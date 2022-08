Food truckům raketově rostou náklady. Sýr zdražil o 80 %, kukuřice dokonce o 100 %

Jak se food truckům daří?

David Kania z Mutant Fast Food & Catering říká, že se jim daří skvěle s tím, že jeho heslem je: „Nebečíme" stejně to nepomáhá.“ Jednou z jejich největších starostí jsou momentálně obaly na velké polévky a ramen, protože používali obaly z plastu, které drží teplo, a ty se bohužel již nebudou moci prodávat a vyrábět. Budeme muset přejít na alternativu a zatím není taková, která by splňovala naše požadovaná kritéria, doplňuje. Pedros Streetfood z Lednice je momentálně na vrcholu sezóny, takže se jim také daří dobře. Trápí je však rostoucí nejistota ve společnosti ohledně podzimu. Celkově je pro tento byznys zima velmi nepřátelská, takže letos omezili v maximální míře zbytné investice a budou šetřit na to, aby tu zimu nějak přežili. Loňská zima nás úplně finančně vyčerpala a letos nejsou o moc lepší vyhlídky, tak se snažíme rozšířit nebo diverzifikovat náš byznys, abychom si dokázali vydělat alespoň na náklady i přes zimu. Snad nám do toho zase vláda a covid nehodí vidle jako poslední 2 roky, dodává Petr Pavlů.

Stoupají ceny surovin i energií

Podle Petra Pavlů náklady vyrostly astronomicky a stačí se podívat jen na základní suroviny, jako je například sýr, který šel nahoru skoro o 80 %, a většina jejich základních surovin podražila mezi 30 – 60 % s tím, že třeba kukuřice, kterou velmi používali, šla nahoru o 100 %. Samozřejmě energie jsou devastační, ale nemůžeme přenést celou váhu nákladů na zákazníka, protože potom by ten burger stál třeba 300 Kč a to už nikdo nekoupí. Takže to musíme dotovat snížením už tak malých marží a těžko říct, jak dlouho to bude udržitelné, popisuje dále.

David Kania uvádí, že vstupy stouply napříč celým sortimentem, od asijských produktů kvůli dražší dopravě, přes obaloviny, maso kuřecí i hovězí. Od nového roku dostali už pátý ceník od jejich řezníka s razítkem „pozor změna cen“, která se netýkala poklesu. Vyšší náklady na energie jsme rovněž pocítili všichni. Ať je to elektřina, zemní plyn, PB bomby na vaření nebo CNG, na který jezdí náš food truck, což nás trápí nejvíce, protože cena se hýbe téměř každý týden, vyjmenovává a dodává, že kvůli tomu rušili i některé výjezdy. Nevyplatí se jim totiž utratit značné obnosy za palivo a raději se soustřeďují na catering a jejich lokální zákazníky, kteří každé jejich otevření vítají a za to jim moc děkují.

Jaká je letošní sezóna?

Podle Davia Kania měla letošní sezóna delší rozjezd než roky předtím. Akce jezdí zřídka, a když už někde byli, tak zaznamenali značný pokles v návštěvnosti akcí a tím i méně zákazníků. I Petr Pavlů si myslí, že sezóna 22 je taková poměrně zvláštní, protože jsou v centru turistického ruchu a zatím ten ruch nějak extra nepociťují. Dá se tak podle něj obecně říct, že to nejspíše bude nejslabší sezóna z období před covidem. Červenec byl na lidi obzvláště slabý a většina podniků v Lednici byla poloprázdná. Kolegové z gastra mi to všichni potvrdili. Srpen bývá vždy silnější, ale že by to byl nějaký velký nárůst, se úplně říct nedá, popisuje. Na akce nyní Pedros Streetfood prakticky nejezdí, jelikož je plně zaměstnávají stálé provozovny. Nicméně těžko se nám porovnává, jelikož letos jsme přibrali více zaměstnanců a máme otevřeno každý den a déle než loni, podotýká Petr Pavlů.

Populární je zahraniční kuchyně i burgery

Jedna ze specializací Mutant food trucku jsou velké asijské polévky a ramen, kterých mají v portfoliu něco přes třicet, takže si každý může vybrat tu, co mu nejvíce vyhovuje. Dále je zájem o autentickou mexickou kuchyni, kterou jsem letos měl možnost poznat přímo v Mexiku v kuchyních místních bister a food trucků, upřesňuje David Kania. U Pedros mezi nejoblíbenější patří burgery z vyzrálého masa a pak quesadillas s tím, že obecně burgery jsou pořád hodně trendy. Používáme skvělé hovězí od vyhlášených řezníků Maso Klouda, které si sami každý den meleme a tím docílíme naprosto dokonalé textury a chuti masa.. Chceme lidem nabídnout streetfood v té nejvyšší kvalitě a bez kompromisů, popisuje Petr Pavlů.





Kristýna a Kateřina z Food truck Alfréd začaly jejich cestu s hovězím mletým špízem ve slanině s čedarem a bramborákovými koulemi se slaninou, cibulkou a česnekem, které pekly v horkovzdušné fritéze. Pro server AutoRoad.cz uvedly, že jim šlo o to jejich návštěvníkům nabízet kvalitní jídlo, takže prvotní bylo zajistit opravdu kvalitní maso, které měly z farmy v Prosečném. Ceny masa však šly tak nahoru, že od něj v tuto chvíli upustily. Začaly se tak věnovat vaflím, jelikož se jim k jejich Alfímu stejně vždy hodilo něco sladkého a tomuto sortimentu se chtěly v budoucnu věnovat. Vafle prodáváme s nutellou, zmrzlinou, šlehačkou, ovocem a dozdobené lentilkami. Občas nám maso chybí, jelikož si ho lidé chválili, ale na vafle také pějí ódu. Občas nabízíme i domácí štrúdl, klobásy, paštiku nebo limonádu, kávu. Záleží na typu akce, vyjmenovávaly.

Podívejte se na pestrou nabídku food trucků

Lidé utrácejí méně