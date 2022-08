Ceny poledních menu stále rostou. Víme, kolik si za ně restaurace průměrně účtují

Polední menu se v Praze blíží 170 korunám

Pražské restaurace nabízejí polední menu s masem i bez něj za od 139 do 169 korun. Průměr masitého a bezmasého pokrmu se tak liší o pouhou jednu korunu (155 a 154 Kč).

Restaurace Cena za hlavní jídlo s masem Cena za hlavní jídlo bez masa Hotel U Staré paní 159 Kč 149 Kč Krčma 140 Kč 145 Kč Pivovar Národní 149 Kč 149 Kč Potrefená Husa Hybernská 139 Kč 139 Kč Restaurace Mincovna 169 Kč 169 Kč Restaurace Tiskárna 169 Kč 169 Kč Srdcovka Spálená 165 Kč 159 Kč U Betlémské kaple 143 Kč 146 Kč U Provaznice 169 Kč 165 Kč U Zlatého slona 150 Kč 145 Kč

V Brně je nejdražší meníčko bez masa

Podnik Time Out nabízí kuřecí ražniči s čabajkou a americkými brambory nebo také hráškovou kaši s klobásou za 119 korun a smaženou nivu s brambory a tatarkou pak za 149 korun. Rozdíl tak činí 30 korun a tento pokrm je o 4 koruny dražší než nejdražší masité pokrmy v brněnských podnicích. Není to překvapivé, protože už dříve serveru Podnikatel.cz provozní Restaurace U Zlatého lva Kateřina Navrátilová potvrdila, že kdyby pokračovala ve zdražování, tak by se týkalo hlavně pokrmů z čerstvé zeleniny (tzn. saláty) a sýrových pokrmů. Ceny meníček jsou v Brně tedy od 109 do 145 korun (a 149 Kč v případě obědů bez masa).

Restaurace Cena za hlavní jídlo s masem Cena za hlavní jídlo bez masa Restaurace Na Musilce 109 Kč 109 Kč Jídelna Šindelář 120 Kč 115 Kč Na Knoflíku 131 Kč 116 Kč Pivnice Orion 129 Kč 119 Kč Seven Food 139 Kč 125 Kč Svitavská Rychta 128 Kč 128 Kč Bistro 22 129 Kč 129 Kč Šelepka 145 Kč 135 Kč Gourmet Restaurant 145 Kč 139 Kč Time Out 119 Kč 149 Kč

Ostravské ceny masových a bezmasých obědů se příliš neliší

Podobně jako v Praze je rozdíl mezi masovým a bezmasým poledním menu pouhá jedna koruna s tím, že nejlevnější jídlo s masem stojí 129 Kč a nejdražší 149 korun. U bezmasých jídel je nejdražší za 179 Kč. Jedná se o sýrové trio v podobě smaženého hermelínu, goudy a nivy s ranými brambory a tatarkou. Jak jsme psali, to, že ceny sýra jdou nahoru, pocítil také Petr Pavlů z Pedro´s Foodtruck, který popsal, že sýr šel nahoru skoro o 80 % a většina jejich základních surovin podražila mezi 30–60 %. U kukuřice se pak jednalo o celých 100 %.

Restaurace Cena za hlavní jídlo s masem Cena za hlavní jídlo bez masa Heřmanická Beseda 135 Kč 135 Kč Hospůdka U Machů 149 Kč 179 Kč Hostinec U Formana 129 Kč 129 Kč Ostravarna U Jubilejní 147 Kč 141 Kč Radegastovna Aura 149 Kč 139 Kč Radegastovna na náměstí 149 Kč 139 Kč Restaurace AERO 139 Kč 139 Kč Restaurace Pod Modřínem 139 Kč 139 Kč Restaurace Stodola 145 Kč 139 Kč Toni 135 Kč 135 Kč

Kolik stojí polední menu v Plzni?

Průměrná cena poledního menu s masem je v Plzni 141 korun (ceny 119 až 159 Kč) a bez masa pak 138 Kč. Rozptyl je od 109 do 159 korun. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším podnikem tak činí 50 Kč.

