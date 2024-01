Rady a tipy, jak na marketing, nejen pro začínající podnikatele

Server Podnikatel.cz přináší několik rad nejen pro začínající podnikatele. Na co by si měli dát pozor v rámci marketingu a co jim může pomoci?

Klíčový je zákazník

Petr Bureš, CTO agentury uLab, na úvod doporučuje začít se věnovat poznání svého zákazníka s tím, že aktivní získávání zpětné vazby, ať už po telefonu, e-mailu nebo přes nástroje, které sbírají zpětnou vazbu na webu (např. Optimonk.com), vám může efektivně pomoci rozvinout celé podnikání. Ať už validací vašich myšlenek, objevením nového potenciálu nebo např. v marketingu používáním správných slov, která budou s lidmi rezonovat a budou pro ně srozumitelná.

U menších firem je velmi důležité hledat si svoji cestu a místo na trhu. Informace od zákazníků se ale ve firmách často nevyužívají anebo vůbec nesbírají. Přitom je to obrovské zlato, které i malé podniky mají k dispozici pro rozvinutí nejen marketingu, ale celého podnikání, zdůrazňuje dále.

Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors, připomíná jednoduché pravidlo: Buďte tam, kde jsou vaši zákazníci. Zmiňuje, že sociální sítě přitom nejsou univerzální odpověď. Pokud například poskytujete soudní překlady, lidé vaše služby vyhledávají pouze tehdy, když je skutečně potřebují, takže nejefektivnější cesta pro vás bude investovat do reklamy ve vyhledávačích. Kavárna naopak může nalákat zákazníky skrze krásné fotky zákusků na Instagramu, uvádí na příkladech a dodává, že typickou chybou mnoha firem je, že sice vytvoří zajímavý obsah na Facebook nebo Instagram, ale už nepracují s placenou reklamou, takže své sdělení nedokáží doručit zákazníkům.





Jaké marketingové nástroje využívat?

I z výše uvedených důvodů není na tuto otázku univerzální odpověď. Každý projekt je specifický a někomu například sociální sítě fungují, jinému zase ne. Patrik Duda, CEO a zakladatel společnosti NH a Atreon, obecně doporučuje vyzkoušet vše, co dává alespoň trochu smysl, protože marketing je obecně o hledání cest, a to bez zkoušení a vyhodnocování nejde.

Podotýká však, že není možné spustit hned vše, takže je dobré si vyhodnotit pravděpodobnost úspěchu a začínat těmi nejpravděpodobnějšími nástroji. Klasika jsou podle něj PPC reklamy, které obvykle fungují. Výhodou je, že mohou začít generovat tržby v podstatě ihned a je to výkonnostní a nejrychlejší nástroj. Současně se doporučuje zaměřit se na SEO. Zde je ale nevýhodou, že je to dlouhodobá práce a výsledky člověk může vidět klidně až za rok. Sociální sítě jsou další zajímavá varianta, takže PPC, SEO a sociální sítě jsou taková magická trojice, upřesňuje.

Platit, nebo ne?

Organická, tedy neplacená, komunikace je podle Ondřeje Tylečka mrtvá, a pokud nejste výjimeční tvůrci s jedinečným obsahem, bez placené podpory se už od začátku neobejdete. Tedy pokud má mít vaše marketingová komunikace skutečný vliv na váš business, podotýká a vyjmenovává, že pro placenou propagaci můžete zvážit jak sociální sítě, nejčastěji Facebook, Instagram, LinkedIn nebo TikTok, tak Google Ads nebo Sklik od Seznamu. Kterou platformu si vybrat? I zde platí: Buďte tam, kde jsou vaši zákazníci, připomíná. Patrik Duda říká, že logika marketingu je jednoduchá: „Má mi vydělat více, než mě stojí“ a pak je jednoznačné, že byste s ní měli hned začít. Sám bych zvolil nejprve PPC reklamu, případně tu, kterou si mohu dělat zdarma svépomocí, což je třeba komunitní a obsahový marketing, doplnil.

