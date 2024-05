Komplikace se školkovným pro zaměstnance končí

Firemní školky zkomplikoval konsolidační balíček

Od roku 2024 byla zrušena sleva na dani za zaplacené školkovné. Zde byla obsažena i definice „předškolního zařízení“ (registrované předškolní zařízení zřízené podle zvláštního zákona, typu mateřské školky, dětské skupiny nebo provozované na základě živnostenského oprávnění). Z toho důvodu se pro daňové účely zavedl nový pojem, a to „zařízení péče o děti předškolního věku“, který je dokonce širší. Zahrnuje i vlastní zařízení zaměstnavatele či zařízení provozované jinými subjekty.

Potíž ale nastala s oceněním příjmu zaměstnance v podobně možnosti takové zařízení využít. Měsíční úplata za dítě zde může být poměrně vysoká, a pokud ji za zaměstnance uhradí zaměstnavatel, jedná se o zdanitelný příjem zaměstnance. Ten může být za určitých podmínek od daně osvobozen, avšak je tu potíž s omezením osvobozeného příjmu do limitu poloviny průměrné mzdy. A právě toto by bránilo umísťování dětí do těchto zařízení. Bylo by zkrátka pro zaměstnance moc drahé.





Náprava se blíží

Pozměňovacím návrhem k novele zákona, kterým se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní tisk č. 570), se zmíněný nesoulad vyřeší. Novelu aktuálně čeká schvalování Senátem a účinnosti by mohla nabýt v polovině roku 2024. Vzhledem k nedostatečné kapacitě ve státních předškolních zařízeních se navrhuje úprava ocenění příjmu zaměstnance, který umístí dítě do zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, zřizovaného jak zaměstnavatelem, tak jinými subjekty. Příjem by se ocenil tak, jako by šlo o mateřskou školu podle školského zákona. Změna bude využitelná nejen pro dětské skupiny, ale i pro lesní školky a další podobná zařízení.

Ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance

Pro ocenění příjmu bude možné využít dva způsoby:

Cenou, která je v místě a čase obvyklá za použití mateřské školy zřízené veřejnoprávními zřizovateli. Ve výši nejvyšší měsíční úplaty za používání takového zařízení podle vyhlášky č. 114/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Podle § 6 této vyhlášky nesmí výše úplaty přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je splatná v době stanovení měsíční výše úplaty. Měsíční minimální mzda činí pro rok 2024 částku 18 900 Kč. Tudíž maximální možná výše úplaty je pro tento rok stanovena na 1512 Kč.

Bude tedy záležet na zaměstnavateli, zda zvolí první nebo druhý způsob ocenění nepeněžního příjmu. Druhý způsob se přitom zdá jednodušší, nemusí zjišťovat cenu za použití mateřských škol v místě a čase obvyklou.

Ocenění školkovného v praxi

S oceněním to ale bude složitější. Výše uvedená maximální částka platí pro jedno dítě zaměstnance. Bude-li mít zaměstnanec více dětí, bude se každé dítě umístěné do zařízení péče o děti předškolního věku posuzovat zvlášť. Zohlední se také doba, po kterou dítě zařízení využije. Částka je totiž měsíční a odpovídá měsíčnímu využití. Jestliže dítě zařízení využije jen po část měsíce (např. z důvodu nemoci), bude nutné ocenění přepočítat poměrnou částí. Obdobně se částka přepočítá při využití zařízení jen v některých dnech. Kupříkladu když dítě dochází jen na některé dny v týdnu.

A aby toho nebylo málo, může dojít k situaci, kdy dítě využije v průběhu měsíce více zařízení předškolní péče u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec například v průběhu měsíce pracuje na více pobočkách zaměstnavatele a zde umístí také dítě do příslušného předškolního zařízení. V rámci jednoho měsíce se ocení použití každého zařízení samostatně, avšak výsledná částka bude představovat součet ocenění a nesmí překročit výši maximální úplaty. Taková situace může nastat, i pokud dítě dochází do standardního zařízení, ale na některé dny bude umístěno do zařízení se specifickým zaměřením.

Daňový, nebo nedaňový náklad zaměstnavatele?

Věc má ale dvě strany. Na jedné je možnost osvobození příjmu zaměstnance, na straně druhé daňová uznatelnost nákladů na straně zaměstnavatele. Nepeněžní příjem zaměstnance při využití takového zařízení se vypočítá podle § 6 odst. 3 písm. c) zákona o daních z příjmů jako rozdíl mezi uvedenou částkou ocenění používání zařízení předškolní péče a úhradou, kterou zaměstnanec zaměstnavateli zaplatil. A to bez ohledu na skutečnou výši nákladů zaplacených za péči o dítě zaměstnavatelem.

Důvodová zpráva k novele zákona uvádí i praktický příklad: Zaměstnavatel zaplatil za zaměstnance měsíční částku školkovného jinému subjektu ve výši 20 000 Kč. Tento benefit zaměstnanci ocenil maximální možnou částkou za předškolní vzdělávání podle vyhlášky ve výši 1512 Kč. Pro zaměstnance jde o nepeněžní příjem (zaměstnavateli neuhradil), který je od daně z příjmů osvobozený a započítává se do ročního limitu poloviny průměrné mzdy spolu s ostatními osobními benefity podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Na straně zaměstnavatele jsou náklady spojené s provozem předškolního zařízení daňově uznatelné. Ovšem pro osvobození na straně zaměstnance musí být splněna podmínka jejich daňové neuznatelnosti.

Možné varianty:

Osvobozený příjem na straně zaměstnance a daňově neuznatelný náklad na straně zaměstnavatele.

Zdanitelný příjem na straně zaměstnance a daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele.

Kombinace obou možností. Tato varianta je samozřejmě nejvýhodnější. V části, která je na straně zaměstnance od daně osvobozená, půjde o daňově neuznatelný náklad a zbylá část nákladů může zůstat daňově uznatelným nákladem.

Zjednodušeně řečeno, náklady spojené s provozem zařízení nebo úhradou jinému subjektu bude zaměstnavatel klíčovat na náklady na děti „osvobozené“ a ty ze základu daně vyloučí. Ostatní budou daňově uznatelné.

Na základě přechodných ustanovení bude změna ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona použitelná po celé zdaňovací období roku 2024.