Restaurace Cena za hlavní jídlo s masem Cena za hlavní jídlo bez masa Angus Grill Restaurant Kajetánka 149 Kč 159 Kč Jídelna U Junáka 119 Kč 119 Kč Kavárna a bistro Chodský 159 Kč 149 Kč Kozlovna Doubravka 149 Kč 129 Kč Pivnice Sladovnická 129 Kč 109 Kč Restaurace Prokopávka 130 Kč 139 Kč Šach Mat 145 Kč 139 Kč U Pramenů 155 Kč 156 Kč Vinárna U Slunce 138 Kč 138 Kč Žumbera 139 Kč 139 Kč

Ani Liberec příliš nerozlišuje druh pokrmů

V Liberci jsou průměrné ceny za meníčka podobné jako v Plzni. Konkrétně se jedná o 142 a 138 korun. Nejlevnějším podnikem je Ořechovka, kde si můžete dát oběd s masem i bez něj za 115 Kč, nejdráže je naopak ve Ztrátech a nálezech. Tam masitý i bezmasý pokrm vyjde na 159 korun.





Restaurace Cena za hlavní jídlo s masem Cena za hlavní jídlo bez masa Ořechovka 115 Kč 115 Kč U Poláků 135 Kč 125 Kč Restaurace Ánanda 150 Kč 127 Kč Kamenný Dům 135 Kč 135 Kč Restaurace D 139 Kč 139 Kč Park restaurant 154 Kč 140 Kč Restaurace Milenium 140 Kč 145 Kč Restaurace Slovanka 145 Kč 145 Kč Steak House Liberec 149 Kč 149 Kč Ztráty a nálezy 159 Kč 159 Kč

Jaké jsou průměrné ceny poledních menu?

Tabulka ukazuje, že v Ostravě, Plzni a Liberci jsou ceny za polední meníčka velmi podobné a pohybují se v obou případech kolem 140 korun. V Praze jsou průměrné ceny nejvyšší a v Brně naopak nejnižší a celková cena za meníčko s masem je 142 korun a bez masa pak 139 Kč.

Město Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Průměrná cena meníčka s masem 155 Kč 129 Kč 142 Kč 141 Kč 142 Kč Průměrná cena meníčka bez masa 154 Kč 126 Kč 141 Kč 138 Kč 138 Kč

V minulém srovnání cen obědů, které Podnikatel.cz uskutečnil v září loňského roku, byla průměrná cena za hlavní jídlo (maso s přílohou) 128 korun. V rámci srovnání bezmasého oběda se jednalo o pouhou korunu méně, tedy o 12 Kč.

V jakých podnicích jsou nejdražší meníčka?

Nejvyšší ceny za polední menu s masem jsou v pražských restauracích – hned tři z nich (Restaurace Mincovna, Restaurace Tiskárna a U Provaznice) mají shodnou cenu ve výši 169 korun. Za 159 Kč si pak můžete dát oběd také v Plzni nebo Liberci a o deset korun méně zaplatíte v některých ostravských podnicích.

Restaurace Město Cena za hlavní jídlo s masem Restaurace Mincovna Praha 169 Kč Restaurace Tiskárna Praha 169 Kč U Provaznice Praha 169 Kč Srdcovka Spálená Praha 165 Kč Hotel U Staré paní Praha 159 Kč Kavárna a bistro Chodský Plzeň 159 Kč Ztráty a nálezy Liberec 159 Kč U Pramenů Plzeň 155 Kč Park restaurant Liberec 154 Kč U Zlatého slona Praha 150 Kč Restaurace Ánanda Liberec 150 Kč Pivovar Národní Praha 149 Kč Hospůdka U Machů Ostrava 149 Kč Radegastovna Aura Ostrava 149 Kč Radegastovna na náměstí Ostrava 149 Kč

Jak již bylo zmíněno výše, v některých případech byla nejvyšší cena za bezmasý oběd vyšší než za ten s masem. Nejdražší je tedy sýrové trio v ostravské Hospůdce u Machů (179 Kč), následují pokrmy za 169 Kč v pražských restauracích a kolem 150 korun budete na bezmasý oběd potřebovat i v Plzni nebo Liberci a v brněnském Time Outu.