Pro menšího podnikatele je vhodné přistoupit k placené propagaci na internetu, pokud aktivně vnímá, že je pro něj digitální prostředí zásadní pro dosažení jeho cílů, myslí si Petr Bureš. Podle něj není dobrý scénář začít dělat online reklamu, protože se to dnes musí nebo vám ji někdo prodal. Jednorázově do ní dáte několik tisíc/desítek tisíc, ale jako podnikatel nevíte proč. To je velmi častá cesta ke zklamání. Na startu je potřeba si ujasnit, jaký dopad má tato aktivita mít, pak nastavit postupné kroky k naplnění očekávání / cílů a až poté online reklamu aktivovat. Pravděpodobnost úspěchu se pak zvyšuje, protože podnikatel ví proč, dodává.

Zvládne podnikatel vše sám?

Podle Petra Bureše je potřeba dobře zvážit investici svého času a celého přínosu. Pro rozhodnutí jsou důležité dvě otázky: Jakou mám odbornost a neměl bych svůj čas trávit na jiném místě, kde budu mít větší přidanou hodnotu? Marketing je velmi živý obor. I pro člověka, který se v něm pohybuje denně, je náročné vše sledovat. Je potřeba vyhodnotit možnosti a limity, které mám, upřesňuje. Interní tým Patrika Dudy dělá už spousty věcí sám, ale to jenom proto, že se tomu věnují už roky a rozumí tomu. Kdyby začínal, rozhodně doporučuje externího specialistu. Pokud má ale podnikatel rozpočet opravdu nízký, může jít cestou marketingu svépomocí s konzultacemi se specialistou. Bude nad tím jen držet takový svůj dohled, což je cesta, jak se to podnikatel naučí sám, ušetří za specialistu, který by to vše dělal, a současně má mentora, od kterého se učí a šetří si tak drahé chyby, vysvětluje.

Pustit na marketing zpočátku experta doporučuje také Ondřej Tyleček s tím, že marketingová komunikace je odborná oblast a laik v ní často napáchá více škody než užitku. Najděte si fajn freelancera nebo agenturu, která už problém, který máte, dokázala předtím mnohokrát vyřešit jiným klientům, radí a dodává, že pokud se do online marketingu hodláte pustit sami, baví vás to a máte na to čas, internet nabízí mnoho skvělých článků, webinářů a kurzů, které každému, kdo o to má zájem, umožní zorientovat se v základech.

Jaké nástroje využít?

V dnešní době je dostupná velká spousta marketingových nástrojů, které mohou podnikatelé využít a usnadnit si tak práci. My používáme smartemailing pro emailmarketing, Sklid a google ads pro PPC, Google analytics, collabim, ahrefs, marketing miner a další, vyjmenovává Patrik Duda. Ondřej Tyleček přidává, že například samotné aplikace sociálních sítí nabízejí praktické nástroje pro střih videa, grafickou úpravu příspěvků nebo jejich plánování. Pokud se však podnikatelé chtějí posunout o krok dále a rozšířit své možnosti, doporučuje několik dalších aplikací, které jsou v základních verzích dostupné zdarma. Pro tvorbu grafiky, editaci fotografií a přípravu příspěvků je skvělá Canva. Se střihem Reels vám významně pomůže CapCut. Pro odstranění nežádoucích prvků ve fotce použijte Cleanup.pictures. Základní návrh textu vám může zrychlit využití ChatGPT. Dalších zajímavých aplikací je na trhu celá řada a s rozvojem AI budou přibývat, dodává.

Petr Bureš zdůrazňuje, že sociální sítě jsou dnes primárně bojem o čas, který s naším obsahem lidé stráví. Proto je zásadní kreativa, která u lidí vyvolá aktivní zájem. Z nástrojů zmiňuje Canvu pro rychlé vytvoření statické kreativy, Capcut pro tvorbu videa, kde u obou nástrojů pomůžou vytvořené vzory. Dále pro správu a plánování obsahu může být užitečný Zoomsphere, přičemž u jeho použití záleží na množství obsahu, aby to finančně dávalo význam. Jakýkoliv nástroj vždy musí zefektivnit proces nebo zvýšit hodnotu vašeho investovaného času, uzavírá.