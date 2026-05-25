Jednotné hlášení ukončilo plně či částečně řadu tiskopisů

Formuláře týkající se jak důchodového, tak nemocenského pojištění byly naposled využity k hlášení údajů za měsíc prosinec 2025 a většina z nich za březen 2026. V jednom případě se bude formulář využívat minimálně dalších 12 kalendářních měsíců.
Evidenční listy důchodového pojištění
Snad největší změnou je zrušení povinnosti vést evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) a současně uchovávání jejich stejnopisů pro kontrolní účely (3 roky dle § 38 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Namísto ELDP se aktuálně za každý měsíc v rámci JMHZ sdělují údaje potřebné pro jejich vyhotovení (účast na pojištění, doba pojištění, vyměřovací základ, vyloučená doba, tzv. odečitatelné doby). ČSSZ každoročně vygeneruje z těchto údajů automatizovaně ELDP, založí jej do evidence. Nově se v rámci ELDP nepoužívá výraz „vyhotoví“, ale „sestaví“ (mechanicky). Zaměstnavatel již nevyhotovuje ani nepředává stejnopis zaměstnanci (pouze zaměstnavatelé příslušníků ozbrojených sil Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva obrany ČR).
Za rok 2025 zaměstnavatel evidenční list důchodového pojištění ještě předkládá dosavadním způsobem, včetně případných oprav za tento a předchozí roky (úschova stejnopisů ELDP před nabytím účinnosti zákona má význam pro kontrolní účely ČSSZ). Na základě přechodného ustanovení k jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele takto postupoval také u zaměstnání, která skončila do 31. března 2026. U zaměstnání pokračujících po 1.dubnu 2026, případně u nových zaměstnání, již evidenční list důchodového pojištění nevyhotovuje. Avšak, zaměstnavatel je nadále povinen na základě případné výzvy ČSSZ vystavit potvrzení nebo vyhotovit evidenční list důchodového pojištění za rok 2026 a předložit je do 8 dnů ode dne obdržení této výzvy.
Zaměstnanci, kteří si budou chtít zkontrolovat dobu pojištění, případně si stejnopis evidenčního listu důchodového pojištění za daný rok uschovat, mohou využít ePortál České správy sociálního zabezpečení. Zde budou mít za každý kalendářní rok ELDP po přihlášení se Identitou občana k dispozici. ELDP si mohou nechat zaslat také do datové schránky. Další možností je pobočka územní správy sociálního zabezpečení. Zde zaměstnanec předloží žádost s úředně ověřeným podpisem, případně podepíše přímo před pracovníkem pobočky, a ELDP mu bude zaslán elektronickou cestou (heslem pro otevření zprávy bude rodné číslo). Po seznámení se s ELDP, může případně vyzvat ČSSZ o prošetření a případnou opravu (nebude-li pojištěnec s údaji souhlasit).
Přehled o výši pojistného a Výkaz DPP
Veškeré hlášené údaje o pojistném z Přehledu o výši pojistného a uplatněných slevách jsou nyní odesílány pouze elektronicky prostřednictvím JMHZ (dosavadní Přehled se již od 1. ledna 2026 nevyužívá). Zaměstnavatel povinně sděluje i číslo účtu, ze kterého odešla platba pojistného. Pojistná část je jednou ze tří částí jednotného měsíčního hlášení. Údaje o pojistném za první kalendářní čtvrtletí se dohlásí zpětně podáním měsíčního hlášení za měsíce leden, únor a březen 2026.
Výjimkou jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávali alespoň 1 den v období od 1. ledna 2026 do 31. března 2026 a v den 1. dubna 2026 již nejsou zaměstnavateli (skončilo zaměstnání jejich posledního zaměstnance). Jsou nadále povinni do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž přestali být zaměstnavateli, předložit přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného za jednotlivé měsíce. Dobrovolně podávají přehled také zaměstnavatelé, kteří potřebují potvrzení o bezdlužnosti, jelikož MHZ za měsíce leden, únor a březen 2026 mohou podávat až do 30. června a Česká správa sociálního zabezpečení by jim bez vyúčtování pojistného potvrzení vystavit.
Již od měsíce ledna zaměstnavatelé nevyužívají formulář Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnancům konajícím práci na dohody o provedení práce. Zde žádné přechodné období zavedeno nebylo, formulář definitivně skončil, byl nahrazen měsíčním hlášením zaměstnavatele.
Hlášení zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu
Skončila i povinnost hlásit nástup poživatele předčasného důchodu v měsíci, kdy mu vznikla účast na důchodovém pojištění. Hlášení je v podstatě součástí JMHZ (při registraci zaměstnance – REGZEC), kde se uvádí, zda je zaměstnanec poživatelem důchodu. Ovšem, jde-li o důchodce, jehož plátcem důchodu je Ministerstvo vnitra ČR nebo Ministerstvo obrany ČR, hlásí se poživatel předčasného důchodu s účastí na nemocenském pojištění stávajícím způsobem (formulář).
V prvním kalendářním čtvrtletí, tj. při případném vzniku účasti na pojištění u poživatele předčasného důchodu do 31. března 2026, postupoval zaměstnavatel rovněž dosavadním způsobem. Formulář se nepoužívá až od 1. dubna 2026.
Potvrzení o počtu směn
Zde jde o formuláře Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru, dále Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech a Potvrzení o počtu směn zaměstnance, který vykonává rizikové práce.
V rámci měsíčního hlášení se totiž vykazuje také počet směn odpracovaných v hlubinném hornictví, rizikovém zaměstnání nebo zaměstnání zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů. ČSSZ z těchto údajů vygeneruje a na ePortálu zveřejní roční potvrzení, eventuálně je na žádost zašle klientům (obdobně jako u ELDP). Povinnost vystavovat stejnopis potvrzení zůstává pouze pro zaměstnavatele příslušníků ozbrojených sil.
Počet směn (horníci, záchranáři, podnikoví hasiči a rizikové profese) vykonaných v roce 2025 (případně před rokem 2025) se potvrdí dosavadním způsobem. Zaměstnavatel je dále povinen na výzvu ČSSZ vystavit potvrzení a předložit je do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.
Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku (NEMPRI_2025)
Formulář je do jednotného měsíčního hlášení prozatím zařazen pouze částečně. Zaměstnavatelé nadále zasílají údaje pro účely nemocenského pojištění, a to po dobu 12 kalendářních měsíců následujících ode dne 1. dubna 2026 na předepsaném tiskopise. Jde o údaje pro dávky, pokud sledované období alespoň částečně spadá do období před 1. dubnem 2026.
Z hlášení JMHZ z období po účinnosti zákona se získávají údaje pro poskytování nemocenských dávek, nicméně pro dávku je důležité období předchozích 12 měsíců. Je tak nezbytné přechodným obdobím zajistit zasílání potřebných údajů stávajícím způsobem (z měsíčního hlášení JMHZ by údaje nyní zjistit nešly). Až po uplynutí tohoto období se budou plně získávat z měsíčního hlášení.