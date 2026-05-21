Jaký vliv má JMHZ na povinnost podávat roční vyúčtování a roční zúčtování daně?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Změny v oblasti daňové a personální administrativy zaměstnavatelů v současnosti upravují způsob, jakým jsou předávány informace státní správě. Současně ale platí, že některé zavedené postupy zůstávají zachovány.

Finanční správa ČR nabízí na svých webových stránkách možnost dotazů ohledně Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Jedna z otázek, kterou přináší praxe, se týká například ročního zúčtování daně a vlivu nového hlášení na něj. 

Dotaz: Jaký dopad bude mít zavedení JMHZ na povinnost podávat roční vyúčtování a na institut ročního zúčtování daně?

Roční zúčtování daně zůstává zachováno

Zavedení Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele (JMHZ) nemá dopad na institut ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění, které provádí zaměstnavatel na žádost zaměstnance, pokud ten nemá povinnost podat daňové přiznání.

Tento mechanismus zůstává i nadále zachován, protože slouží k individuálnímu vypořádání daňové povinnosti konkrétního zaměstnance. Zohledňuje například slevy na dani, nezdanitelné části základu daně nebo daňové zvýhodnění.

Končí roční vyúčtování zaměstnavatelů

Ke změně dochází v oblasti oznamovacích povinností zaměstnavatelů vůči finanční správě.

Od zdaňovacího období roku 2027 je rušena povinnost podávat roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně všech souvisejících příloh, uvádí úřad. 

Důvodem je skutečnost, že údaje, které byly dosud vykazovány v ročním vyúčtování, jsou nově finanční správě předávány průběžně prostřednictvím JMHZ. Roční souhrnné hlášení se tak stává nadbytečným, protože je nahrazeno pravidelným měsíčním reportingem.

Co zůstává a co se mění?

Je důležité rozlišovat dvě samostatné oblasti:

  • Roční zúčtování daně – zůstává zachováno, týká se individuálních zaměstnanců

  • Roční vyúčtování daně zaměstnavatele – bude nahrazeno JMHZ od roku 2027

Nadále také zůstává povinnost podávat vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud se nejedná o příjmy ze závislé činnosti.

Zavedení JMHZ mění především způsob, jakým zaměstnavatelé předávají údaje finanční správě. Místo ročního souhrnného hlášení bude nově fungovat průběžný měsíční systém. Roční zúčtování daně pro zaměstnance však zůstává i nadále beze změny.

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

