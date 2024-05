Povinné hlášení všech dohod o provedení práce se blíží

Systém pro hlášení dohod se připravuje na spuštění

Na začátku měsíce dubna 2024 jsme v článku Jak bude probíhat hlášení dohod od 1. července 2024? popisovali náležitosti i nový způsob oznamování dohod o provedení práce. Z výsledků čtenářské ankety vyplynulo, že plných 84 % čtenářů je přesvědčeno, že změna nenastane, protože je zásadní a na její realizaci není dostatek času. Naopak. Česká správa sociálního zabezpečení je, zdá se, na chystané změny připravena.

Již koncem měsíce dubna byla pro vývojáře mzdových a personálních systémů zveřejněna Definice e – Podání VPDPP, tj. informace k nové službě e-Podání nového formuláře „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ – dále jen Výkaz DPP). Koncem května bude spuštěno testovací prostředí tak, aby první hlášení za měsíc červenec 2024 mohlo proběhnout bez komplikací.





Oznamování o nástupu a skončení zaměstnání u DPP

V čem spočívá hlavní změna? Zaměstnavatelé nyní oznamují nástup zaměstnance, změny i skončení zaměstnání formulářem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ – dále jen Oznámení o nástupu. Oznamují se veškerá zaměstnání, tedy i dohody o provedení práce (DPP) jednotlivě při vzniku účasti na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění.

Aktuální změna se týká pouze dohod o provedení práce. Počínaje měsícem červencem budou u České správy sociálního zabezpečení evidovány veškeré dohody o provedení práce bez ohledu na výši zúčtované měsíční odměny. Tedy i takové, které účast na pojištění nezaloží. Zaměstnavatel již nebude mít povinnost odesílat formulář Oznámení o nástupu. Hlášení bude možné provést novým souhrnným formulářem Výkazem DPP.

Avšak možnost využít pro hlášení stávající formulář zůstane. Zaměstnavatel sám rozhodne, kterou variantu upřednostní. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jitka Drmolová, Česká správa sociálního zabezpečení bude k oběma způsobům přistupovat rovnocenně. Pokud má zaměstnavatel ve svém mzdovém programu například implementováno odesílání prostřednictvím formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání, není nutné, aby u zaměstnanců na DPP pro oznámení nástupu či skončení zaměstnání vytvářel další řešení. Jen bude muset následně navíc odesílat nový tiskopis Výkaz DPP, kde uvede příjmy zaměstnance a druh činnosti u dohody o provedení práce (druh činnosti T až Z).

Poznámka: Druh činnosti (standardní číselník) zaměstnavatelé využívají při komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení. Zde jsou rozlišena číslem nebo písmenem jednotlivá zaměstnání konkrétního zaměstnance a jejich pořadí, pokud je souběžně sjednáno více zaměstnání se stejným zaměstnavatelem. Například první dohoda o provedení práce u téhož zaměstnavatele je označena písmenem „T“, druhá písmenem „U“ atd.

Nový Výkaz DPP

Nově doplněným § 9a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se s účinností od 1. července 2024 upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, bude předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích. Těmito údaji se rozumí:

jméno a příjmení zaměstnance,

rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),

název zdravotní pojišťovny zaměstnance (doplněno výše popisovaným pozměňovacím návrhem),

datum nástupu zaměstnance do zaměstnání,

datum skončení zaměstnání a

výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval.

Poprvé tak zaměstnavatelé učiní do 20. srpna 2024 pro DPP za měsíc červenec. U příjmů, které by zaměstnavatel zúčtoval až po skončení zaměstnání vykonávaného na základě dohody o provedení práce, se uvede také měsíc, ve kterém zaměstnání skončilo.

Hlášení změn u zaměstnance

Nový tiskopis Výkaz DPP bude sloužit pro oznámení o nástupu do zaměstnání, skončení zaměstnání u zaměstnanců na dohodu o provedení práce a pro oznámení výše příjmů (zúčtované odměny) za uplynulý měsíc. Jak již bylo výše uvedeno, zaměstnavatel bude moci nadále využít pro oznámení o nástupu a skončení zaměstnání stávající formulář Oznámení o nástupu spolu s novým formulářem Výkazem DPP, kterým oznámí jen příjmy zaměstnance a druh činnosti.

Ostatní akce, jako je například změna, převod, skončení nebo vznik příslušnosti k pojištění v České republice, eventuálně změny druhu činnosti T až Z, budou nadále zasílány prostřednictvím formuláře Oznámení o nástupu (nový Výkaz DPP to neumožní).

Jakým způsobem budete od července 2024 oznamovat nástup/skončení zaměstnání na DPP? Pouze s využítím nového souhrnného formuláře Výkaz DPP.

Oznámením o nástupu/skončení spolu s Výkazem DPP (příjmy).

Netuším. Teprve to budeme řešit.

Výkaz bude povinně elektronický

Zaměstnavatelé budou i nadále ve stanovené lhůtě předkládat formulář „Přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného“, které jsou povinni odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Formulář se odesílá elektronicky. Stejně jako Oznámení o nástupu.

Elektronická podoba bude předepsána také pro nový Výkaz DPP za daný měsíc. Možnosti jeho odeslání se nijak neliší od jiných elektronických podání pro ČSSZ. Zaměstnavatel formulář odešle datovou větou ze mzdového programu nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Pokud by tak nemohl učinit z prokazatelných objektivních technických důvodů, mohl by eventuálně svou povinnost splnit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou územní správou sociálního zabezpečení (uvádí se zde důvod takového postupu). To ovšem jen ve skutečně výjimečných a odůvodnitelných případech.