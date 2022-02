David Paškevič, CEO startupu 3Dsimo, vyrobil v roce 2013 během studia na ČVUT v pokoji panelového bytu teprve druhý původní prototyp takzvaného 3D pera na světě. Jeho funkcionalitu zkoušel s dětmi z „pasťáku“.

Pomocí úspěšné crowdfundingové kampani a investora získal o dva roky později finance na další vývoj a od konceptu 3D per se posunul k realizaci “malé dílny do dlaně” – multitoolu, který zvládá nejen prostorové kreslení, ale slouží také jako pila, vrtačka a šroubovák a umí také vypalovat nebo pájet.

V dalších letech se i nadále věnoval vývoji a kromě open-source pera Kit 2 se jednalo i o elektronickou stavebnici Boffin Magnetic, pomocí které se dají sestavit projekty od jednoduchých obvodů až po vlastní gameboy.

Minulý rok představil značku chytrých a designových stavebnic Noyce Joyce, součástí které jsou například unikátní designové digitronové hodiny, které se vyrábí z originálních digitronů, které David nakupuje od překupníků v bývalém SSSR, protože jejich produkce se zastavila před více než 40 lety.

David tyto produkty prodává do více než 85 zemí světa a všechny k zákazníkům míří z pražské Libně. Všechny jsou svým způsobem navíc unikátní a pera Multipro drží 3Dsimo patent ve 151 zemích světa. David Paškevič byl hostem serveru Podnikatel.cz.

Podívejte se, jak vypadá výroba 3D pera od 3Dsimo

Davide, vy jste přišel s myšlenkou tzv. 3D pera, které jste vyvinul ještě během studií na ČVUT. Můžete přiblížit těm, kteří o tom ještě neslyšeli, co si vlastně máme pod tím 3D perem představit?

3D pero je produkt, který slouží na opravy 3D tisku z 3D tiskáren a zároveň je to multifunkční nástroj pro kreativní tvoření. To znamená, že si můžete vytvořit například figurku z populární hry, případně si můžete vytvořit různé přípravky do domácnosti. Maminky si mohou na mateřské samy vytvořit například magnetky na ledničku.

Chápu to tedy správně, že to je takový koncept švýcarského nože? To znamená vše v jednom?

Přesně tak.

Pro koho je ten nástroj vhodný? Vy už jste to trochu naznačil.

Původně jsme cílili pouze na modeláře, kutily a podobně, a pak se z toho tak trochu vytřídil další segment, což jsou maminky na mateřské, děti a například i motorkáři. A ti právě většinou člověka překvapí, ale oni si tím opravují plasty na motorce, protože to je levnější varianta než kupovat nové. Takže doplní plast a pak ho jenom svaří dalším nástavcem.

To je zajímavé. Dá se váš nástroj používat i profesionálně například v rámci řemeslné práce, nebo je to spíš opravdu pro ty kutily, motorkáře, maminky na mateřské, jak jste zmínil?

Je to spíše pro ty kutily a případně pro manžela, který si může sám opravit všechno v domácnosti. Není to určitě na profesionální využití v řemeslné výrobě. Ale dá se to využít u architektů nebo různých designérů, když mají 3D model a mohou do něj zákazníkovi něco na míru dokreslit, dotvořit, aby viděl, jak to bude vypadat.

Startup 3Dsimo vznikl po úspěšné crowdfundingové kampani a od té doby stále roste. Tržby dosáhly v roce 2020 na 20 milionů korun, přičemž jste produkty rozeslali do pětaosmdesáti zemí. V roce 2021 jste očekávali obrat 30 milionů korun. Teď máme rok 2022. Jak se naplnilo očekávání pro rok 2021?

Nenaplnilo se úplně, ale už se k tomu pomalu blížíme. Byli jsme na nějakých 28 milionech korun.

Letos očekáváte jaký obrat?

Letos bychom chtěli být okolo 50 milionů korun, ale reálně to vidíme okolo 35 až 40 milionů korun. Je důležité si klást vysoké cíle. Sice je člověk pak z toho trochu zklamaný, ale bez toho by to nešlo.

Vy jste zároveň v pražské Libni připravoval otevření tzv. MultiLabu, který měl vzniknout ve staré výrobní hale. Můžete MultiLab více přiblížit?

Zatím se MultiLab neotevřel, což bylo jak z důvodu pandemie, tak i covidového omezení. Nyní už čekáme, až se prostory uvolní, a poté budeme moci přijímat první zákazníky z řad kutilů.

A k čemu tedy bude sloužit MultiLab?

Bude sloužit přímo k realizaci různých zajímavých projektů, které by si kutil sám nedokázal udělat doma. Takže budeme používat lasery, CNC frézy, případně i osazovací stroje na elektroniku.

Takže pokud jsem kutil z paneláku a nechci zrovna manželce podpálit celou kuchyňskou linku, vyrazím do MultiLabu, kde si tu svoji věc vyrobím?

Přesně tak. Hlavně je důležité, že nechce riskovat například rozvod (smích).

Jak konkrétně vás ovlivnila pandemie? Vy už jste to naznačil u MultiLabu, že jste musel jeho otevření odložit. Z jakých dalších plánů jste musel upustit, případně jaké jste posunul?

Jednalo se o plán na minulý rok, což bylo rozšíření do školského segmentu s produktem Boffin Magnetic, což jsou takové elektrostavebnice jednadvacátého století, pomocí kterých si můžete složit například i Gameboy nebo multimetr. To bylo nutné odložit, protože školy neměly tolik financí a také řešily mnohem závažnější problémy než nákup nových pomůcek.

