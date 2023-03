Tapety jsou stále hit. Na pražské Florenci to dokazuje legendární prodejna

Necelých 50 let existuje na pražské Florenci legendární prodejna tapet. Tehdy to byl ještě státní podnik, dnes patří rodině Matěje Vokáče, který tradici drží dodnes. Obchod s tapetami na Florenci existuje od roku 1975, kdy byla otevřena stanice metra Florenc. Tenkrát se ještě jmenovala Sokolovská, říká v podcastu Příběhy podnikatelů Matěj Vokáč, majitel prodejny a e-shopu Tapety Metro Florenc.

Je unikátem, že prodejna Tapety Metro Florenc je pouze jedna jediná. Myšlenka na rozšíření tu ale stále byla. Kdykoli jsme se nad ní zamysleli pořádně, tak jsme se vždy vrátili k tomu, že chceme mít jednu pořádnou a co možná nejhezčí prodejnu, doplnil Vokáč.

Někdo by mohl namítnout, že tapety už dnes nejsou moderní, zastaralé a že obchodu se nemůže dařit. Opak je pravdou. Tapety jsou stále v kurzu a objevují se stále nové motivy. Nejoblíbenějšími jsou imitace betonu.

Matěji, váš obchod s tapetami je opravdu legendární. Vznikl už v roce 1975 a vy jste v pořadí již třetí generace rodinné firmy. První otázka se hned nabízí. Jsou tapety stále v kurzu?

Čím dál víc. Většinou to začíná jednou stěnou v ložnici nebo v obýváku. A na základě pozitivní zkušenosti se pak tapety postupně sympaticky rozlézají i do dalších částí bytu nebo domu, typicky do dětských pokojů, do kuchyně, někdy i do vstupní chodby. Lidé totiž zjišťují, že bílé nebo jednobarevné stěny jsou sice designově čisté a jednoduché, ale jako by jim něco chybělo. A právě tapety mohou vnést do interiéru více útulnosti a designové pestrosti.

Než se dostaneme k samotným tapetám, povězte nám něco o vašem obchůdku. Jaká byla jeho historie a jak vás zasáhly ničivé povodně v roce 2002, které všechno na Florenci takřka pohřbily pod vodu?

Obchod s tapetami na Florenci existuje od roku 1975, kdy byla otevřena stanice metra Florenc. Tenkrát se ještě jmenovala Sokolovská. V té době šlo samozřejmě o státní podnik. Můj děda pracoval celý život v oblasti výroby bytového textilu, potahových látek, závěsů a podobně, takže měl k dekoraci interiérů velmi blízko.

A když v roce 1990 začaly české textilní továrny krachovat, tak spolu s mým otcem začali dovážet do Česka tapety ze zahraničí, zejména z Německa. V devadesátých letech kromě dovozu a velkoobchodu provozovali i několik specializovaných maloobchodních prodejen s tapetami po celém Česku, z toho dokonce tři v Praze.

Ale paradoxně ani jedna z nich nebyla legendární prodejna Tapety Metro Florenc. Kolem roku 2000 se pod tlakem nástupu hobby marketů a prvních internetových obchodů postupně maloobchodní prodejny uzavřely a oni se zaměřili výhradně na dovoz a velkoobchod. Prodejnu na Florenci v té době provozoval ještě někdo jiný, ale ničivé povodně v roce 2002 mu bohužel zlomily vaz a rozhodl se prodejnu prodat.

A protože v té tapetové branži v Česku je nás pár a všichni se dobře známe, tak slovo dalo slovo a prodejnu Tapety Metro Florenc si pod svá křídla vzala naše rodina. V té době jsem dokončoval v Praze studium vysoké školy a prakticky rovnou po promoci jsem naskočil do této naší nové akvizice a spolu, zejména se svým dědou, jsme prodejnu Tapety Metro Florenc obnovili.

Po smrti dědy v roce 2017 jsem prodejnu převzal a nyní ji vedu spolu se svou ženou. V roce 2019 nám prostory ve vestibulu metra už přestaly vyhovovat a prodejnu jsme přestěhovali vedle výstupu z metra. Pokud vím, tak dnes bychom měli být jediná specializovaná prodejna tapet s vlastním e-shopem v Praze a širokém okolí.

Co mě právě u vaší provozovny zaujalo, je to, že je dnes opravdu pouze jediná. Nikdy jste neuvažovali o rozšíření, že by byly třeba tapety Metro Můstek nebo Metro Zličín?

