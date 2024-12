Změny ve zdravotním pojištění od roku 2025 v oblasti zaměstnávání

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. Sazby minimální mzdy byly vyhlášeny sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s číslem 286/2024 Sb. Pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je měsíční minimální mzda 20 800 Kč. Pod pojmem minimální mzda ve smyslu zákonů pro veřejné zdravotní pojištění se vždy rozumí částka minimální mzdy bez ohledu na délku pracovního úvazku, zařazení zaměstnance, odpracovanou dobu atd.

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnance a OBZP je tedy stanovená minimální mzda 20 800 Kč a minimální pojistné činí 2808 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou, která nezaloží účast na nemocenském pojištění. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu.





Každoročně je stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem. Pro rok 2024 činí vyměřovací základ 15 440 Kč a pojistné 2085 Kč. Nařízením vlády č. 271/2024 Sb., o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem byl pro rok 2025 stanoven vyměřovací základ 15 749 Kč a pojistné činí 2127 Kč.

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Využijí se takzvané odpočty. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2025 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 15 749 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Vyšší započitatelný příjem

Pro rok 2024 se zvyšuje příjem, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Jde o částku závislou na výši průměrné mzdy. Tato změna se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2025 se mění započitatelný (rozhodný) příjem sdělením MPSV č. 308/2024 Sb. z částky 4000 Kč na částku 4500 Kč.

Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2025 méně než 4500 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu tohoto zákona.

Změní se zřejmě i rozhodný příjem pro vznik zaměstnání u dohod o provedení práce. Pozměňovacím návrhem k novele zákona č. 743 (zákona o zaměstnanosti) se ruší původně schválená úprava režimu oznámené dohody a zavádí se pro účast na nemocenském pojištění u dohod pohyblivá částka ve výši 25 % průměrné mzdy podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětsetkoruny směrem dolů. Výši této částky pro rok 2025 vyhlásí MPSV ve Sbírce zákonů sdělením. To ovšem v okamžiku, kdy novela završí legislativní proces. Půjde o částku 11 500 Kč.

Kdy zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění nevzniká

Podle § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění platí, že pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou:

osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny (včetně žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku a člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, který plní úkoly podle volebních zákonů), s výjimkou

(včetně žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku a člena okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, který plní úkoly podle volebních zákonů), s výjimkou osoby činné na základě dohody o provedení práce , popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (očekávaný započitatelný příjem = 11 500 Kč). Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (očekávaný započitatelný příjem = 11 500 Kč). Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu , ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (4500 Kč),

, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (4500 Kč), osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti , popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (4500 Kč); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (4500 Kč); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (4500 Kč).

Delší lhůta hlášení o vzniku zaměstnání u dohod

Pro rok 2025 je tu ještě jedna důležitá změna, která nabude účinnosti k 1. lednu. Zaměstnavatel je obecně povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení. Na základě novelizovaného § 10 odst. 1 a) zákona o veřejném zdravotním pojištění od roku 2025 oznamuje nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, jedná-li se o zaměstnance činného pouze na základě dohody o provedení práce nebo o zaměstnance činného pouze na základě dohody o pracovní činnosti do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se stali nebo přestali být plátci pojistného.