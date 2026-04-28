Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice, ne berňák

Už v roce 2024 přitom právní výklad ministerstva vnitra městům a obcím specifikoval, jaké nemovitosti spadají do jednotlivých kategorií. Škoda, že si ho v Říčanech asi nikdo nepřečetl.
Co se dozvíte v článku
Říčany omylem zvýšily daň bytů, zkouší to hodit na berňák
Jak už server Podnikatel.cz informoval na konci minulého týdne, město Říčany vloni schválilo vyhlášku, ve které omylem zvýšilo pro byty místní koeficient z 3 na 5. Nebylo v tomto ohledu první (a asi bohužel ani poslední) obcí či městem, kterému se to po změnách, které v koeficientech přinesl konsolidační balíček předchozí vlády, „podařilo“. Oproti jiným městům se ale Říčany své vlastní pochybení pokusily hodit na finanční správu s tím, že to ona daň špatně spočítala, respektive, že použila absurdní výklad zákona.
Město minulý týden vydalo poměrně ostrou tiskovou zprávu, ve které vůči finančnímu úřadu nešetřilo kritickými slovy. Nadpis zněl:
Chyba finančního úřadu – daň z nemovitostí.
Aktuálně analyzujeme možnosti, jak by město mohlo bránit své občany, resp. vlastníky bytů, kteří mohli být poškozeni tímto nestandardním postupem finančního úřadu, uvedl tajemník městského úřadu Jaroslav Brandejs. V textu pak bylo uvedeno, že finanční úřad použil „naprosto absurdní výklad“ či že „finanční úřad zcela absurdně aplikuje jiným způsobem, než byla vůle města“.
Původní verze tiskové zprávy Říčan
V Říčanech si nepřečetli výklad ministerstva
Problém ovšem je, že ve skutečnosti nepochybil finanční úřad, nýbrž zastupitelstvo města Říčany, které skutečně loni schválilo pro rok 2026 zvýšení místního koeficientu u bytů z 3 na 5. Ačkoli tak učinilo omylem, přesně to v reálu udělalo. Jak potvrdil daňový expert Petr Koubovský z Komory daňových poradců ČR, byty spadají pod kategorii „ostatní zdanitelná jednotky“. Tedy dle vydané vyhlášky města skutečně byty musí podléhat místnímu koeficientu 5, jelikož právě tento koeficient schválilo zastupitelstvo u „ostatních zdanitelných jednotek“.
Ostatně i právní výklad ministerstva vnitra z roku 2024 říká, že byty spadají pod ostatní zdanitelné jednotky. Ve výkladu se uvádí:
Pro účely předmětného zákona tvoří skupinu:
- „obytných budov“ budovy obytných domů a ostatní budovy, s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu
- „ostatních zdanitelných jednotek“ zdanitelné jednotky jiné než dle § 10a odst. 1 písm. c) až f) zákona o dani z nemovitých věcí – zjednodušeně řečeno, ve většině případů bytové jednotky.
Říčany se tak zjevně spletly obytné budovy se samotnými byty. Obytná budova ovšem není jednotka (byt). Že byty spadají pod „ostatní zdanitelné jednotky“ uvádí i pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí (uváděly to už pro loňský rok). Nejde tak o žádný náhlý absurdní výklad finančního úřadu, ale o veřejně informace, které jsou dostupné už od roku 2024.
Ačkoli před několika dny Říčany tiskovou zprávu upravily, stále se v ní snaží svoji chybu hodit na berňák. A slovo „absurdní“ se autorovi (nebo autorům) tiskové zprávy pořád líbí a operuje s ním:
Absurdnost výkladu spočívá i v tom, že finanční úřad aplikuje pro byty výrazně vyšší koeficient než například pro rodinné domy. U rodinných domů se chyba neprojevila.
