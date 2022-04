Hypoteční byznys po konci Sberbank: Je zvýšený zájem o refinancování?

Banky jsou na klienty Sberbank připraveny

Roman Macháček zodpovědný za externí komunikaci pro Air Bank serveru Podnikatel.cz potvrdil, že poté, co na českém trhu skončila banka Sberbank, zaznamenali zvýšený zájem bývalých klientů této banky o služby v Air Bank, a to včetně zájmu o refinancování hypotéky k nim. Počet žádostí o refinancování hypotéky z Sberbank do Air Bank se v tuto chvíli pohybuje v řádu desítek, upřesnil. Jak uvedla Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS, tam šlo řádově o desítky lidí. Ve Fio bance a UniCredit Bank evidují jednotky dotazů. Refinancování je výrazně jednodušší, než když si bere klient novou hypotéku, není tedy potřeba obav ze strany nových klientů. Klienty Sberbank i nadále přijímáme, dodává Petr Plocek, Head of Identity & Communication v UniCredit Bank. V Raiffeisenbank řeší zhruba stejný počet žádostí o refinancování jako v době před ukončením činnosti Sberbank a ani v mBank zatím neevidují nárůst zájmu o refinancování hypoték Sberbank.

Měli by lidé přistoupit k refinancování?

Podle Lucie Brunclíkové by nebylo korektní klientům jiné banky poskytovat konkrétní rady. Rozhodně by však neměli přestat řádně splácet, protože to by mohlo vést k závažným problémům. Odvolává se také na vyjádření ČNB: Hrozí, že klientům Sberbank budou zesplatněny smlouvy o hypotečním úvěru před datem fixace úrokové sazby? Zákon o spotřebitelském úvěru tuto problematiku neřeší, obecně ale platí, že smluvní ujednání jsou platná po celou dobu fixace hypotéčního úvěru a zesplatnit úvěr lze většinou při jejich porušení, především pokud klient řádně nesplácí své závazky bance.

Nedá se jednoznačně doporučit, zda mají klienti vyčkávat nebo rovnou přejít se svou hypotékou do jiné banky. Určitě záleží na tom, jak se ke svým klientům a jejich hypotékám, kterým ještě nekončí fixace, postaví Sberbank, říká Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky s tím, že je jisté, že se jim při odchodu do jiné banky zvedne sazba, protože sazby jsou teď na nejvyšší úrovni za posledních 21 let. Záleží tedy na tom, co pro ně znamená zůstat ve Sberbank, zda to s sebou nese nějaké problémy, které předtím nemuseli řešit atd. Toto by podle něj měli klienti zvážit a podle toho se rozhodnout, zda refinancovat už nyní nebo počkat.

Patrik Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB, zdůrazňuje, že klienti by se měli nejdříve dohodnout se svojí bankou. Reálné refinancování celého úvěru znamená možné zvýšení úrokové sazby, a proto je potřeba takové jednání zvážit i s ohledem k jiným možným důvodům, popisuje. František Bouc z tiskového centra České spořitelny zmiňuje, že záleží na konkrétní situaci klienta. Pokud dojde v brzké době k tzv. refixaci a klient již zná novou nabídku sazby, je dobré se porozhlédnout kolem a zjistit, zda nedostanu nabídku jinde. Pokud to tak není, klienti velmi pravděpodobně na nabídce k refinancování uvidí významně vyšší sazbu než na jejich stávajícím závazku, vysvětluje.

Tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová říká, že obecně by se řídili tím, jestli klientům do konce fixace zbývá ještě dlouhá doba a jaké podmínky mají nyní a jaké by byly při refinancování. Pokud mám dobré podmínky na aktuálním úvěru, počkali bychom na převzetí úvěru pověřenou bankou, radí. Doporučovali bychom vyčkat, pokud je nic nenutí do refinancování (například pokud nepotřebují další peníze). Refinancováním se jim podstatně zvýší úroková sazba, přidává se Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank. Naopak UniCredit Bank nedoporučuje čekat s refinancováním, protože úrokové sazby se stále mění a oni nabízí výhodné podmínky. Úvěry z Sberbank je možné momentálně refinancovat, a to jak hypoteční, tak spotřebitelské. Peníze budou odesílány přímo na interní účet Sberbank – dle instrukcí přímo na stránkách Sberbank, ujišťuje Petr Plocek.

Jak je to se sazbami a poplatky?

