabulkou upravující i generaci narozenou v roce 1972.

Od ročníku narození 1973 by byl důchodový věk stanovován prováděcím předpisem (nařízením vlády), přičemž pro tento ročník dojde k plnému sjednocení důchodového věku s tím, že s ohledem na očekávaný okamžik schválení této úpravy bude důchodový věk pro ročník narození 1973 stanoven společně s ročníkem narození 1974 nařízením vlády vydaným do 30. 9. 2025, dodává důvodová zpráva.

Tabulka odchodu věku do důchodu má nově vypadat následovně:

Rok narození mužů žen s počtem vychovaných dětí 0 1 2 3 a 4 5 a více 1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r 1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r 1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r 1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r 1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r 1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r 1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r 1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m 1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m 1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r 1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r 1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r 1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m 1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 1964 64r+10m 64r+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m 1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m 1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m 1968 65r+5m 65r+5m 65r+5m 65r+5m 64r+8m 63r+2m 1969 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+2m 63r+8m 1970 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 64r+2m 1971 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 64r+8m 1972 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+7m 65r+2m

Chystají se i d alší změny

Prodloužení věku odchodu do důchodu ale není jedinou novinkou. Od roku 2025 by měly být nad rámec již nyní vymezeného okruhu osob do tzv. náročných profesí, kterou mohou jít do penze dříve, doplněny o další zaměstnání.

Ministerstvo dále navrhuje další zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů tak, aby se průměrná úroveň nově přiznávaných důchodů v relaci k průměrné mzdě i přes další nárůst dosahované doby pojištění v důsledku zvyšování důchodového věku nezvyšovala. Novela počítá rovněž se zvýšením minimální procentní výměry důchodu ze stávajících 770 Kč na 10 % průměrné mzdy. Pro rok 2024 činí průměrná mzda 43 967 Kč, takže by nově minimální procentní výměra činila více než 4 tisíce korun.

Součástí novely je i nahrazení trvalého zvyšování důchodů snížením sazby pojistného o 6,5 p. b. pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností. Snížení pojistného se tak bude týkat jak zaměstnaných seniorů, tak důchodců OSVČ.