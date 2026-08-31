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ČSSZ napravuje chyby v hlášeních. Zaměstnavatelům může přijít nový protokol

Jana Knížková
Dnes
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Mladá elegantní žena v brýlích, v černém kostýmku sedí u počítače, v ruce drží pero. Ruku má pod bradou a kouká se do monitoru
Autor: Depositphotos.com
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Zaměstnavatelé, kteří podávají Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ), mohou nyní obdržet nový protokol o kompletnosti podání. ČSSZ totiž odstraňuje nedostatek ve vyhodnocování některých kontrol.
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Česká správa sociálního zabezpečení informuje zaměstnavatele, že byl v rámci průběžného vyhodnocování zpracování JMHZ odhalen nedostatek ve vyhodnocování některých kontrol. Jedná se konkrétně o kontroly č. 164, 270, 290, 291 a 333.

Úřad proto provede u dotčených podání automatický přepočet jejich stavu a následně znovu vystaví protokol o kompletnosti podání.

Pro zaměstnavatele to znamená, že jim může být doručen nový protokol, přestože od posledního podání neudělali žádnou další akci a neposílali opravné hlášení.

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Hlášení může být nově vyhodnoceno jako úplné

Po přepočtu se může změnit také výsledek kontroly. V některých případech může být podání, které bylo dosud vyhodnoceno jako vadné, nově považováno za zpracované a úplné. Zaměstnavatelé by proto měli věnovat pozornost případnému novému protokolu, který jim bude doručen.

Pokud nový protokol už neobsahuje žádnou jinou chybu, není potřeba kvůli původně nesprávně vyhodnocené kontrole nic dalšího dělat. Jestliže ale protokol upozorní na jiné vady, které nesouvisejí s uvedenými kontrolami, je nutné je standardně odstranit prostřednictvím opravného hlášení.

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Některá hlášení mohou být dodatečně přijata

Zvláštní význam mají kontroly 164, 270 a 333, které jsou nastaveny jako nepropustné. Jejich nové vyhodnocení proto může v některých případech vést k dodatečnému přijetí nebo částečnému přijetí podání. Zaměstnavatelé tak mohou teď zjistit, že se stav jejich JMHZ změnil, aniž by sami cokoliv upravovali nebo znovu odesílali.

Podle ČSSZ má automatický přepočet přispět především ke snížení počtu nesprávně vyhodnocených vad podání a k nápravě stavů Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele.

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Co z toho plyne pro zaměstnavatele

Pokud vám dorazí nový protokol o kompletnosti JMHZ, nemusí to znamenat, že jste udělali něco špatně nebo že jste podání znovu odesílali. ČSSZ některá podání automaticky přepočítá.

Vyplatí se proto zkontrolovat aktuální protokol. Pokud je po přepočtu hlášení označeno jako zpracované a úplné, není kvůli těmto původně chybně vyhodnoceným kontrolám potřeba podnikat další kroky. Pokud ale protokol obsahuje jiné chyby, je nutné je opravit standardním způsobem.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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