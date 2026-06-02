Finanční správa upřesnila vykazování vyživovaných dětí v novém hlášení

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele přináší řadu nových povinností v oblasti vykazování údajů souvisejících se zdaněním příjmů zaměstnanců. V praxi se proto objevují dotazy týkající se konkrétních situací, které nejsou na první pohled zcela jednoznačné.
Jednou z nich je vykazování údajů o vyživovaných dětech v případech, kdy zaměstnanec daňové zvýhodnění neuplatňuje v průběhu roku, ale až zpětně prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Finanční správa vysvětluje postup.
Daňové zvýhodnění nebylo během roku uplatňováno
Pokud zaměstnanec v jednotlivých měsících zdaňovacího období daňové zvýhodnění na dítě neuplatňuje, zaměstnavatel nevykazuje údaje o těchto dětech v měsíčních hlášeních za příslušné měsíce.
Důvod je jednoduchý – v daném období nebylo daňové zvýhodnění fakticky uplatněno, a proto nevzniká povinnost vykazovat související údaje v rámci měsíčního reportingu.
Kdy se údaje vykazují?
V případě, že zaměstnanec uplatní daňové zvýhodnění až zpětně prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vykazují se údaje o vyživovaných dětech až v souvislosti s provedeným ročním zúčtováním za příslušné zdaňovací období.
Stejný postup platí i pro údaje o případné další vyživující osobě.
Co když jsou děti uvedeny v měsíčním hlášení už během roku?
Praxe však může být odlišná. Zaměstnavatel může mít informace o vyživovaných dětech k dispozici již na základě prohlášení poplatníka, přestože zaměstnanec daňové zvýhodnění v průběhu roku neuplatňuje.
Pokud zaměstnavatel tyto děti uvede již v měsíčních hlášeních, nepovažuje se tento postup za chybný. V takovém případě se děti vykazují s kódem „N“, který označuje, že zaměstnanec v daném měsíci na dítě daňové zvýhodnění neuplatňuje.
Souvislost s prohlášením poplatníka
Tento přístup odpovídá i konstrukci tiskopisu prohlášení poplatníka. V něm se uvádějí všechny vyživované děti žijící ve společně hospodařící domácnosti bez ohledu na to, zda je na ně daňové zvýhodnění aktuálně uplatňováno.
Děti, na které poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, se v tiskopisu označují právě kódem „N“.
Závěr pro zaměstnavatele a mzdové účetní
Pokud zaměstnanec uplatní daňové zvýhodnění na dítě až v rámci ročního zúčtování:
-
údaje o vyživovaných dětech se standardně nevykazují v měsíčních hlášeních během roku,
-
vykážou se až v souvislosti s provedeným ročním zúčtováním,
-
pokud jsou děti uvedeny již v průběhu roku, nejde o chybu, jsou-li označeny kódem „N“,
-
tento postup je v souladu s údaji uváděnými v prohlášení poplatníka.