Google krade e-shopům návštěvnost. Radíme, jak přežít nástup AI vyhledávání

V minulém díle jsme si ukázali, že omezit využití umělé inteligence na psaní e-mailů a produktových popisků je jako jezdit s formulí jen na nákup do večerky. AI dokáže e-shop analyzovat, spravovat a díky vibecodingu si dokonce můžete svépomocí tvořit vlastní interní aplikace. Zefektivnění provozu je ale jen jedna strana mince. Tou druhou je dění venku. Umělá inteligence totiž právě teď naprosto zásadně přepisuje pravidla toho, jak k vám lidé přicházejí nakupovat.
Co se dozvíte v článku
Pokud v poslední době sledujete nevysvětlitelný propad organické návštěvnosti na vašem blogu nebo v nákupních rádcích, pravděpodobně za to nemůže špatné SEO. Může za to Google a jeho AI. Pro tento nový marketingový obor už se vžil název GEO (Generative engine optimization) a jde o pojem, který byste rozhodně neměli ignorovat. Naopak o něm uslyšíte stále častěji.
Konec starého dobrého vyhledávání
Zkuste si do Googlu zadat nějaký komplexnější dotaz. Zatímco ještě před rokem byste dostali naservírované placené reklamy a pod nimi tradiční organické výsledky (mezi kterými jste s vaším e-shopem urputně bojovali o první pozice), dnes je realita jiná. Do hry vstoupil takzvaný AI Overviews (AI přehledy).
Vyhledávač už uživatele neposílá pryč na váš web, aby si informace složitě hledal v dlouhém článku. Google si texty z internetu „přečte“ sám a uživateli rovnou vygeneruje úhledný výcuc toho nejdůležitějšího přímo na hlavní stránce. Morální stránku toho, že Google dnes masivně těží z milionů a milionů znalostí a informací, které mu lidé během posledních dekád předali, teď necháme stranou. Taková je realita. Největší světový vyhledávač teď zkrátka “krade” webům návštěvnost tím, že jim servíruje jejich vlastní obsah přímo ve vyhledávací stránce.
Abychom to zasadili to reálných čísel, dnes v meziročním srovnání není žádnou výjimkou pokles návštěvnosti z vyhledávačů o desítky procent. Klidně až 60. U dotazů informativního charakteru se pak úplně klidně může stát, že jste na prvních 3 pozicích, ale na web se prokliknou jen nízké jednotky uživatelů.
Pojďme si novou realitu popsat na jednoduchém a pravda, trochu idealistickém přístupu, který ale v obecné rovině fungoval.
Starý svět
Vím, že chci novou tiskárnu, ale vůbec netuším, která je pro mě vhodná. Napíšu tedy do Googlu něco jako “tiskárna jak vybrat”. Na hlavní stránce jste dostali informační článek známého prodejce, který vám vysvětlil rozdíl mezi inkoustovou a laserovou tiskárnou a vy jste si řekli “aha, pro mě se více hodí laserová, a protože mi to tento obchodník tak hezky vysvětlil, tak si u něj tiskárnu rovnou koupím”.
Nový svět
Začátek je stejný a dokonce i do Googlu uživatel napíše na chlup stejný dotaz. Jenže teď mu Googlu hned na prvních místech vyhodí AI overview kde je z prvního odstavce jasné, pro koho je lepší laserová a pro koho inkoustová tiskárna. Uživatel se pak sám dostane do e-shopu buď přes produktovou reklamu nebo jde rovnou na stránky oblíbeného prodejce. To “oblíbeného” je v tomto případě extrémně důležité slovo a odkazuje na budování značky. Ano, to teď bude důležité.
Navíc i v tom způsobu vyhledávání se děje zajímavá změna. Lidé si totiž na novou podobu vyhledávací stránky zvykli a přizpůsobili se jí. A tak už spíše než popisovaný vstup “tiskárna jak vybrat” s větší pravděpodobností napíšou rovnou trochu komplexnější dotaz, protože ví, že dostanou lepší výsledek. Třeba: “jak si vybrat tiskárnu do domácnosti, když tisknu černobíle a použil bych ji jen občas ale na větší objem stránek”.
