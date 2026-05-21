Tisíce seniorů letos řeší končící řidičák. Úřad už kvůli němu často obcházejí

Letos totiž končí platnost stovkám tisíc řidičáků a řada lidí o tom vůbec neví. Podle dat Ministerstva dopravy ČR musí do konce roku nový doklad vyřídit více než 451 tisíc řidičů. A nejvíce se tato povinnost týká právě starších lidí.
Výměna řidičských prlazů už nemusí znamenat hodiny strávené na úřadě. O výměnu lze zažádat online. O této možnosti už starší řidiči vědí a jak ukázal aktuální průzkum resortu dopravy, hojně ho využívají.
Největší skupinou jsou senioři
Z pohledu věku připadá nejvíce výměn na řidiče ve věku 61 let a více. Těch je více než 143 tisíc, tedy téměř třetina všech případů.
Právě pro seniory je důležité termín nepřehlédnout. Propadlý řidičský průkaz může znamenat komplikace při silniční kontrole, ale také při cestách do zahraničí, kde je fyzický doklad stále povinný.
Řidičský průkaz se standardně mění každých deset let. Pokud si nejste jistí, kdy platnost končí, vyplatí se ji zkontrolovat co nejdříve.
Největší nápor přijde teď v létě
Úřady očekávají nejsilnější vlnu žádostí mezi červnem a listopadem. Nejvíce průkazů přestane platit v srpnu, následovat budou červen a říjen.
Kdo nechá výměnu na poslední chvíli, může narazit na delší čekání. Přitom žádost lze podat už tři měsíce před koncem platnosti, což může ušetřit čas i nervy.
Senioři objevují jednodušší cestu
Zajímavostí je, že stále více starších řidičů už nechodí na úřad vůbec.
Portál dopravy eviduje rostoucí zájem seniorů o elektronické podání žádostí. Ve skupině 61 až 70 let bylo podáno více než 24 tisíc online žádostí, přibývá ale i lidí nad 70 let, kteří si nový řidičský průkaz vyřizují přes internet.
Ukazuje se tak, že digitální služby už dávno nejsou jen doménou mladších generací.
Bez front a často i bez návštěvy úřadu
Žádost lze podat přes Portál dopravy. Systém většinu údajů doplní automaticky včetně fotografie z registru.
Stačí zkontrolovat údaje, vybrat místo převzetí a hotový průkaz si nechat zaslat na vybrané výdejní místo, do Balíkovny nebo do některého z více než 10 tisíc výdejních boxů po celé republice.
Vyzvednutí na úřadě zůstává zdarma, doručení do výdejního boxu stojí 100 korun.
Kolik výměna stojí
Pokud měníte řidičský průkaz kvůli končící platnosti, za samotnou výměnu se neplatí.
Poplatek 160 korun se hradí při ztrátě, odcizení nebo změně osobních údajů. Pokud řidič potřebuje průkaz rychleji, tedy do pěti pracovních dnů, zaplatí 560 korun.
Ministerstvo dopravy doporučuje podat žádost nejpozději 90 dnů před koncem platnosti. Standardní lhůta pro vydání nového dokladu je do 20 dnů, při zrychleném vydání do 5 pracovních dnů.
Vyplatí se kontrola ještě před létem
Letní měsíce bývají obdobím dovolených, cest a delších přesunů autem. Právě proto může být nyní ideální čas podívat se, zda řidičský průkaz stále platí.