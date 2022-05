Ignorovat daň z nemovitostí se nevyplácí. Jaké jsou sankce, pokud ji neuhradíte

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena do konce tohoto pracovního týdne. Nejzazší termín pro platbu je 31. května. Informace o výši dně už poplatníci znají. Dorazily buď do datové schránky, mailem nebo složenkou do poštovní schránky.

Pokud se tak nestalo a poplatníkovi údaje k dani z nemovitých věcí nedorazily, měl by začít situaci řešit. Psali jsme: Dnes dorazí poslední složenky k dani z nemovitostí. Pokud ji nemáte, řešte to

Tak jako každou daň ani daň z nemovitých věcí není radno ignorovat. V případě neuhrazení nebo opožděné platby hrozí poplatníkům sankce.

Kolik opozdilci na sankcích zaplatí?

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0,05 %), zvýšené o 14 %.

