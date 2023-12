Tapety, hry nebo svíčky: Připomeňte si zajímavé příběhy podnikatelů letošního roku

Obchod s dlouhou tradicí

Hostem podcastu Příběhy podnikatelů byl v březnu Matěj Vokáč, majitel prodejny a e-shopu Tapety Metro Florenc. Prodejna necelých 50 let existuje na pražské Florenci. Tehdy to byl ještě státní podnik, dnes patří rodině Matěje Vokáče, který tradici drží dodnes. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tapety už dnes nejsou moderní, opak je pravdou. Jsou stále v kurzu a objevují se stále nové motivy. Většinou to začíná jednou stěnou v ložnici nebo v obýváku. A na základě pozitivní zkušenosti se pak tapety postupně sympaticky rozlézají i do dalších částí bytu nebo domu, typicky do dětských pokojů, do kuchyně, někdy i do vstupní chodby, říká Matěj Vokáč s tím, že lidé zjišťují, že bílé nebo jednobarevné stěny jsou sice designově čisté a jednoduché, ale jako by jim něco chybělo.

Prodejna má také e-shop a prodeje jsou přibližně půl na půl. Podle Matěje Vokáče je však kombinace kamenné prodejny a e-shopu nejdůležitější s tím, že si zákazníci mohou vybrat, zda si tapety vyberou raději na e-shopu anebo na prodejně. Často se stává, že si zákazník nejprve pečlivě prozkoumá nabídku na e-shopu a poté si jde na prodejnu vybrané tapety prohlédnout naživo a poradit se o vhodném množství, přípravě stěn, způsobu tapetování a dalších technických věcech. Funguje to ale i obráceně, kdy si zákazník předběžně prohlédne různé tapety naživo u nás na prodejně, vezme si čas na rozmyšlenou a nakonec už si vybrané tapety jen objedná na našem e-shopu, doplňuje Matěj Vokáč. Podle něj, když už někdo tapety zná a ví, tak nemusí nutně na prodejnu a může využít moderního způsobu nakupování přes e-shop. Na druhou stranu, pokud s tapetami někdo začíná nebo pokud někdo chce dělat trošku větší projekt, tak je jistě dobře alespoň jednu krátkou návštěvu k nám zvážit, protože se podívá na tapety naživo. A my mu k nim řekneme ty nejdůležitější věci, zdůrazňuje.

Poslechněte si podcast

V Čejkovicích roste radost

Dlouhou tradici má také společnost Sonnentor, jejíž hlavní činností je výroba čajů, koření a dalších produktů z bylinek. Byla založena v roce 1988 v rakouské vesničce Sprögnitz, která se nachází na pomezí České republiky a Rakouska a dnes je jejím jednatelem Josef Dvořáček. Ten serveru Podnikatel.cz prozradil, že produkty Sonnentoru vůbec nenajdete v regálech klasických obchodních řetězců. Není to proto, že by byli pyšní nebo namyšlení, ale proto, že znají hodnotu jejich výrobků. Ta dobrá kvalita a lidé, kteří za ní stojí, by se v anonymních prostorách, v těch bílých, jednotvárných monotónních hypermarketech, úplně ztratila. Řetězce a supermarkety navíc tlačí ceny dolů. Mají velmi neférový přístup ke svým dodavatelům a přistoupit na jejich podmínky by znamenalo vzdát se svým způsobem našich hodnot, proto produkty dodáváme pouze do specializovaných prodejen, bio prodejen, prodejen zdravé výživy nebo dárkových prodejen a prodáváme také prostřednictvím našeho e-shopu, vysvětluje dále s tím, že nechtějí podporovat tuto kulturu prodeje.





Podle Josefa Dvořáčka bylo nejdůležitější, aby v tom jejich ekologickém a trvale udržitelném podnikání nešlo jen o prázdná slova nebo greenwashingový plán, ale aby se tyto hodnoty propsaly do DNA celé firmy. Bylo také potřeba se s nimi vnitřně sžít, protože nelze dělat něco, čemu člověk nevěří. Sonnentor vznikl z myšlenky podpořit regionální pěstitele a ti jsou dodnes jedním ze základních kamenů celé společnosti. Jsem přesvědčený o tom, že se nemůžete usmívat na svoje zaměstnance, dávat jim bonusy a zároveň být darebák na vlastní dodavatele. To se promítne do atmosféry ve firmě, popisuje Josef Dvořáček.

Rodinný byznys vymyslel manžel

Za značkou Tvoje Svíčka jsou manželé Becherovi. Zatímco Ondřej je zodpovědný za výrobu a vymýšlení vůní, Katarína se stará o hledání dodavatelů, prodej nebo marketing. Když Katarína nemohla najít ideálního dodavatele svíček pro svůj obchůdek s kosmetikou a drogérií, manžel se nabídl, že jí svíčky vyrobí. Bylo to za covidu, kdy měl jako programátor hodně času a bylo to pro něj odreagování, které ho opravdu chytlo. Právě on je kreativec a tvůrce, který vymýšlí vůně i názvy svíček. Nejoblíbenější vůně je Macocha, což je pomeranč a zázvor. Ondřej Becher o ní říká, že ji může vařit od rána do večera. Voní skoro všem a patří tak mezi nejuniverzálnější z plejády vůní, které nabízejí. V závěsu je pak Pančavský vodopád. Tuto vůni jako jedinou naformulovala Katarína jako matka tří dětí, protože obsahuje eukalyptus, niaouli, borovici a červený tymián. Je to vůně, která opravdu léči. Niaouli je nejsilnější přírodní antibiotikum, eukalyptus je klasika, když máte ucpaný nos, a borovice a tymián jsou skvělé na kašel a vykašlávání, vysvětluje a dodává, že tato svíčka vrací její děti zpátky do institucí a zapálí si ji vždy, když na ně něco leze.

