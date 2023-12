Jejich cukroví má ocenění z Velké Británie. Jaká byla cesta za zlatou hvězdou?

Cukroví musí přinášet finanční radost

Kateřina Villová nám potvrdila, že v letošním roce mají naštěstí srovnatelné množství objednávek jako v tom loňském a předloňském a zaznamenali i zvýšení objednávek především u jednodruhových balení cukroví. Naproti tomu jsou bohužel faktem i zvýšené vstupní náklady, co se týká cen surovin, pohonných hmot a především energií. To je opravdu velká čára přes rozpočet, kdy už v podstatě ve výsledku hrajeme hodně muziky za málo peněz, podotýká s tím, že velkou motivací je pro ně jejich syn, kterému chtějí nadělit Ježíška, jakého si přeje. David Villa uvádí, že se v minulých letech soustředili především na firemní zakázky, kde se množství cukroví pohybovalo v řádu tisíců kil za sezónu. Navíc vše ručně balili do dárkových krabic a krabiček, což obnášelo i skládání a mnohdy i různé ozdobné dekorování. Nevěřili byste, jak od toho pak bolí ručičky. A nejen ty, usmívá se David a zároveň si drží rameno při vzpomínce na to, jak ho má občas zatuhlé od práce.

Od loňského roku jsme proto trochu zbrzdili, jelikož by nás takový zápřah za chvíli nejspíš už položil na lopatky. Stabilizovali jsme naši výrobu tak, že přes rok se zabýváme výrobou běžného a jemného pečiva, svatebními zakázkami a cateringem. Co se týká cukroví, rozhodli jsme se, že ho budeme vyrábět pouze v takovém množství, aby přineslo finanční radost, ale již ne na úkor úplného vyčerpání, popisuje a doplňuje, že mají plány pro rozšíření výroby a najmutí patřičného personálu. V současné době tedy pečeme pro zákazníky našeho e-shopu a tam se denní množství cukroví pohybuje kolem dvaceti kil, upřesňuje Kateřina.

Pečou bez nežádoucích přísad

Cukroví vyrobené v Pekařství Villa je jedinečné v jeho chuti. Podle Villových to není jen o poctivých surovinách, jako je opravdové máslo, ořechy, kvalitní čokoláda a marmelády. Pečou bez použití nežádoucích přísad. A hlavně David ze sebe nějakým způsobem vyzařuje něco velmi pozitivního, co ovlivní to, jak pečivo chutná. Samozřejmě, že má i své vlastní tajné recepty, ale moc dobře vím, že když to podle nich zkouší někdo jiný, tak to tak skvěle nedopadne. Prostě je to, jako kdyby do toho všeho dával kousek sebe, kousek své krásné duše. Proto jsem si ho i vzala. A věřte mi, po těch letech bych vážně neměnila, říká s úsměvem Katka a dodává, že je za tím jak talent, tak Davidova duše.





Největší poptávka před Vánoci je v Pekařství Villa stále po tom klasickém vánočním cukroví, jako jsou vanilkové rohlíčky, pracny, linecké, ořechy a tak dále. Podle Kateřiny je to zkrátka tradice a nesmí na vánočním stole chybět. Ať už jsou v domácnosti lidé jakéhokoli gurmánského zaměření. Cukroví je zkrátka cukroví a prostě si ho musíte na Vánoce alespoň zobnout, stejně tak jako řízku s bramborovým salátem, to je prostě klasika, doplňuje. Manželé se shodují, že už na něj nemají chuť, protože od podzimu nečichají nic jiného než vůni čokolády, marmelád, medu a cukru. Chutě nebo preference Čechů jsou velmi konzervativní, co se vánočního cukroví týká. Opravdu skoro každý Čech rád vzpomíná přesně na ty samé vanilkové rohlíčky, které pekla jeho babička. Těžko pak je pekaři, pokud by se chtěl této chuti a vůni, byť jen o píď, přiblížit, shrnuje dále Kateřina Villová.

Právě jejich vanilkové rohlíčky mají ocenění Zlatá hvězda Great Taste, na které jsou opravdu hodně pyšní, protože málokterému Čechovi se podaří takto uspět v soutěži, kde se hodnotí produkty prakticky ze všech zemí světa. Tato cena bývá obvykle přirovnávána k Oskaru ve světě gastronomie. V tomto případě se navíc hodnotilo opravdu ohromné množství dobrot a gurmánských delikates. V celkovém součtu to činilo 10 000. Kateřina vzpomíná, že náhodně objevila článek, kde se o této soutěži psalo. Vnímala to jako výzvu. Soutěž se konala ve Velké Británii a nahrálo jí také to, že umí dobře anglicky. Již jsme věděli, že naši zákazníci a lidé, co u nás nakupují nebo jen něco ochutnali, nešetřili chválou a zavalili nás nadšenými reakcemi a také tím, že znají i naši konkurenci, ale že u nás je to prostě nejlepší. Především to nás namotivovalo se do soutěže přihlásit, popisuje. Pečivo se muselo odeslat do Anglie. Přemýšleli o něčem trvanlivějším, co přežije cestu a náročnou dopravu. Z toho vyšly vanilkové rohlíčky. Škoda, že nemáme časové ani jiné možnosti zúčastnit se této soutěže například i s čerstvým pečivem, které bychom pekli přímo na místě. Určitě bychom také zabodovali. Kdyby viděli a ochutnali třeba ty naše máslové ručně pletené houstičky, rozplývá se David Villa.

