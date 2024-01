Byznys s mystery boxy má u nás špatnou pověst. Prodejci se ohrazují

O mystery boxech se v poslední době hodně mluvilo, a to především v negativním smyslu. Objevilo se několik stížností. Řada zákazníků se cítila podvedena, protože v balíčku nedostala to, co očekávala.

Podvodníci škodí trhu

Na internetu je možné najít několik stížností na nejrůznější e-shopy, které postavily svůj byznys právě na mystery boxech. Některé z nich už neexistují, jiné se zaměřují na další zboží a mystery boxy už v jejich nabídce nenajdete. Česká obchodní inspekce v souvislosti s problematikou „nedoručených“ či „ztracených zásilek“ a „balíčků s překvapením“ obdržela velké množství podání spotřebitelské veřejnosti ve druhé polovině loňského roku. Jednalo se o desítky podání. Jak potvrdil František Kotrba, tiskový mluvčí ČOI, na základě podnětů spotřebitelů se ČOI zaměřila na kontroly subjektů, nabízejících balíčky neznámého obsahu a původu, které inzerovaly jako přeprodej nedoručených či ztracených zásilek přepravních společností nebo prodej balíčků s překvapením. V letošním roce registruje ČOI ve srovnání s loňským rokem nižší počet podání, doplnil.

Server Podnikatel.cz oslovil vybrané internetové obchody nabízející mystery boxy a ukázalo se, že některé se chtěly vyjádřit právě proto, že nechtěly být součástí negativní publicity. Vasyl Fales ze společnosti Disciple provozující e-shop Mystery-box.cz říká, že se bohužel v poslední době množí obchody s podvodnými mystery box balíčky, které zákazníky nalákají na možnost dostat drahé předměty, nejčastěji elektroniku, za nízkou cenu samotného boxu. Vše nakonec končí velkým zklamáním, protože místo slíbené drahé elektroniky nalezne zákazník několik nepotřebných předmětů za nejvýše sto korun. Jelikož i my nabízíme dárkové mystery boxy, ale se zcela odlišným konceptem a přístupem, je pro nás obtížné nabízet produkt, jehož název kvůli podvodným e-shopům ztratil veškerou důvěru zákazníků, zdůrazňuje v úvodu.

Proč jsou balíčky tak oblíbené?

Mystery boxy jsou populární především v zahraničí, ale jejich obliba roste také u nás. Velký podíl na tom má jak reklama samotných prodejců, tak influenceři, především mladí youtubeři. Mnozí z nich mají svůj obsah zaměřený právě na videa s rozbalováním takových balíčků. Jak je však patrné ze samotných videí i ze souvisejících komentářů, v tomto případě může docházet k tomu, že obchodníci posílají v rámci spolupráce mystery boxy s mnohem hodnotnějším obsahem, než který se pak dostane k zákazníkům.





Jeden z prodejců mystery boxů e-shop Paletovézboží.cz na svém webu láká především na cenu. Uvádí, že mystery boxy nabízí jedinečnou možnost nakoupit si velký objem zboží za bezkonkurenční cenu s tím, že zboží ve všech boxech svou tržní hodnotou dalece přesahuje pořizovací cenu. Objevte možnost mystery boxu jako svého vedlejšího příjmu. Díky tomu, že mystery boxy zakoupíte se slevou 50 %, můžete zboží dále rozprodat a tím si přilepšit do rodinného rozpočtu. Řada našich zákazníků si boxy kupuje již několik měsíců. V dnešní době, kdy nic není jisté, vám mystery boxy všech kategorií nabízí neomezené možnosti podnikání, píší zde. Jiný e-shop – Levněji.cz – zase zmiňuje, že se drtivá většina zákazníků opakovaně vrací, a upřesňuje, že obsahem balení je až 16 000 možných produktů a váha balíku je až 5000 gramů.

Jak uvádějí v článku na serveru Kupi.cz, prodejci při nabízení mystery boxů sází hned na několik psychologických triků, které ve světě marketingu nejsou nic nového. Tím nejdůležitějším je sázka na lidskou zvědavost. Spotřebitel se jednoduše nechá unést zvědavostí z tajemného obsahu. Dalšími důležitými aspekty jsou očekávání, vzrušení z neznáma a v neposlední řadě tzv. FOMO (fear of missing out). Prodejci v zákazníkovi vzbudí dojem, že pokud si tento hit nekoupí, o něco zásadního přichází, dodává Pavlína Trefná.

Jaká je u nás poptávka po mystery boxech?

Podle provozního manažera Plaza.cz Libora poptávka po tomto typu sortimentu bezpochyby je a nejde podle něj pouze o uživatele, kteří „mystery boxy“ aktivně vyhledávají ve vyhledávačích. Produkt totiž propagují prostřednictvím různých reklamních kanálů (Google, Facebook a další.). Na e-shopu Mystery-box.cz nabízí dárkové mystery boxy v šesti variantách. Nejlevnější mystery box si můžete pořídit již od 599 Kč, nejdražší za 2499 Kč. U zákazníků je nejoblíbenější střední mystery box v hodnotě 999 Kč, uvádí Vasyl Fales. Vojtěch Stiblo z Cheap Chains potvrdil, že mystery boxy nabízejí a je to produkt, který mají rádi spíše stálí zákazníci, kteří si už vybrali produkty, které se jim líbí. Teď chtějí nějaké překvapení. Poptávka po nich je u nás malá, průměrně si mystery box objedná každý 50. zákazník, doplňuje.