V České spořitelně nabídku vždy „šijou“ na míru klienta s tím, že se nabídka odvozuje od jejich sazebníku. Nicméně vyhodnocujeme sadu parametrů a okolností, než s klientem dohodneme tu správnou nabídku, říká František Bouc. Aktuální úroková sazba pro hypotéky převedené do Air Bank začíná na 4,29 % ročně (při započtení pojištění schopnosti hypotéku splácet) a sjednání i vedení hypotéky je zde zdarma, stejně jako možnost snížení či zvýšení měsíční splátky. Bezplatné jsou také mimořádné splátky nebo předčasné splacení celé hypotéky kdykoliv během fixace. U UniCredit Bank nabízí aktuálně úrokovou sazbu začínající od 4, 19 % p.a. pro desetileté fixace úrokové sazby. Tato úroková sazba platí jak při refinancování, tak při sjednávání nových hypoték. Nutné právní úkony, jakožto jednorázové náklady na vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí (4 000 Kč) a ověření podpisu (30 Kč), jsou započítány do RPSN. Odhad na refinancování je zcela zdarma, upřesňuje Petr Plocek. V CREDITAS je zpracování úvěru a smluvní dokumentace (administrativa s přijetím žádosti, zpracování smluvní dokumentace apod.) zdarma, stejně jako správa úvěru a první a druhé čerpání.

Ve Fio bance žadatel nejprve podepíše žádost, doloží dokumenty k bonitě a pro urychlení procesu může předložit původní odhad + aktuální fotky nemovitosti. Potřebují také úvěrovou smlouvu od Sberbank a k čerpání je pak třeba vložit do katastru naší zástavní smlouvu a doložit vyčíslení úvěru od Sberbank se souhlasem se zatížením nemovitosti zástavním právem ve prospěch Fio banky. Poplatky jsou pouze za vklad našeho zástavního práva do katastru + ověření podpisů zástavců na zástavní smlouvě. Pak musí samozřejmě klient nechat vymazat zástavní právo Sberbank. Jde tedy o vklad zástavního práva Fio banky (2000 Kč), výmaz zástavního práva Sberbank, pokud si to Sberbank neřeší sama mimo klienta za své náklady (2000 Kč). Odhad u refinancování může doložit původní, pokud není více než 6 let starý, vyjmenovává Jakub Heřmánek. V Raiffeisenbank s refinancováním nejsou spojeny žádné poplatky.

Jaké doklady jsou při refinancování potřeba?

V ČSOB u žadatelů uplatňují v případě posouzení úvěru se záměrem refinancování stávajících závazků sjednaných v jiné bankovní či nebankovní instituci, popřípadě půjčky mezi fyzickými osobami, z pohledu vyhodnocení úvěruschopnosti i celkového rizika standardizovaný postup. Žadatel musí splnit obvyklé požadavky na bonitu včetně platných limitů úvěrových ukazatelů, kladně musí být vyhodnocen rovněž disponibilní příjem. Stejně tak zohledňují z důvodu posouzení udržitelnosti příjmů věkovou hranici žadatele v době splatnosti úvěru a jeho akceptovatelnost z pohledu úvěrových registrů a interních databází. Ohledně podkladů k samotnému účelu refinancování banka požaduje k posouzení úvěru předmětnou úvěrovou smlouvu, popř. individuálně zástavní smlouvu z důvodu vyhodnocení negative pledge, doplňuje Patrik Madle.

Při refinancování požadujeme po klientovi standardní dokumenty, především potvrzení příjmů a bezproblémové dosavadní splácení. Pro účel refinancování úvěru mohou klienti využít původní ocenění nemovitosti. Bytové jednotky oceníme během několika minut přímo na pobočce, popisuje Petr Plocek s tím, že při refinancování akceptují původní odhad nemovitosti a klient nemusí platit nový odhad. Stejně jako v jiných případech budeme potřebovat například doklady totožnosti, doklady o příjmech, ale také dokumenty k nemovitosti, které se hypotéka týká. Vždy ale záleží na konkrétní situaci, protože posuzování žádosti o hypotéku je vždy individuální, říká Roman Macháček. Pokud jde o přípravu dokumentů, velmi záleží na tom, zda již s daným klientem máme nějaký vztah. Pak jde v podstatě již pouze o informace o konkrétním obchodním případu, přidává František Bouc.