V sortimentu je zdravá kolekce i motivační sušenky

Pekařství nabízí kromě vánočního cukroví a nejrůznějšího pečiva také zdravou kolekci, která vznikla na základě poptávky jejich zákazníků. Začali s pečením cukroví z rýžové, mandlové, žitné a celozrnné mouky před léty a každoročně si toto zboží své zákazníky najde. Jedná se o jejich vlastní receptury postavené na tom, že musí být zdravé, ale i chutné. David zmiňuje, že se vždy pobaví, když si zákazníci objednávají cukroví stylem „dejte mi tři kila toho zdravého a čtyři kila nezdravého“. Velký zájem zaznamenali také o bezlepkové cukroví. Nezaměřují se ale na něj kvůli menší výrobně a velkému množství objednávek ostatního sortimentu.

Jeho součástí jsou také marcipánové sušenky s motivačním nápisem. Myšlenka na tento produkt nás napadla již někdy před deseti lety a souvisela především s našimi vlastními prožitými zkušenostmi a osobním i profesním směřováním. Jsme lidé, kteří se zajímají o svět kolem sebe i o svět, který je uvnitř nás. A zvláště nás oba s manželem zajímají otázky motivace a osobnostního rozvoje, vysvětluje Kateřina s tím, že o tom všem začala i psát knihu, ale zatím nebyl čas ji dokončit. Proto je napadla zkratka v podobě stručných sdělení nebo afirmací. Sušenky tak propojují pozitivní myšlení, motivaci a pečivo a jedná se o motivačně gurmánský projekt pojmenovaný „Tak chutná úspěch®“. Podle Kateřiny to nejlépe vystihuje to, co chtějí tímto projektem lidem i jim samotným dát. Tedy, aby všichni poznali, jak úspěch chutná a jak ho lze dosáhnout.

Kromě sladkostí si zákazníci mohou od Pekařství Villa objednat i silvestrovské dobroty. Řada z nich toho využívá, protože si na konci roku po tom vánočním shonu chtějí dopřát něco speciálního. Nabízejí rajčatové bagety s bazalkou a oreganem, voňavé olivové bagety nebo celozrnné bagety se lněným a slunečnicovým semínkem, které jsou s chutí a vůní Itálie a nádechem toho zdravějšího. Kromě nich máme v naší silvestrovské nabídce speciální cukroví Villandia cookies, které jsme vymysleli. Je takové opravdu roztomilé. Nebo například luxusní tiramisu přímo od Itala, neboť David se narodil v Miláně, vyjmenovává Kateřina dále.

Ceny jsou oříšek

Kateřina Villová přiznává, že určování cen je v současné době tak trochu oříšek. S neustálým zdražováním se snaží vyrovnat, jak se dá. Naše ceny byly vždy o něco vyšší v porovnání se supermarkety, ale bylo to logické, jelikož nakupujeme kvalitní suroviny a ty jsou drahé. Musíme to promítnout samozřejmě do cen. Tomu naši zákazníci rozumí, jelikož u nás dostanou to, co nikde jinde nekoupí. A také to, co je vždy lepší a chutnější, dodává. Zároveň podotýká, že zdražování potravin, tedy i surovin, pohonných hmot, obalových materiálů a hlavně energií je v tomto roce enormní a naprosto se vymyká normálu.

Co se surovin týká, nejvíce je trápí vysoké ceny mouky, oleje, vajec, másla a cukru, což jsou základní suroviny pro jejich výrobu a bez nich se neobejdou. Proto ve svém součtu jsou pak vstupní náklady opravdu ohromné a bohužel za stavu, kdy zde není konkurence a všichni dodavatelé mají stejně vysoké ceny, je to pro nás opravdu velice obtížné. Uvidíme, zda se dočkáme nějakého rozumného zisku, abychom mohli pokračovat i v dalším roce, zamýšlí se. V poslední době se hovoří také o možném zdražování kakaa a tím pádem i čokolády. V Pekařství Villa to také zaznamenali, ale nechtějí do budoucna nic šidit a přecházet na méně kvalitní čokolády. Řekli jsme si, že s tím raději skončíme, než abychom pekli z něčeho, co je sice levnější, ale co vlastně není dobré. To by pak nemělo žádný smysl, pokud by to nebylo k jídlu, zdůrazňuje David.

