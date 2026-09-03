Byla to nejhorší sezóna v historii, říká pěstitel zeleniny z vizovického podhůří

Na Moravě i v jejích hornatějších částech má poctivé zemědělství dlouhou tradici. Pavel Baťa a jeho projekt Zelenina z podhůří Vizovických vrchů (na sociálních sítích zkrácen na Zelenina Vizovice) jsou důkazem, že vypěstovat kvalitní moravskou zeleninu bez chemie jde i v náročných podmínkách. Stačí do práce vložit srdce a nezaleknout se rozmarů přírody ani měnícího se trhu.
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Nezabalil to ani v nejhorším roce
Pavel Baťa má za sebou čtyři sezóny a na úvod si troufá tvrdit, že ta letošní je nejen pro něj, ale pro drtivou většinu zemědělců, jedna z nejhorších v historii.
Extrémně vysoké teploty a extrémně málo srážek je prostě vražedná kombinace a těžko říct, co nás čeká v budoucnu, ačkoli trend je jasně daný, dodává. Když se zamyslí a ohlédne zpátky, nejvíce ho překvapilo, že u této práce vydrží pět let.
Já nikdy nebyl v jednom zaměstnání déle než dva roky, takže toto mě překvapuje, že jsem to ještě nezabalil, i když letos tomu nebylo až tak daleko, přiznává s úsměvem.
Nyní, na začátku září už práce kolem zeleniny není tolik. Aktuálně je to hlavně o sklizni zeleniny a případném výsevu posledních druhů zeleniny pro podzimní sklizeň jako ředkvičky, kopr nebo špenát.
Sem tam se ještě něco musí odplevelit, ale to už je hračka v tomto období, doplňuje.
Podle Pavla asi nejde říct jeho nejnáročnější činnost, spíše je to většinou kombinace různých faktorů.
Tím mám na mysli, pokud neprší dva až tři týdny, samotné zalévání může být vyčerpávající, jako tomu bylo tento rok a v konečné fázi bez jakéhokoliv účinku, upřesňuje s tím, že sklízet při teplotě těsně nad bodem mrazu je jedna z nejnepříjemnějších činností, kdy kolikrát přestanete mít cit v prstech.
Počasí jako nepředvídatelný šéf
Pavel Baťa říká, že jim jako zemědělcům nejvíce komplikuje život hlavně počasí. Jsou na něho odkázáni 24 hodin denně. Počasí tím pádem rozhoduje o tom, jak bude sezóna probíhat a určuje jim, kdy mají dělat a kdy ne. Je to podle Pavla jedna velká nepředvídatelná proměnná a pravděpodobně se to bude jenom zhoršovat.
Co se týče škůdců, s nimi Pavel bojuje maximálně používáním netkané textilie. Například mandelinky bramborové je možné sbírat, ale jinak s nimi nebojuje.
Oni mají také hlad, jsou to přeci jen živí tvorové tak jako my. Je to spíše o zamezení prostoru, do kterých je nepustím, i když se tam stejně vždy nějak dostanou ale paseky už nenadělají tolik, popisuje. I když po hlodavcích, zvláště letos, má obrovské škody, k chemii se uchylovat nehodlám.
To bych se na to mohl rovnou vyprdnout, podotýká se smíchem.
Používáním netkané textilie je také možné zamezit extrémním výkyvům počasí, ale to je Pavla asi tak vše, co s ním může dělat. Textilie dokážou udržet teplou půdu před mrazíky a v létě ji naopak používá při výsevu, aby vlhkost nešla z půdy hned pryč. Občas používá také stínící textilie, pokud jsou velká vedra, na náchylnější rostliny, ale všespásné není nic.
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Výzva jménem kamenitá půda
Jak Pavel vysvětluje, Vizovicko už prakticky není polní oblastí ale spíše luční. Krajina je dost zvlněná, obsahující spoustu kamenů, a ornice tu není mnoho. V nivách řek je však situace trochu jiná a lze tu nalézt jakžtakž úrodné půdy.
S čím jsem spokojený je cibule, které se tu očividně daří, jinak každý rok je jiný a nedá se říci, že by se něčemu dařilo o tolik lépe oproti jiné zelenině, shrnuje.
Pestré bedýnky také s exotikou
Zelenina z podhůří Vizovických vrchů je proslulá především nabízenými bedýnkami. V rámci nich mohli zákazníci ochutnat přes 60 druhů různorodé zeleniny. Pavel totiž každým rokem zkouší nové a nové věci. Seznam se podle něj už skoro vynuloval, ale díky tomu už ví, co má a nemá smysl pěstovat.
Nevšední zelenina, kterou bych chtěl nadále pěstovat, je kiwano. Roste to podobně jako okurka ale netrpí na plísně, což je její obrovská výhoda. Ještě jsem prakticky nezaznamenal žádné její škůdce pokud nepočítám plže a hlodavce, prozrazuje a dodává, že také zkoušel spoustu jiných druhů asijského typu nebo i orientálního.
Dokud to člověk nevyzkouší, tak neví, usmívá se Pavel.
Složení bedýnek je dáno aktuálností. V
květnu nemůžete očekávat rajčata ani dýně, protože si ještě trůní v pětihvězdičkovém hotelu ve skleníku a pomalu rostou, vysvětluje s tím, že skládá z toho, co je.
Aktuálně jsou v bedýnce například brambory, mrkev, rajčata, dýně, cukety a další, vyjmenovává.
Lidé raději nakupují z gauče
Zatímco na bedýnky si zákazníci podle Pavla zvykli, protože má stále odbyt, horší je to s výdejními místy. Ty jsou na prudkém ústupu: na jaře mu skončilo jedno odběrové místo, teď na podzim končí další. A na lepší zítřky to nevypadá.
Většinou se jedná o malé obchůdky s kvalitními potravinami, ale dnešní doba je internetová a lidé jsou strašně pohodlní, takže do obchodů nechodí a vše objednávají z netu. Tudíž podobné obchůdky postupně všude končí a zbudou nám tu pravděpodobně pouze německé markety se zbožím, které na západě nechtějí, podotýká.
Pavel hospodaří v malé vesnici, kde si určitě spousta lidí pěstuje zeleninu sama. On to bere tak, že kdo chce, tak si objedná a kdo nechce, tak si neobjedná. Nikoho tedy nenutí.
Samozřejmě bych byl radši, pokud bych výpěstky mohl prodávat známým, kamarádům a přátelům, ale na to všichni prdí. Čím blíže, tím hůře, dodává s tím, že je zřejmě součást naší společnosti podpořit raději někoho z druhého konce republiky než svého souseda.
Ve světě mají lidé obecně lepší přístup k zelenině a prvovýrobcům, než tady u nás, uzavírá.
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