Honduras, Mexiko, Peru: Podnikatelky z Česka dobývají Ameriku

Káva z Hondurasu, kabelky z Mexika, svetry a šperky z Peru

Malgorzata Ebel, majitelka Cafe Ebel v pražské Kaprově ulici a stejnojmenného e-shopu, navázala úzkou spolupráci s kávovou farmou Finca Jerusalen v regionu Santa Barbara v Hondurasu, kde se káva pěstuje ve volné přírodě, mezi stromy. Marie Říhová má vášeň pro mexický tradiční textil a do Česka pod značkou Colores Mexico dováží a prodává ručně tkané kabelky, šátky (tak zvané rebozy), ponča a další výrobky od mexických tkadlen a tkalců.

Zuzana Bartáková a Zuzana Šnajdrová mají nejen shodné křestní jméno, ale také destinaci, kterou si zamilovaly – Peru. Zuzana Bartáková pracuje pod značkou Cestujeme po Peru, má cestovní agenturu zaměřenou na Peru a také e-shop výrobků, například svetrů, z místních dílen. Zuzana Šnajdrová spolupracuje s peruánskými šperkaři, jejichž práci, stříbrné šperky s kameny, prezentuje a prodává přes e-shop Killary.cz, což v jazyce peruánských indiánů znamená měsíční svit. A o podnikání Zuzany a Zuzany jsme si také na dálku povídali.

E-shop průvodkyně založila jako své covidové dítě

Zuzanu Bartákovou jsem přes videohovor zastihla zrovna na cestě do peruánské džungle, kam s malou skupinkou zájemců už zase mířila jako průvodkyně. Před covidem jsem měla hezky rozjetou cestovní agenturu a pracovala jsem jako průvodkyně. Pak přišel covid, všechno se zavřelo, cesty do Peru se nemohly realizovat a všechno, co jsem měla domluvené, se zrušilo. Situace v Peru byla ještě mnohem horší než v Evropě a také tam nemají takovou sociální podporu. Lidé v cestovním ruchu a drobní výrobci najednou přišli o práci. Přemýšlela jsem, kudy v podnikání dál i jak jim pomoci, vypráví Zuzana.

Vždy, když se z Peru vracela do Česka, vezla s sebou pro kamarádky a jejich děti kufry plné svetrů s vlnou z alpaky. Viděla, jak velký je v jejím okolí o výrobky zájem, a tak si otevřela e-shop. Pár měsíců trvalo, než si sedly provozní věci a například zase začala fungovat peruánská pošta. Od té doby její e-shop, covidové dítě podporující místní výrobce, roste. Peruánské drobné výrobce covidová situace velmi zasáhla a museli hledat jinou obživu, navzájem si v rámci rodin vypomáhat. Nejnověji navázala spolupráci s paní Juanou z Cuska, která bude pro české zákazníky vyrábět svetry přímo na míru. Budu pro ně vymýšlet i novou značku, mám z toho ohromnou radost, komentuje Zuzana Bartáková pár dní starou novinku a přidává informaci, že se také chystá na dovoz barefootových bot s peruánskými motivy.

Podnikání, které místním lidem pomáhá

Dál se chce přitom věnovat oběma věcem. E-shop výrobcům v Peru pomáhá a od zákazníků v Česku mám výbornou odezvu. Zároveň už se dá do Peru zase cestovat, a protože jsem duší cestovatelka, dál se budu věnovat i těmto aktivitám – buď provázím, nebo dělám poradenství při cestách do Peru, připravila jsem i průvodce pro cestovatele po vlastní ose, nastiňuje své další plány. V Česku už zase vnímá zájem cestovatelek a cestovatelů vyrážet do zahraničí. V Peru je turistů zatím málo, asi 30 % oproti tomu, co bylo před covidem, dodává.

S e-shopem Zuzaně Bartákové pomáhá peruánská kamarádka Patricia, na níž se může stoprocentně spolehnout. Znají se dvanáct let, pracovaly spolu dva roky v džungli, mimo civilizaci, kde nebyly zrovna jednoduché podmínky. Lidi tam poznáte do detailu, říká s tím, že jí Patricia hodně pomáhá zvládnout peruánské podnikatelské oficiality a dohlížet v dílnách na kvalitu, zatímco sama má na starosti dovoz do Česka, který občas bývá napínavý. Peru znám dlouho, v podnikání mě nic moc nepřekvapilo. Naučila jsem se nic předem neočekávat, být flexibilní a brát časové plány s rezervou. A také se s Patricií snažíme lidem vysvětlovat, jaké máme v Evropě nároky na kvalitu – že potřebujeme svetry začistit a při prošívání bot není možné k podrážce přišít i tkaničky, vypráví Zuzana Bartáková, kterou baví poznávat jinou mentalitu, pohled na svět, kulturu a zvyklosti lidí.

Podnikatelům a podnikatelkám, které se také rozhlížejí po exotičtější destinaci, doporučuje: Je důležité nepředpokládat, že všichni lidé na světě myslí stejně. Je potřeba být otevřený, nemít předsudky. Při podnikání v zahraničí je důležité danou zemi alespoň trochu znát a spolupracovat s někým místním, komu můžete věřit. Vyplatí se neočekávat, že všechno bude hned perfektní, a mít trpělivost. Je to podle ní každopádně nesmírně obohacující zkušenost, a to pro obě strany. V Peru je pro ni pořád co objevovat, pořád se něco nového učí, což ji baví.