Jak se dávají dohromady balíčky?

Vasyl Fales popisuje, že u nich při vytváření objednávky zvolí zákazník pohlaví a věk osoby, pro kterou je box určen. Následně si vybere z 20 zájmů, které má obdarovaný rád. Může jich uvést, kolik chce, např. kutil, pejskař, vaření. Podle daných informací poté vybereme vhodné dárkové předměty, upřesňuje. Také v Cheap Chains sestavují mystery boxy na míru. Má to na starosti sám Vojtěch Stiblo, a postupuje podle jednoduchých kritérií:

Pokud zákazník nakoupil víckrát, prohlédne, co už má, aby nedostal zboží stejné. Pohlaví. Jeho požadavky, kdy občas zmiňují v propagaci tohoto produktu, že si zákazník může do poznámky napsat třeba více konkrétněji, co má rád. Není to však stylem, kdy napíše, co tam mají dát, ale spíše barva, jestli má raději tenčí či jemnější šperky, anebo naopak mohutnější. Hodnota.

Řídím se podle prodejní hodnoty na webu. To znamená, stejně jak uvádíme v popisku minimálně o 100 Kč výhodnější, než je cena samotného mystery boxu, ale nebál bych se říct, že to bývá více, dodal s tím, že jsou poměrně na začátku, takže zjišťují, jak co dělat. Pokud se nám nepovede výběr produktu a ten leží x měsíců bez zájmu zákazníků, tak jej přibalíme do mystery boxu. Určitě to ale není tak, že bychom je naplnili „odpadem“. To už si může každý zákazník zjistit sám, sděluje dále.

Ukázka mystery boxu v podobě šperkovnice Autor: Cheapchains.cz, podle licence: Rights Managed

Také v Plaza.cz mají pro sestavování mystery boxů zpracované interní postupy, které by s ohledem na konkurenci neradi upřesňovali. Každý mystery box musí před expedicí splnit několik pravidel. Produkty musí být univerzální s ohledem na pohlaví či zájmy zákazníka, musí splňovat určitou hodnotu (aby součet prodejních cen jednotlivých položek byl vyšší, než kdyby byly položky zakoupeny jednotlivě) a minimální počet produktů v mystery boxu je 5 kusů. Libor dále vysvětluje, že aby byli schopni sestavit skutečně atraktivní mystery box, který bude pro zákazníka zajímavý a pro jejich stranu naopak ekonomicky rentabilní, spolupracují s různými subjekty napříč Evropou, od kterých jsou schopni nakupovat jinak vysoce hodnotné položky za zlomek ceny. Jedná se například o produkty s drobně pootevřeným obalem či produkty, u kterých chybí ochranná fólie a tak nemohou být prodávány v tradičních řetězcích. Výrobky to jsou jinak zcela nové a nepoužité. Jen nesou známky, které brání standardní distribuci, upřesňuje.

Jak je to s reklamacemi?

Podle Františka Kotrby si řada spotřebitelů stěžovala na nemožnost odstoupit od smlouvy a balíček v zákonné lhůtě vrátit, dále na to, že prodejci nekomunikují, a na to, že v „mystery boxu“, za nějž zaplatili cenu v řádu stokorun, obdrželi bezcenné drobnosti. ČOI proto začala prověřovat, zda u některých kontrolovaných osob nedochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele, například ust. § 4 nekalá obchodní praktika a dalších, začala prověřovat smluvní podmínky a též pravost zveřejňovaných recenzí. Pokud se již spotřebitel rozhodne pro tuto formu nákupu, je důležité, aby se seznámil s obchodními podmínkami prodejce. Informovanost spotřebitelů je klíčová, a to nejen v oblasti distančních forem prodeje, zdůraznil.

V Cheap Chains zatím nezamítli jedinou reklamaci a Vojtěch Stiblo si myslí, že by nebyl problém i s vrácením. Ale zatím jsme neevidovali ani jednu reklamaci na žádný mystery box, podotýká. Zatímco na Levněji.cz mají přímo uvedeno, že každý mystery box je unikátní a nelze jej vrátit bez udání důvodu ve 14denní lhůtě, ostatní prodejci s tím nemají problém. V Plaza.cz jako firma dodržují veškeré platné zákony a zákazník může produkty bez udání důvodu vrátit ve 14denní lhůtě s tím, že jedinou podmínkou je vrácení v původním stavu, v původním balení, bez poškození apod. Samozřejmě se stává, že zákazníci již předměty, které pro ně vybereme, doma mají nebo není obsah boxu podle jejich představ. Mají tedy dle platných zákonů vždy právo objednávku vrátit. Všechny reklamace bez problémů a prodlení vyřizujeme, ujišťuje v závěru Vasyl Fales.