Podle manželů Villových se dnes moc nedá navázat rozumná spolupráce s většími kamennými obchody, protože tlačí ceny dodavatelů extrémně dolů. Jejich ideální představa přitom je, aby mohli vstoupit s jejich pečivem například do jednoho či dvou místních lokálních supermarketů a zaplnit tam pár regálů voňavým a vždy čerstvým pečivem spolu s dalšími lokálními výrobci, kteří existují a je jich poměrně dost. Šetřilo by to dopravu, snížilo uhlíkovou stopu a pečivo by bylo úplně nejčerstvější a opravdu kvalitní. Pak se na druhé straně člověk až diví, jakou marži si supermarket sám nasadí. Je to opravdu něco, nad čím rozum stojí. Přitom by se dal najít opravdu rozumný kompromis, jehož výsledkem by bylo pro zákazníka vysoce kvalitní a ještě teplé pečivo přímo z pece za velmi rozumnou cenu a přinejmenším menší kamionové kolony na silnicích, popisuje Kateřina s tím, že by byli ochotni ceny při větších odběrech i snížit, ale za předpokladu férového přístupu obchodníků, aby si pak svoji marži nasadili také rozumně a koncový spotřebitel byl po všech stránkách spokojen.

Větší obchodní řetězce jsou tedy konkurencí, protože pečivo levně nakupují od výrobců nebo levně dováží a je to žene někam do kouta naší malé republiky. Kateřina Villová zmiňuje, že se v posledních letech rozmohla přidružená výroba k velkým fabrikám, která se tváří jako menší výrobny, což samozřejmě běžný zákazník na první pohled nerozezná a má za to, že nakupuje opravdu u malého pekaře. Je to tedy pak opravdu pro konečné spotřebitele džungle se v tom všem vyznat. Toto ale v podstatě taky není až taková konkurence, protože se nedá srovnat kvalita jejich a ta naše, ta nejlepší a nejpoctivější, podotýká Kateřina.

Za rozjezdem e-shopu stojí covid

Když se Villovi rozhodovali, zda vstoupit do internetového obchodu, tak je nasměrovalo covidové období, kdy nic jiného nepřipadalo v úvahu. Znamenalo to pro ně docela velkou změnu, ale nakonec se ukázalo, že záběr je opravdu o mnoho větší než u kamenné prodejny, kde je pouze omezený okruh zákazníků. Uspoří tak i náklady. Dnes přes e-shop přichází nejvíce objednávek. Jeho výhodou také je, že je přívětivě uživatelsky zpracován a každý si tam lehce najde to své. Dá si vybrané produkty do nákupního košíku a zvolí možnost dopravy nebo vyzvednutí přímo u nich ve výrobně v Brandýse nad Labem.

Manželka e-shop vytvořila sama a doplnila ho moc krásnými fotkami z vlastní produkce. Vyhrála si i s popisky výrobků a jejich podrobným složením. Zkrátka je vidět, že se jí to povedlo. To samé s webovými stránkami, které také dělala sama, uvádí David a doplňuje, že se Kateřina také ze začátku velice aktivně vrhla do online marketingu. David i Kateřina jsou totiž oba takové „holky pro všechno“ a vše, jako je organizování, plánování, marketing, pečení, vývoj novinek a nových receptur, prodej, závozy, úklid a podobně, si dělají sami.

Pečlivě se musí věnovat také papírování, takže důsledně kontrolují celý proces výroby od naskladnění až po vyskladnění formou pečlivého sledování a kontrol v rámci dodržování příslušných právních předpisů a potravinářsko-hygienických norem. David říká, že mají ale skvěle zpracovaný HACCP (systém analýzy rizika a stanovení kritických bodů ve výrobě potravin), takže k nim chodí kontroly a oni ví, že toto mají v naprostém pořádku. Jejich zákazníci tak mohou být ujištěni o tom, že je vše tak, jak má být.

Do budoucna však uvažují o někom, kdo by jim pomohl s propagací, sociálními sítěmi a rozšiřoval by stávající portfolio odběratelů. Neškodila by další propagace, kde bychom se i dalším lidem mohli představit především online formou, která zasáhne i nový okruh lidí, upřesňuje Kateřina. David dodává, že někteří lidé také přímo volají a objednávají přes telefon. Mají totiž raději osobní kontakt. Někteří lidé nás znají z různých akcí, například food festivalů, různých hudebních či kulturních akcí či farmářských trhů. Tam je i základna skálopevných odběratelů, kteří nás poznali i osobně. A to na nás oceňují asi úplně nejvíce, uzavírá.