Vy jste minulý rok představil značku chytrých a designových stavebnic Noyce Joyce, součástí kterých jsou například unikátní designové digitronové hodiny, které se vyrábí z originálních digitronů. Jak jsem se dozvěděl, tak je nakupujete od překupníků v bývalém Sovětském svazu, protože jejich produkce se zastavila před více než čtyřiceti lety. Mě by zajímalo, jak jste se vůbec dostal ke kontaktům na překupníky a jak takový nákup probíhá?

Tak prvotně jsme nejdříve nakupovali digitrony na eBay. Je tam spousta prodejců, kteří tyto digitrony prodávají, ale v různé kvalitě a také funkčnosti. Z toho jsme vytřídili zhruba šest, sedm prodejců, kteří byli spolehliví, ale bohužel nám začali zvyšovat cenu a nenaplňovali nároky na množství. Z nich všech se pak vytřídil jeden překupník, který se jmenuje Roman a pracuje v ruské armádě a ten měl skvělé kontakty na různé vojenské sklady, případně i firmy, které se živí tím, že kupují starou techniku v Rusku a pak z toho získávají drahé kovy, jako je zlato, stříbro. Digitrony byl podružný produkt.

A s Romanem jste se někdy viděli?

Nikdy jsme se s ním neviděli, měli jsme několikrát telefonát, měli jsme víceméně i videohovor. Zároveň nám dokonce sdílí i to, co najde za houby, takže si myslím, že tam máme velice přátelskou vazbu a snaží se každý měsíc navyšovat počet digitronů, které sežene.

Ale když se výroba těch digitronů zastavila před čtyřiceti lety, tak vám logicky ty součástky, které vám Roman dodává, jednou dojdou. Neuvažoval jste o jejich nové výrobě?

Nechceme si to připustit, že jednou dojdou, ale máte pravdu, že jednou se to stát musí. Každopádně určitě jsme uvažovali o výrobě, ale chceme nějak cestu, jak to vyrábět za zajímavé peníze, abychom to zákazníkům mohli poskytovat za pár tisícovek, nikoliv desetitisíce až stovky tisíc korun. A samotný digitron? Tak to je hlavně ruční práce, nejde to automatizovat ani udělat strojově.

Přeci jen je to ale hezký designový kousek a jak jsem pochopil, když si to zákazník od vás koupí, tak si musí digitronové hodiny složit sám.

Přesně tak. Máme základní verzi, což je stavebnice, a tam pomocí čtyřiceti dílů si složíte funkční digitronové hodiny. Dá se to přirovnat k takovým dřevěným stavebnicím. Za dvě hodinky to máte složené a můžete se tím kochat celý život.

Kdybyste měl svůj byznys celkově zhodnotit, dalo by se říci, že z vašeho nadšení a koníčku, který jste měl při studiích na ČVUT, se stal opravdu úspěšný byznys?

Úspěch si představuju ještě trochu jinak, ale určitě jsme na dobré cestě být velice úspěšná firma.

Dobře, tak nám prozraďte, jak si představujete svůj úspěch?

Já si představuju úspěch tak, že naše produkty najdete skoro na každém rohu a zároveň, že to není tak rozšířené, že to ty naše značky změní a člověk bude vědět, o co jde. Teď jsme ještě vyloženě známí pouze u kutilů, u menší skupiny lidí.

Jak už jsem řekl na začátku, vyvážíte vaše produkty do pětaosmdesáti zemí světa. Jak oslovujete zákazníky v těchto zemích? Jaké marketingové nástroje používáte?

Pokud neberu v potaz Česko, Slovensko, Německo a podobně, tak se jedná o reklamu pomocí Googlu, případně Facebooku.

A na základě toho vám přijdou objednávky opravdu z osmdesáti pěti zemí světa?

Přesně tak. Kolikrát i více.

Jaké máte ohlasy od zahraničních zákazníků třeba oproti těm českým? Jsou třeba ti zahraniční zákazníci vděčnější než ti čeští, anebo naopak?

Dříve, než jsme mířili pořádně na český trh, tak jsem si vždy myslel, že český zákazník je velice složitý a komplikovaný a nakonec je to naprosto opačně. Český zákazník je velice vděčný za komunikaci, všechno se mu dá vysvětlit a není žádný problém, ale například americký zákazník, ten je zvyklý na naprostý servis od Amazonu, takže pokud se mu produkt nelíbí, když mu dorazí, tak chce okamžitě všechno vyzvednout, vrátit peníze a produkt nejlépe i vyměnit.

Jak řešíte reklamaci svých produktů, když je posíláte do zahraničí? Protože přeci jen 3D pero je poměrně dost technicky náročný nástroj.

Určitě, řešíme to většinou výměnou. Případně pokud jde o nějaký malý díl, tak posíláme díl, který si ten zákazník vymění sám.

To znamená, že ten kutil si to zase spraví sám?

Dá se to tak říct.

Vaše produkty mi trochu připomínají hračky pro děti. Těm nabízíte jaký typ 3D pera?

Jmenuje se 3Dsimo basic. Nemohou se o něj popálit, je tam nezávadný materiál a je to na baterie. Pera jsou dostupná i v hračkářství, ale pouze během vánoční sezóny, hračkářství je nechtějí držet skladem.

Kde se vidíte za pět let?

Vidím se stále ve výrobě a v kanceláři, jenom to bude trochu větší a samozřejmě budeme mít podstatně více značek a více produktů.