Samozřejmě máme tuto myšlenku na jazyku pořád, ale kdykoliv jsme se nad ní zamysleli pořádně, tak jsme se vždy vrátili k tomu, že chceme mít jednu pořádnou a co možná nejhezčí prodejnu a ne tříštit své síly. Na Florenci jsme moc spokojeni. Jednak tu máme opravdu dlouhou tradici a jednak je to dopravně velice dobrá lokalita pro naše zákazníky, ale i pro nás a naše zaměstnance. Kříží se tady cesty z celé Prahy a vlastně vzhledem k autobusovému nádraží i z širokého okolí.

Dnes už máte i e-shop, který vznikl samozřejmě po vašem úspěchu v kamenné prodejně. Kde je dnes dominantnější prodej? Je to právě přes e-shop, nebo stále ve vaší prodejně?

Je to zhruba půl na půl. Myslím si však, že nejdůležitější je kombinace prodejny kamenné a e-shopu. Zákazníci si mohou vybrat, zda si tapety vyberou raději na e-shopu anebo na prodejně. Často se stává, že si zákazník nejprve pečlivě prozkoumá naši nabídku na e-shopu a poté si jde na prodejnu vybrané tapety prohlédnout naživo a poradit se s námi o vhodném množství, přípravě stěn, způsobu tapetování a dalších technických věcech.

Funguje to ale i obráceně, kdy si zákazník předběžně prohlédne různé tapety naživo u nás na prodejně, vezme si čas na rozmyšlenou a nakonec už si vybrané tapety jen objedná na našem e-shopu.

Jaký nejlepší způsob nakupování byste zákazníkům doporučil vy?

Snažíme se jim nabízet všechny možnosti. Když už někdo tapety zná a tak trošku ví, tak nemusí nutně k nám na prodejnu. Může využít moderního způsobu nakupování přes e-shop. Na druhou stranu, pokud s tapetami někdo začíná nebo pokud někdo chce dělat trošku větší projekt, tak je jistě dobře alespoň jednu krátkou návštěvu k nám zvážit, protože se podívá na tapety naživo. A my mu k nim řekneme ty nejdůležitější věci.

Nyní pojďme k samotným tapetám. Jeden čas se o tapetách říkalo, že jsou zcela nemoderní. Dnes si získávají zase na popularitě. Vy jste to ostatně i sám potvrdil. Když si vzpomenu na ty staré tapety, které se trhaly, špinily se, málo vydržely, jak se liší od těch současných, které jsou v nabídce?

Poměrně zásadně. Dnes na trhu naprosto dominují tapety s tzv. fleecovým podkladem. To je nový typ tapet, který odstranil všechny problémy dřívějších papírových a vinylových tapet.

Fleecové tapety se jednoduše lepí, lepidlem se totiž natírá pouze stěna. A tapeta se na natřenou stěnu přikládá suchá. To výrazně snižuje znečištění při práci a celý proces instalace tapety to urychluje a zjednodušuje. Když jsou tapety prodyšné, umožňují stěnám dýchat a zabraňují tak hromadění vlhkosti v podkladu a případně vzniku plísní, což je aktuální zejména u starších objektů. A když se tapety okoukají, jdou snadno a beze zbytku odstranit. Výsledkem je čistá stěna, kterou je možné bez další složité přípravy opět nově tapetovat.

Kdo je dnes váš typický zákazník? Jsou to srdcaři, lidé, kteří chtějí něco specifického, bytový architekti? Zkuste nám popsat typického zákazníka.

Škála našich zákazníků je opravdu velmi pestrá. Od studentů, kteří zařizují své první pronajaté bydlení, až po majitele luxusních nemovitostí, kteří věnují velké úsilí a péči perfektnímu zařízení jejich interiéru. Nejtypičtějším zákazníkem jsou ale lidé, kteří chtějí zkrášlit a zútulnit své bydlení, zpravidla byt nebo rodinný domek.

Bytoví architekti a designéři jsou u nás samozřejmě také častým hostem, protože využívají naši širokou nabídku a komplexní podpůrný servis, pro své leckdy i poměrně velké projekty. Takovou zajímavostí je, že jsou mezi našimi zákazníky i majitelé drobných provozoven typu kadeřnictví, kosmetických salonů, restaurací, barů nebo třeba i módních butiků. A několikrát jsme tapetovali dokonce i zdravotnickou kliniku.