Do Česka vstoupí další marketplace. Co přinese turecký Trendyol?

Co je Trendyol?

Trendyol je dostupný na webové adrese Trendyol.com a momentálně aktivně působí v Turecku a Německu. Jedná se o online tržiště s přibližně 250 tisíci prodejci a s více jak 80 miliony produktů. Založila jej v roce 2010 Demet Mutlu a v roce 2021 se stalo jednou z nejrychleji rostoucích platforem elektronického obchodu na světě s více než 30 miliony aktivních zákazníků. Jak v článku uvádí Forbes, v roce 2018 koupila 86,5 procenta Trendyolu čínská Alibaba Group za 728 milionů dolarů. Trendyol je populární také na sociálních sítích, kdy má například na Facebooku 2,8 milionu sledujících. Aplikace s názvem Trendyol: Fashion & Trends má na Google Play přes 50 milionů stažení a na Apple Store má vysoké hodnocení.

V Turecku má Trendyol také rozvážkovou službu Trendyol Go nebo vlastní doručovací službu pod názvem Trendyol Express. Jak píše německý server Handelsblatt, tu chce ve střednědobém horizontu zavést i v Německu, aby nebyla závislá na balíkových službách. Mezi hodnoty Trendyolu patří cenová dostupnost s cílem prodávat kvalitní produkty za dostupné ceny, široký výběr, aktuálnost a přizpůsobování módním trendům. David Antoš, analytik Boston Consulting Group, o něm pro Forbes řekl, že patří do skupiny rychle rostoucích e-commerce hráčů zaměřených zejména na módu, podobně jako Shein či Temu. Společný mají velmi agresivní marketing i za cenu dočasné ztrátovosti, radikálně nižší ceny a velmi rychlý cyklus uvádění nových produktů, doplnil.





Kdy k nám vstoupí?

Vstup Trendyolu na český trh byl oznámen na akci InMerge Innovation Summit v azerbájdžánském Baku na začátku prosince. Informoval o tom deník Daily Sabah. Do prvního čtvrtletí roku 2024 vstoupíme na východoevropský trh. Začneme Rumunskem, Řeckem, Maďarskem a Českou republikou a v nadcházejícím období budeme zvyšovat počet zemí na trhu, řekl generální ředitel Trendyol Group Erdem Inan s tím, že je jejich cílem umožnit všem jejich 300 000 prodejcům prodávat do regionů včetně Evropy, Středního východu a zemí Perského zálivu. Dále prozradil, že do budoucna vstoupí na trhy Polska, Slovenska a Bulharska. Naším cílem je oslovit 2 miliony aktivních zákazníků a překročit 4 miliony objednávek na východoevropském trhu do konce roku 2024, přičemž plánujeme dosáhnout objemu obchodu 350 milionů dolarů, upřesnil.

Jaké zboží Trendyol nabídne?

V současné době při návštěvě webových stránek Trendyol je zde už český jazyk (jak v textech, tak lze nastavit doručení. Návštěvníci si mohou prohlížet zboží ze dvou velkých kategorií – ženy a muži. Ty jsou dále členěny na několik druhů oblečení a také boty a doplňky. Zatím se tak jedná pouze o módu, ale do budoucna zřejmě dojde k rozšíření.

Ukázka Trendyol webu s českými texty Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Při přepnutí webu například na němčinu a místa doručení do Německa se nabídka změní a ke kategoriím přibude zboží pro děti, do domácnosti nebo také kosmetika. Caglayan Cetin, prezident Trendyol-Gruppe pro Handelsblatt, uvedl, že z dlouhodobého hlediska nechtějí v Evropě pouze prodávat módu, ale že se chtějí etablovat jako platforma se širokou škálou zboží.

Jaké výhody má Trendyol pro prodejce?

Prodejců má velké množství, ale není vyloučeno, že bude přijímat nové z lokálních řad. V jejím Seller information center se nachází návody na to, jak se stát prodejcem, a je zde spousta souvisejících informací. Zatím tedy v anglickém jazyce. Kromě toho se zde nacházejí také výhody, které jsou postaveny na tom, že se jedná o online tržiště s miliony uživatelů denně. S tím souvisí možnosti prezentovat své zboží velkému publiku. Dále zmiňují silnou marketingovou podporu, zviditelnění značky díky jejich marketingovým zkušenostem a také velkým investicím nebo efektivnější marketing prostřednictvím co-brandových kampaní.

K tomu přidávají atraktivní obchodní podmínky, výhodné obchodní podmínky pro strategické partnery Trendyolu v Evropě, atraktivní strukturu provizí nebo například další bonusové programy odměn za dosažení cílů. Trendyol prodejcům také slibuje prvních několik měsíců bezplatné sledování výkonu v podobě průběžného sdílení dat a analýz k lepšímu pochopení spotřebitelů. Konkrétně do toho spadají například bestsellery, míry zhlédnutí a konverze a statistiky prodejců.

Trendyol není u nás neznámou značkou

Českým zákazníkům by přitom Trendyol, tedy vlastní značka této společnosti, neměla být neznámá. Oblečení je totiž dostupné na několika tuzemských e-shopech s oblečením. Například BezvaSport.cz je uvádí textem o zakladatelce značky, Demet Mutlu, která se rozhodla vytvořit dostupnou módu, která je vhodná jak na každodenní nošení, tak i na speciální příležitosti. Šaty, svetry, halenky a sukně různých střihů a materiálů perfektně vykouzlí stylové a originální outfity. Naopak basic kousky jako rifle, kalhoty, topy a mikiny zapadnou do každého nadčasového šatníku a díky své univerzálnosti skvěle poslouží, píší mimo jiné na webu. Už z názvu je jasné, na čem tahle turecká značka ujíždí. Nejnovější trendy má v malíku, v krvi, v šatníku. A co je nejvíc – umí je za přívětivou cenu. Od šatů přes plavky po doplňky – oblečte se od hlavy k patě na kdykoli, láká zase ZOOT. Přes 2000 produktů od Trendyol se nachází také na Zalandu.

Ukázka nabídky e-shopu Zalando Autor: Jana Langerová, podle licence: Rights Managed

Podle odborníků budou tržiště přibývat

Už dříve jsme informovali o tom, že například APEK – Asociace pro elektronickou komerci vnímá marketplace jako nedílnou součást dnešní e-commerce s tím, že z hlediska trhu mají online tržiště svá pozitiva i negativa, ale rozhodně jsou v Česku oživením. Výkonný ředitel APEK Jan Vetyška si myslí, že velká část zákazníků zůstane věrná svým oblíbeným internetovým obchodům. Na druhou stranu marketplaces umožňují rozšířit nabídku zboží na trhu a není třeba se u těch prověřených obávat, podotýká.

Podle Martina Pecha, obchodního ředitele společnosti Upgates, se dá očekávat, že k nám v budoucnu dorazí i další prodejní platformy. V Evropě působí například francouzský Carrefour, polské Ceneo či německé Zalando. Rumunský Emag může být příležitostí pro expanzi českých e-shopů a například u eBay, které je už globální platformou, příchod do Česka spíše neočekáváme. Kupříkladu maloobchodní značka Decathlon, původem z Francie, již v Česku působí, avšak její tržiště dosud není příliš etablované. Nicméně se domnívám, že do budoucna o nich bude více slyšet, uzavírá.