Jaké informace vyčteme z účetních výkazů?

Rozvaha (neboli bilance)

Rozvaha, někdy také nazývaná jako bilance, poskytuje informace o finančním stavu účetní jednotky k určitému datu. Informace, které obsahuje, se dělí na dvě hlavní části, a to na aktiva a pasiva.





Aktiva představují majetek účetní jednotky – tedy to, co účetní jednotka vlastní. Dělí se na krátkodobá a dlouhodobá. Mezi krátkodobá aktiva patří například pohledávky, zásoby a krátkodobý finanční majetek (například peníze na bankovním účtu nebo v pokladně). Mezi dlouhodobá aktiva patří například hmotný majetek (stroje, vybavení), ale také nemovitosti, nehmotný majetek nebo dlouhodobé pohledávky.

Za pomocí nástrojů finanční analýzy pak může uživatel účetních informací posouzením aktiv zjistit například to, jak je účetní jednotka likvidní, zda je solventní a také to, jakou strukturu mají aktiva vlastněná účetní jednotkou.

Druhou skupinou, kterou nalezneme v rozvaze, jsou pasiva. Pasiva představují zdroje financování. Obsahují tak nejen dluhy, ale také vlastní kapitál.

Cizí zdroje financování zahrnují například krátkodobé a dlouhodobé závazky, a to jak z obchodních vztahů, tak například úvěry. Vlastní zdroje zahrnují základní kapitál, nerozdělený zisk a kapitálové fondy.

Porovnáním aktiv a pasiv může uživatel účetních informací například posoudit strukturu zdrojů financování a v návaznosti na to, zda je účetní jednotka například zadlužená. Posoudit se tak může například celková zadluženost, míra zadluženosti nebo věřitelské riziko.

Výkaz zisků a ztrát (neboli výsledovka)

Výkaz zisků a ztrát zachycuje výnosy, náklady a výsledný hospodářský výsledek účetní jednotky za určité období.

Výnosy poskytují uživatelům účetních výkazů informaci o tom, jak úspěšná je účetní jednotka na trhu a jaké má tržby z hlavní činnosti. Je možné sledovat v porovnání s minulými obdobími, zda výnosy rostou nebo klesají, a jaký je jejich zdroj.

Náklady zahrnují tzv. výdaje spojené s fungováním účetní jednotky (např. náklady na materiál, mzdy, energie). Náklady znázorňují, jaké výdaje vynaložila účetní jednotka na udržení své činnosti. Důležité je sledovat strukturu nákladů, abychom mohli posoudit, za co účetní jednotka utrácí.

V neposlední řadě obsahuje výkaz zisků a ztrát výsledek hospodaření, který je definován jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Hospodářský výsledek může být kladný (zisk) nebo záporný (ztráta). Tento údaj je klíčový pro posouzení ziskovosti firmy. Ziskovost můžeme dále analyzovat pomocí různých ukazatelů, jako je čistá zisková marže nebo návratnost aktiv.

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích poskytuje informaci o toku peněz během určitého období. Je rozdělen do tří částí, a to na provozní, investiční a finanční činnost.

V části provozní jsou zobrazeny peněžní toky z hlavní činnosti účetní jednotky – například příjmy z prodeje, uskutečněné platby za výdaje a další. Díky této části může uživatel účetních informací zjistit, zda je účetní jednotka schopna generovat peníze nebo peněžní ekvivalenty z běžné činnosti. Cílem je zajistit kladné provozní cash flow.

V investiční části jsou zobrazeny peněžní toky z nákupu a prodeje dlouhodobého majetku. Investiční část tak poskytuje informace o tom, jak účetní jednotka investuje do svého rozvoje. Zde naopak záporné cash flow nevadí, neboť signalizuje to, že účetní jednotka investuje do svého budoucího rozvoje.

Poslední, třetí část – finanční, zobrazuje peněžní toky, které jsou spojeny s financováním. Zobrazeny tu jsou tak například úvěry nebo výplaty dividend. Finanční cash flow zobrazuje, jak účetní jednotka financuje své aktivity.

Nástroje finanční analýzy

Finanční analýza obecně zkoumá finanční zdraví účetní jednotky. Jejím cílem je identifikace slabých a silných stránek účetní jednotky.

Z rozvahy můžeme například vyčíst, jaká je likvidita účetní jednotky, její zadluženost a celková finanční stabilita. Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům například ukazuje, jak moc je účetní jednotka závislá na cizím kapitálu. Rovněž můžeme sledovat trendy v čase, například zda účetní jednotka navyšuje svůj majetek nebo zvyšuje své zadlužení.

Z výkazu zisků a ztrát lze zjistit, jak efektivně účetní jednotka hospodaří, jaké má ziskové marže a kde má prostor pro zlepšení – například úsporou nákladů nebo navýšením marže. Poměr nákladů na výnosy například vypovídá o tom, jak efektivně firma využívá své zdroje. Dále můžeme sledovat vývoj v čase, například zda účetní jednotce narůstají výnosy rychleji než náklady, což by vedlo například ke zvýšení ziskovosti.

Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o tom, jak účetní jednotka generuje hotovost a jakým způsobem financuje své aktivity. Klíčovým ukazatelem je zde cash flow z provozní činnosti, které by mělo být dlouhodobě kladné. Záporné provozní cash flow může znamenat problémy s udržitelností běžného provozu, což by mohlo vést k nutnosti hledat dodatečné financování.

Provázanost účetních výkazů

Pro komplexní posouzení finanční situace účetní jednotky je důležité nahlížet na účetní výkazy společně. Čtení informací pouze z jednoho účetního výkazu může být zavádějící. Například vysoký hospodářský výsledek nemusí nutně znamenat, že se účetní jednotce daří dobře. K tomu je zapotřebí posoudit i likviditu.

Zároveň je vhodné porovnávat účetní výkazy v čase, případně s podobnými účetními jednotkami.

Využíváte v účetnictví analytickou evidenci? Ne

Ano, ale jen u větších firem

Ano, vždy