Lucie Brunclíková uvádí, že k refinancování jsou potřeba zejména dokumenty vztahující se k původnímu úvěru a k jeho zajištění a také k financované nemovitosti a jejímu ocenění. Dále pak podklady, z nichž je možné doložit dostatečný příjem pro splácení úvěru. Potřeba bude také od původní banky vyčíslení úvěru, informace k zaslání peněz, souhlas banky s přistoupením nové financující banky a slib výmazu zástavního práva a zrušení vinkulace pojistného plnění. Zní to jako spousta věcí, ale reálně to není až tak administrativně náročné. CREDITAS má navíc službu „Zjednodušené refinancování“. Pokud chce klient refinancovat hypotéku jednoduše a bez zbytečného papírování, pak je to skvělá varianta pro ty, kteří při refinancování nechtějí svoji hypotéku příliš navyšovat či jinak měnit, vysvětluje a dodává, že mezi výhody patří lepší sazba, zrychlené vyřízení žádosti a jednoduché prokázání příjmu, kdy stačí výpis z účtu.

Celý proces trvá několik dní

Podle Jakuba Heřmánka refinancování probíhá standardně jako u úvěrů jakékoliv jiné banky a není tam žádný rozdíl. Vzhledem k dnešní situaci na trhu, kde vidíme poměrně málo příležitostí, je převod spíše otázkou několika málo dnů. Pokud bude na Sberbank uvaleno některé z řídicích pravidel regulátora, tedy ČNB, může ale také dojít k zamezení přechodu produktů z této banky, podotýká František Bouc. Lucie Brunclíková zmiňuje, že je potřeba, aby původní financující banka (Sberbank) vyčíslila dluh k datu splacení a také uvolnila zástavní právo na nemovitosti. Standardně je vyčíslení rychlé (v řádu dnů), ve Sberbank nyní trvá dle zkušeností déle. Podle Petra Plocka ,vzhledem k velkému počtu žádostí, může být doba vyčíslení (potvrzení) zůstatku delší, a to až 14 dní. Refinancování úvěru pak u nich lze zařídit jak na pobočce, tak po telefonu a celý proces netrvá zpravidla déle něž měsíc.

Převedení hypotéky ze Sberbank do Air Bank probíhá stejně jako převod hypotéky z kterékoliv jiné banky. Zažádat si o převod hypotéky do Air Bank je možné buď osobně na pobočkách, online v internetovém nebo mobilním bankovnictví, anebo také po telefonu se zaměstnanci kontaktního centra. Pro vyřízení žádosti o převod hypotéky obvykle potřebují zhruba tři týdny od podání žádosti do podpisu hypoteční smlouvy a potom další přibližně týden na čerpání peněz. Pro převedení hypotéky do Air Bank klienti dokládají také vyčíslení zůstatku hypotéky od původní banky. Protože se dá nyní ale očekávat, že Sberbank bude zahlcena větším počtem různých žádostí, měli by klienti být připraveni, že poskytnutí těchto dokladů z jejich původní banky může zabrat delší čas, než bylo dříve obvyklé, upozorňuje Roman Macháček.

Kdy je obecně vhodné přistoupit k refinancování?

Podle Františka Bouce je v prostředí, kdy významně rostou úrokové sazby, vhodné přistoupit k refinancování z různých důvodů, nejčastěji je to nabídka refixace. Mezi další bych řadil typicky právě Sberbank a její vlastnickou strukturu, což může být iniciací ke změně, i když nabídka na refinancování není z pozice sazeb pro klienta výhodná, doplňuje. Refinancujte v případě, kdy vám refinancování zajistí výrazně lepší podmínky hypotéky, než jsou vaše stávající, radí Tereza Kaiseršotová. Patrik Madle zdůrazňuje, že je důležité podívat se do konkrétní smlouvy – nejčastěji klienti refinancují hypotéky v rámci změny úrokové sazby tzv. refixace.

Ideální je refinancovat hypotéku ke dni konce fixace úrokové sazby, protože to klientovi musí banka, ze které odchází, umožnit zdarma, doporučuje Jakub Heřmánek. U nich je možné začít řešit hypotéku jeden rok před tímto termínem. Také Petr Plocek uvádí jako nejlepší období pro refinancování hypotéky krátce před uplynutím lhůty původní fixace úrokové sazby a doporučuje o záměru refinancovat hypotéku informovat banku nejpozději 30 dnů před koncem fixace hypotéky. Při refinancování je možné měnit parametry stávajícího úvěru. Stačí splnit stejné podmínky jako při poskytnutí nového úvěru nebo při změnách při klasické refixaci. Klíčová je bonita klienta, hodnota nemovitosti a celková doba splácení úvěrů max. 30 let, dodává závěrem.