Z toho je jasně patrné, že část procesu v popisu “nového světa” chybí. E-shopy se mohou konejšit tím, že AI overviews vyhodí na vyhledávací stránce výpisek zrovna jejich obsahu. To je ale poněkud chabá náplast, která nevynahradí absenci návštěvy článku přímo u e-shopu.
A to jsem ještě nezmínil další variantu nové podoby vyhledávání. A to tu, že rovnou otevřete svého oblíbeného chatbota a řeknete mu, ať vám vybere tiskánu.
Zákazníci s nimi vedou dialogy, nechávají si doporučovat produkty na míru svým potřebám a žádají o srovnání alternativ. Podobně, jako e-shopy donedávna těžily z toho, že o nich věděly crawlery Googlu, se dnes úplně stejně musí snažit dostat do „přízně“ velkých jazykových modelů. Tradiční SEO (Search Engine Optimization) tak pomalu dostává svého nástupce v podobě optimalizace pro AI. Pokud tyto modely o vašem e-shopu, vašich produktech a vaší přidané hodnotě neví, nebudou vás zákazníkům doporučovat.
Právě teď se dá očekávat nejvyšší GEO boj. E-shopy se budou všemi dostupnými prostředky bít o to, aby chatboti doporučovali právě jejich online obchody.
Průzkum trhu se přesouvá, proklik na produkt (zatím) zůstává
Je potřeba říct, že u přímého vyhledávání konkrétního zboží tento trend zatím není tak drastický. Pokud zákazník zadá do vyhledávače „iPhone 15 Pro 256GB černý“, stále mu jde o produkt, jeho cenu a dostupnost. Vyhledávání v těchto případech nadále končí proklikem do e-shopu. Zde bude hrát vedle konkurenceschopnosti nabídky i cena.
Zásadně se ale mění fáze před samotným nákupem – průzkum, zjišťování informací a srovnávání.
Takže když to shrneme, dříve se v této fázi zákazník dostal na váš e-shop, přečetl si článek na blogu, seznámil se s vaší značkou a vy jste si ho „chytili“ do remarketingového publika. Dnes si tyto informace zjišťuje přímo v rozhraní Googlu. Odpověď dostane od AI a na váš e-shop se vůbec nedostane.
Připravte svůj e-shop na roboty
Bude to už jen otázka času, kdy tyto chatovací nástroje nebudou sloužit jen jako rádci, ale jako výkonní asistenti, přes které zákazník rovnou nakoupí. Scénář blízké budoucnosti vypadá takto:
Zákazník řekne svému AI agentovi: „Kup mi to nejlépe hodnocené krmivo pro dospělého labradora do 1 500 Kč a nech ho doručit na mou adresu pozítří večer.“ AI projde trh, vyhodnotí recenze, zkontroluje skladové zásoby, vybere e-shop, vloží zboží do košíku a provede platbu. Dalším obrovským tématem pro majitele e-shopů tak je také průchodnost stránek AI nástroji. Slovo průchodnost uslyšíte podobně často jako sousloví llms.txt a další novinky, na kterých v Upgates usilovně pracujeme.
Pokud pro váš e-shop byla dříve prioritou přívětivost pro lidského zákazníka a vyhledávač, dnes musíte začít myslet na třetího, velmi mocného návštěvníka. Na umělou inteligenci, která brzy začne držet peněženky vašich zákazníků.
Tip redakce
TikTok Shop mění fungování influencer marketingu
TikTok Shop představuje zásadní posun od klasického influencer marketingu k čistě výkonnostnímu modelu, kde se tvůrci mění v přímý prodejní kanál. Pro značky to znamená nutnost okamžitě změnit strategii a začít s autory spolupracovat na bázi reálných konverzí namísto pouhého dosahu, upozorňuje v článku Vít Janda ze ShortPRO.