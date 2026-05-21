Podnikatel.cz  »  Právo

Tisíce seniorů letos řeší končící řidičák. Úřad už kvůli němu často obcházejí

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Seniorka sedí za volantem a řídí vůz
Autor: Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Mnoho řidičů netuší, že se jich letos týká povinná výměna řidičského průkazu. Nejčastěji přitom právě seniorů. Dobrou zprávou ale je, že stále více starších řidičů už výměnu řeší online bez návštěvy úřadu.

Letos totiž končí platnost stovkám tisíc řidičáků a řada lidí o tom vůbec neví. Podle dat Ministerstva dopravy ČR musí do konce roku nový doklad vyřídit více než 451 tisíc řidičů. A nejvíce se tato povinnost týká právě starších lidí. 

Výměna řidičských prlazů už nemusí znamenat hodiny strávené na úřadě. O výměnu lze zažádat online. O této možnosti už starší řidiči vědí a jak ukázal aktuální průzkum resortu dopravy, hojně ho využívají. 

Tisíce seniorů to netuší. Letos jim propadne řidičák Přečtěte si také:

Tisíce seniorů to netuší. Letos jim propadne řidičák

Největší skupinou jsou senioři

Z pohledu věku připadá nejvíce výměn na řidiče ve věku 61 let a více. Těch je více než 143 tisíc, tedy téměř třetina všech případů.

Právě pro seniory je důležité termín nepřehlédnout. Propadlý řidičský průkaz může znamenat komplikace při silniční kontrole, ale také při cestách do zahraničí, kde je fyzický doklad stále povinný.

Řidičský průkaz se standardně mění každých deset let. Pokud si nejste jistí, kdy platnost končí, vyplatí se ji zkontrolovat co nejdříve.

Největší nápor přijde teď v létě

Úřady očekávají nejsilnější vlnu žádostí mezi červnem a listopadem. Nejvíce průkazů přestane platit v srpnu, následovat budou červen a říjen.

Kdo nechá výměnu na poslední chvíli, může narazit na delší čekání. Přitom žádost lze podat už tři měsíce před koncem platnosti, což může ušetřit čas i nervy.

Senioři by měli žádat o nový řidičák: Jaká je lhůta, dokdy je vydán a kolik to stojí? Přečtěte si také:

Senioři by měli žádat o nový řidičák: Jaká je lhůta, dokdy je vydán a kolik to stojí?

Senioři objevují jednodušší cestu

Zajímavostí je, že stále více starších řidičů už nechodí na úřad vůbec.

Portál dopravy eviduje rostoucí zájem seniorů o elektronické podání žádostí. Ve skupině 61 až 70 let bylo podáno více než 24 tisíc online žádostí, přibývá ale i lidí nad 70 let, kteří si nový řidičský průkaz vyřizují přes internet.

Ukazuje se tak, že digitální služby už dávno nejsou jen doménou mladších generací.

Bez front a často i bez návštěvy úřadu

Žádost lze podat přes Portál dopravy. Systém většinu údajů doplní automaticky včetně fotografie z registru.

Stačí zkontrolovat údaje, vybrat místo převzetí a hotový průkaz si nechat zaslat na vybrané výdejní místo, do Balíkovny nebo do některého z více než 10 tisíc výdejních boxů po celé republice.

Vyzvednutí na úřadě zůstává zdarma, doručení do výdejního boxu stojí 100 korun.

Kolik výměna stojí

Pokud měníte řidičský průkaz kvůli končící platnosti, za samotnou výměnu se neplatí.

Poplatek 160 korun se hradí při ztrátě, odcizení nebo změně osobních údajů. Pokud řidič potřebuje průkaz rychleji, tedy do pěti pracovních dnů, zaplatí 560 korun.

MM26_NL

Ministerstvo dopravy doporučuje podat žádost nejpozději 90 dnů před koncem platnosti. Standardní lhůta pro vydání nového dokladu je do 20 dnů, při zrychleném vydání do 5 pracovních dnů.

Senioři musí měnit řidičáky: Může to být zdarma, ale taky za více než 500 korun Přečtěte si také:

Senioři musí měnit řidičáky: Může to být zdarma, ale taky za více než 500 korun

Vyplatí se kontrola ještě před létem

Letní měsíce bývají obdobím dovolených, cest a delších přesunů autem. Právě proto může být nyní ideální čas podívat se, zda řidičský průkaz stále platí.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Kvantové počítače: riziko pro bitcoin i klasické banky

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

V Česk vzniká "startupová mafie". A je to dobrá věc

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).