Do podnikání se v tomto byznysu zapojují i děti. Katarína se směje, že jsou levná pracovní síla. Když jim chtějí pomáhat, tak za to mají peníze, a když nechtějí, tak to mají příkazem a dělají to zadarmo. U směsí vůní musí být dodržen poměr jednotlivých olejů, takže to u Becherů vypadá jako v laboratoři, což se dětem líbí a mají to rády. Pomáhat je baví a každé z nich nějakým způsobem do práce vstupuje. Jeden syn má oblíbenou svíčku Praděd, druhý zase rád míchá směsi a nejstarší dcera má jako brigádu lepení knotů. Ty si přitom Ondřej vyrábí sám. Kupuje si kilometry bavlnek slepených do sebe, jednou za čas je nařeže a nacvakává ručně do plíšků a ty tam dcera lepí. Nevýhodou je, že se s tím mnohem hůř pracuje, trvá to déle a je to složitější. Ale je to další z bodů, co nás odlišuje od konkurence, říká Katarína.

Mezi jeho klienty patří nejen majitelé půdy

Dominik Grohmann se objevil v našem podcastu v rámci minisérie Na volné noze. Své podnikání označuje jako potulný sadař a vyšlo z toho, že má sadaření a ovocnářství spojeno s krajinou a s ovocnými stromy a potuloval se po krajině. Dnes už má kolem sebe tým lidí, se kterými spolupracuje, a jde také o ovocnáře. Nejvíce nás baví výsadby ovocných stromů v krajině, v sadech i v zahradách. Sázíme stromy, které budou dlouhověké, které dorostou větší velikosti, staré odrůdy. To znamená, že děláme výsadby jak pro zákazníky, tak pro obce. Pak je tam i péče o ovocné stromy, co jsme vysadili. Po dohodě se zákazníky to buď realizujeme celé sami, nebo si něco dělají majitelé sami, vyjmenovává jejich náplň práce a doplňuje, že také založili ovocnou školku, kde začínají pěstovat ovocné stromy, které pak vysazují do krajiny či sadu.

Mezi klienty potulného sadaře patří soukromí majitelé, kteří mají pozemek a nechtějí ho pronajímat velkým agropodnikům, které by tam hospodařily konvenčně, ale sami tam nechtějí pěstovat obilí A extenzivní sad s dlouhověkými ovocnými stromy jim připadá pěkný a užitečný. Často nás osloví lidé, zda bychom jim s tím nepomohli. Ale pak jsou samozřejmě třeba i obce, které chtějí výsadbu zrealizovat tak, aby přežila, aby byla kvalitně udělaná a aby s tím starosta nemusel mít tolik práce, uvádí dále Dominik Grohmann. U výsadby se dotazy klientů týkají například toho, zda je to legislativně možné nebo jestli je stromy nutné zalít a jestli tam není škůdce.

Poslechněte si podcast

Zaměřují se na originální hry

Alice Kavková je tváří rodinného deskovkářství s názvem 4Kavky. To na trh přináší originální deskové hry. Ty musí splňovat pět atributů: malé, hezké, chytré, rychlé a jednoduché na naučení. To vyhovuje rodinám s minimálně osmiletými dětmi, ale také dospělým, kteří toho moc nenahráli a chtějí si například něco zahrát v hospodě nebo na chalupě, ale zároveň i starším lidem. V e-shopu nabízí značka kolem třiceti položek, kdy se jedná o doplňky ke hrám, a především o dvě české hry – Turboprší od Honzy Vodičky, což je velice jednoduchá postřehová hra, u které se všichni hodně smějí, a Dorty jsou vrženy – hra na šikovnost. Potom mají celou řadu maličkých kapesních her z Japonska, z vydavatelství Oink Games. Těch mají nyní sedm, dávají k nim české návody i videonávody a začali je dovážet a propagovat.

Ve 4Kavkách byly děti vždycky součástí značky, protože to Alice dělala pro ně. Postupně vyráběla hry, které je bavily. Navíc zjistila, že to ocenilo i hodně dalších rodičů. Všechno, co prodávají 4Kavky, testují. A co čtyři kavky nebaví, co baví jenom třeba tři kavky, dvě nebo jednu, to k nám do e-shopu nesmí, o tom nepíšeme, to nefotíme, to netočíme a podobně, zdůrazňuje Alice Kavková. Kromě rodiny je součástí 4Kavek řada spolupracovníků. Alice Kavková říká, že je často hledala metodou pokus omyl a dnes už umí na spolupráci poznat, když je špatná. Nejsou to zaměstnanci, všechno je na fakturu a lidé pro ně dělají ve chvíli, kdy to potřebují. Většinou se z nich stávají naši přátelé, s kterými se snažíme velmi dobře zacházet. To, že je promujeme na webu, to, že o nich povídáme, že je všude u nás sdílíme, že jim dohodíme práci a oni třeba pak vyrostou a pak od nás odejdou někam jinam, že si je utrhne někdo jiný, to je taky v pořádku, to se nám taky líbí, uzavírá Alice.