Jurečka chce delší zkušební dobu, ODS navíc tlačí výpověď bez udání důvodů

Zkušební doba by se měla prodloužit

Ministr Marian Jurečka představil minulý týden hlavní body plánované novely zákoníku práce, která by měla zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů. Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh. Tento požadavek na větší variabilitu pracovněprávních vztahů dlouhodobě rezonuje jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zaměstnanci. Proto nyní představujeme tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která vychází z praktických podnětů z praxe. Inspirujeme se u zemí, jako jsou Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy úspěšně fungují, komentoval Jurečka.

Aktuálně může zkušební doba, pokud je sjednána, činit maximálně 3 měsíce u běžných pracovníků a 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců. Nově by maximální zkušební doba měla činit 4 měsíce u řadových zaměstnanců a 8 měsíců u vedoucích pracovníků.





Praxe ukazuje, že u specifických odborných pracovních pozic je aktuální zkušební doba nedostatečná, doplnil Jurečka. Nově má být rovněž možné najmout mladistvé ve věku od 14 let na určité lehké práce v době hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky.

Souhlasili byste s prodloužením zkušební doby až na 4 měsíce? Ano

Ne

Výpověď by měla být rychlejší

Jurečka chce dále navrhnout zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc, pokud byla výpověď dána kvůli porušení pracovní kázně nebo nesplnění zákonných předpokladů či požadavků zaměstnavatele pro výkon práce. Pokud bude s pracovníkem ukončen pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, obdrží nově zaměstnanec zvláštní náhradu ve výši 20násobku průměrné mzdy. Náhradu nicméně zaměstnavateli refunduje pojišťovna ze zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

U výpovědí má platit ještě jedna novinka. Nově se počátek běhu lhůty výpovědní doby bude počítat ode dne doručení výpovědi druhé straně. V současnosti platí, že výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Zaměstnanci na rodičovské budou moct na dohodu

Zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, by měli mít dále možnost vykonávat u téhož zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. Dále by měli mít zaměstnanci zaručen návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště, když se budou vracet z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku věku dítěte. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Jde o motivační opatření, které doplňuje jiné již existující kroky, jako je například podpora částečných úvazků či dětských skupin, doplnil Jurečka.

Bude možnost samorozvrhu pracovní doby

Novela by v neposlední řadě měla přinést nové alternativy organizace pracovní doby. Pokud se na tom zaměstnanci dohodnou se zaměstnavatelem, budou si moct sami rozvrhovat pracovní dobu. V případě mimořádných událostí a havarijních stavů naopak bude možnost výraznějšího zkrácení denního odpočinku, a to až na šest hodin. Má jít o situace, kdy je třeba jednat velmi rychle a ve veřejném zájmu – např. při obnovení dodávky elektrické energie. Odpočinek bude zaměstnanci nahrazen následující den. V oblasti odměňování se pak rozšíří případy, kdy je umožněno dohodnout se se zaměstnancem na tom, že mu bude vyplácena mzda v jiné než české měně.

ODS chce výpověď bez udání důvodů

Ačkoli Jurečka v novele neplánuje zavedení výpovědi bez udání důvodu, tohoto kroku se nechce zatím vzdát nejsilnější vládní strana ODS. Jak minulý týden uvedla místopředsedkyně občanských demokratů Eva Decroix, ODS by výpověď bez udání důvodů stále ráda zavedla. Podobně se v pořadu Co na to ministr na CNN Prima NEWS vyjádřil ministr financí Zbyněk Stanjura. Koaličním partnerům jsem avizoval, že to určitě načteme ve sněmovně a čas, než se bude o návrzích rozhodovat, chceme využít k debatě a přesvědčování partnerů, doplnil Stanjura s tím, že by výpověď bez udání důvodů byla zavedena s vysokým odstupným – šest až osm měsíčních platů.

Jak už dříve komentoval Stanjura, institut může fungovat na obě dvě strany. Velmi často dostanete pracovní nabídku, která je časově omezená. A pokud nenastoupíte, tak ji nemůžete využít, upřesnil Stanjura. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na to však už v minulosti reagoval tím, že otázka výpovědi bez udání důvodu pro něj vůbec není téma. Další poslanec lidovců Michael Kohajda pak na sociální síti X před několika dny uvedl, že dokud bude KDU-ČSL ve vládě, výpověď bez udání důvodu v zákoníku práce nebude.