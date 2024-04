Jak bude probíhat hlášení dohod od 1. července 2024?

Aktuálně platné, avšak ještě neúčinné změny

Vládní konsolidační balíček měl s odloženou účinností přinést změny v oblasti dohod o provedení práce (DPP). Byly schváleny dva limity pro vznik účasti na nemocenském pojištění. První limit by platil pro jednu DPP (případně více dohod) u jednoho zaměstnavatele a druhý by se využil pro případ více dohod u různých zaměstnavatelů. Pro rok 2024 by šlo o rozhodné částky 10 500 Kč a 17 500 Kč. Vychází se totiž z průměrné mzdy vyhlášené pro daný rok. První limit by byl na úrovni 25 % průměrné mzdy a druhý limit 40 % průměrné mzdy (částka se následně zaokrouhlí na 500 Kč směrem dolů).

Změny schválené v rámci vládního konsolidačního balíčku byly zcela oprávněně zacíleny proti zneužívání či nadužívání dohod o provedení práce současně u různých zaměstnavatelů takzvaně bez odvodů. Avšak zavedení dvou limitů s možností vzniku dodatečné účasti na nemocenském pojištění by bylo v praxi obtížně realizovatelné. Nehledě na nejasnou situaci ohledně zdravotního pojištění z takových dohod, kterou konsolidační balíček vůbec neřešil.

S velkou pravděpodobností bude schválen výše zmíněný pozměňovací návrh a využije se pouze první ze dvou limitů. Tedy 25 % průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2025 bude známa až na podzim. Od ní se odvodí i výše limitu pro tzv. oznámenou DPP. Ve hře je i navýšení tohoto limitu, hovoří se např. o částce 15 000 K. Aktuální pozměňovací návrh však nadále kalkuluje s 25 % průměrné mzdy.

Oznamování dohod o provedení práce zůstává

Plánované změny v odvodech sociálního a zdravotního pojištění u DPP budou realizovány až od roku 2025. Server Podnikatel.cz se jim bude postupně věnovat. To ale neznamená, že se pro zaměstnavatele aktuálně nic nemění. Povinnost hlášení všech dohod České správě sociálního zabezpečení zůstává. Činit tak budou v původně schváleném termínu, a to od 1. července 2024. Za předpokladu, že pozměňovací návrh řádně završí legislativní proces. Zavedou se nové tiskopisy a změna nemine ani ePortál České správy sociálního zabezpečení.

Součástí zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku je totiž s účinností od 1. července 2024 nový § 9a, který upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Popisovaným pozměňovacím návrhem se tato povinnost pouze doplňuje o nové údaje. Účinnost změn se zde neposouvá.

Okruh oznamovaných údajů

Dosud zaměstnavatelé oznamují jednotlivý nástup zaměstnance konajícího práci na základě dohody o provedení práce, která založí účast na nemocenském pojištění (vznik účasti na pojištění a skončení dohody). Nově nebudou hlásit každou dohodu zvlášť, ale všechny dohody za daný kalendářní měsíc souhrnným formulářem. Oznamovací povinnost se ale bude týkat všech DPP. Tedy i takových, které účast na nemocenském pojištění nezaloží.

Zaměstnavatel bude od 1. července 2024 nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnával zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, předkládat příslušné územní správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích. Těmito údaji se rozumí:

jméno a příjmení zaměstnance,

rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo přiděleno),

název zdravotní pojišťovny zaměstnance (navržena změna – výše popisovaný pozměňovací návrh),

(navržena změna – výše popisovaný pozměňovací návrh), datum nástupu zaměstnance do zaměstnání,

datum skončení zaměstnání a

výše příjmů, které těmto zaměstnancům za příslušný kalendářní měsíc zúčtoval.

Poprvé tak zaměstnavatelé učiní do 20. srpna 2024 pro DPP za měsíc červenec. U příjmů, které by zaměstnavatel zúčtoval až po skončení zaměstnání vykonávaného na základě DPP, se uvede také měsíc, ve kterém zaměstnání skončilo.

Oznámení bude elektronické

Zaměstnavatel bude nadále ve stanovené lhůtě na předepsaném tiskopisu předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, které je povinen odvádět, s uvedením čísla účtu, z něhož byla platba pojistného provedena. Povinnost uvedenou ve větě první splní zasláním přehledu v elektronické podobě dosavadním způsobem uvedeným v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Elektronická podoba bude předepsána také pro souhrnné oznámení všech DPP v daném měsíci s požadovanými údaji. Jedině, že by tak zaměstnavatel nemohl učinit z prokazatelných objektivních technických důvodů, může svou povinnost splnit v písemné podobě na předepsaném tiskopise zasláním na adresu určenou územní správou sociálního zabezpečení (uvádí se zde důvod takového postupu).

Přechodná ustanovení a nové povinnosti zaměstnavatelů

Zákon obsahuje rovněž důležité přechodné ustanovení. Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen, trvá-li toto zaměstnání i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit se do registru zaměstnavatelů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li již do registru zaměstnavatelů přihlášen. Znamená to, že všichni zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance v rámci dohod o provedení práce (i kdyby šlo o částky nezakládající účast na nemocenském pojištění) budou od července 2024 povinně coby zaměstnavatelé registrováni u České správy sociálního zabezpečení.