Upravená verze tiskové zprávy Říčan
Říčany používají absurdní argumentaci
Pokud je ale něco absurdní, kromě nulové sebereflexe říčanského vedení města, tak právě tato věta. V dané vyhlášce totiž přímo zastupitelstvo stanovilo, že místní koeficient pro rodinné domy („obytné budovy“) je 3. Je tak poměrně logické, že se omyl říčanského zastupitelstva u rodinných domů neprojevil, jelikož u nich chybu na rozdíl od bytů neudělalo. Za absurdní lze označit i argumentaci Říčan, že vyhlášku potvrdilo i Ministerstvo vnitra ČR. To totiž opravdu nekontroluje, jaký byl záměr města, nýbrž pouze hlídá, zda je vyhláška v pořádku po formální stránce. A to vyhláška byla. A absurdní je samozřejmě i to, že se Říčany pořád snaží hodit chybu na berňák, přestože už i z vyjádření ministerstva financí na facebookové stránce Říčan i z oficiálního vyjádření finanční správy vědí, že chybu udělaly ony.
Mimochodem, když autor tohoto textu psal minulý rok na podzim shrnující článek, jak jednotlivá města mění koeficienty k dani z nemovitostí, u Říčan upozornil:
V Říčanech se zvýší místní koeficient pro byty z 3 na 5 a stejné zvýšení se týká i některých podnikatelských nemovitostí. U domů, rekreačních nemovitostí a garáží zůstane místní koeficient ve výši 3. Takže zatímco pouhý novinář viděl, co zastupitelé ve skutečnosti schválili, nikdo na radnici, včetně právníků, zjevně netušil, jaký je výklad zákona, jak se koeficienty počítají a co si vlastně odhlasovali.
Chybu udělalo více měst
Na druhou stranu, na drobnou obhajobu Říčan, nejsou za poslední dva roky jediným městem, které omylem odhlasovalo něco jiného, než původně zamýšlelo. Konsolidační balíček z pera předchozí vlády totiž přinesl v oblasti daně z nemovitých věcí řadu novinek. Došlo k významným systémovým změnám v oblasti koeficientů a tyto novinky zmátly některá města a obce. Například v Chodově v Karlovarském kraji omylem zvýšilo daň obyvatelům s rodinnými domy. Město totiž nově stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamená, že se základní koeficient 2, který byl v Chodově už dříve, navíc nově násobil 1,6. Město nepočítalo s tím, že dochází u zmíněných nemovitostí k násobení místního koeficientu a koeficientu stanoveného zákonem dle velikosti obce.
Že změny v systému koeficientů nebyly úplně srozumitelné, dokazují zkušenosti z dalších měst. Například Litoměřice, které měly v minulosti místní koeficient 2 a pro garáže, rekreační budovy a pro podnikatele navíc koeficient 1,5 (celkově součin 3), schválily novou vyhlášku, ve které chtěly výši daně zachovat. Ve vyhlášce ale také udělaly chybu a omylem snížily daň z garáží, rekreačních staveb a pro podnikatele. Pro všechny tyto nemovitosti totiž stanovily místní koeficient 1,5, což by znamenalo snížení daně. Litoměřice však měly to štěstí, že na pochybení přišly včas a vyhlášku stihly do termínu do konce září upravit. Nadvakrát schvalovali vyhlášku také v Litomyšli.
Dospějí Říčany k sebereflexi?
Vzhledem k tomu, že finanční úřad chybu neudělal a máslo na hlavě má vedení Říčan, je otázkou, jaký bude další postup. Nejjednodušší řešení by bylo, kdyby město schválilo pro rok 2027 novou vyhlášku, ve které by koeficient pro byty snížilo, aby tím vykrylo letošní navýšení. Takovýto postup například zvolilo zmíněné město Chodov, které pro letošní a příští rok snížilo místní koeficient na třetinu.
Je ovšem možné, že vedení města Říčany nebude chtít rok čekat a pokusí se vylepšit svůj obraz nějakým rychlejším zásahem. Ostatně samo město uvádí:
Cílem města je, aby letošní navýšení daně u bytů, respektive bytových jednotek, vrátil vlastníkům přímo finanční úřad. Pokud by se věc nepodařilo v přiměřené době vyřešit, je krajní variantou také to, že by rozdíl obyvatelům kompenzovalo město. Vzhledem k tomu, že finanční úřad chybu města opravit nemůže, je možné, že město vymyslí nějakou vlastní přímou kompenzaci. Bude zajímavé sledovat, zda proběhne i se sebereflexí, či zda se vedení města pokusí občanům pořád prodat, že „napravuje chybu finančního úřadu“.