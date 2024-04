Slevy pro pracující důchodce opět na scéně

Staronové slevy pro pracující důchodce

Je tu další změna, která má podpořit zaměstnávání starobních důchodců. Původně měly být tyto slevy zavedeny již od poloviny roku 2023. Avšak s ohledem na výpadek příjmů státního rozpočtu po zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 100 % pojistného placeného zaměstnancem, který by podle odhadů činil cca 4 až 4,5 miliardy korun ročně, byly z návrhu vypuštěny.

Pozitivní efekty zavedení slevy na straně státních výdajů se totiž očekávají až s časovým odstupem zejména v období největšího zatížení důchodového systému s ohledem na demografickou strukturu obyvatel. To je důležité z hlediska udržitelnosti systému i v případě, že nedojde k výraznější změně chování na pracovním trhu v podobě zvýšeného pracovního zapojení zaměstnanců v důchodovém věku.

Zvyšování důchodu výdělečnou činností

Uplatnění slevy na pojistném nebude povinností, ale možností. Jestliže ji ale důchodce využije, nebude mít nárok na dodatečné zvýšení důchodu výdělečnou činností. Což na druhou stranu není žádná ztráta. Toto zvýšení není nijak výrazné. Měsíčně se počítá na desetikoruny. V porovnání s odvedeným pojistným a vzhledem k velmi náročné administrativě opakovaně podávaných žádostí o zvýšení starobního důchodu v provozních podmínkách orgánů sociálního zabezpečení bude uplatnění slevy výhodnější. Zaměstnavatelům sice přibudou spolu s uplatňováním slevy nové povinnosti, avšak těmto důchodcům již nepovedou evidenční listy důchodového pojištění. Nebude důvod.





Sleva na pojistném poživatele starobního důchodu

Do zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se opětovně navrhuje vložení dvou nových paragrafů, a to § 7d a 7e s označením „Sleva na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu“. Jak již samotné označení slevy napovídá, půjde o slevu zaměstnance, nikoli za zaměstnance. U slev za zaměstnance z dotčeného okruhu zaměstnanců pracujících v pracovním či služebním poměru na kratší pracovní úvazek si může zaměstnavatel (za splnění zákonem daných podmínek) uplatnit 5% slevu na pojistném. U pracujících důchodců by se jednalo o slevu ve výši 6,5 %, avšak tu by si mohl uplatnit zaměstnanec, nikoli zaměstnavatel. V reálu to znamená, že pracující důchodce by neodváděl žádné důchodové pojištění, pouze pojištění nemocenské ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu.

Kdo bude mít na slevu nárok?

Navrhuje se tedy sleva pro poživatele starobního důchodu. Pro poživatele invalidních důchodů, a to ani pro invaliditu třetího stupně, se zavedení slevy neplánuje. Zaměstnanec, který je poživatelem starobního důchodu, má mít podle návrhu nárok na slevu na důchodovém pojištění za kalendářní měsíc, pokud dosáhl důchodového věku. Avšak musí mu vzniknout nárok na jeho výplatu v plné výši a tato podmínka musí platit po celý kalendářní měsíc, za který si uplatňuje slevu na pojistném.

Návrh kalkuluje i s možností úmrtí pracujícího důchodce. Podmínka pobírání starobního důchodu po celý kalendářní měsíc by v takovém případě byla splněna, jestliže by důchod v plné výši pobíral od počátku kalendářního měsíce, v němž zemřel, do dne jeho úmrtí.

Uplatnění slevy u zaměstnavatele

Slevu na pojistném si zaměstnanec bude moci uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, v němž o tuto slevu požádal a za měsíc následující. Nárok nebude možné uplatnit u zaměstnavatele zpětně. O nárok ale důchodce nepřijde. Pokud z nějakého důvodu o slevu u zaměstnavatele nepožádá, bude si moci zpětně podat žádost o vrácení přeplatku na pojistném na správu sociálního zabezpečení.

Jak již bylo zmíněno, výše slevy na pojistném zaměstnance, který je poživatelem starobního důchodu, má za kalendářní měsíc činit 6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Slevu ale bude nutné zaměstnavateli prokázat.

Dokládat se bude:

a) rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a čestným prohlášením o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši, nebo

b) potvrzením plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením dne, od kterého výplata starobního důchodu v plné výši náleží.

Sleva se uplatní jen jednou

Zaměstnanci, kteří mají u stejného zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů, budou moci uplatnit nárok na slevu na pojistném z důvodu pobírání starobního důchodu jen jednou pro všechna tato zaměstnání. Kdyby po skončení zaměstnání bezprostředně navazovalo na toto skončené zaměstnání u téhož zaměstnavatele další, bude možné uplatnit slevu u obou navazujících zaměstnání.

Sleva na pojistném pracujícího důchodce se uplatní prostřednictvím formuláře „Přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného“, který bude o tuto variantu doplněn. Zákon počítá i s odpovědností zaměstnance. Pokud by zaměstnavateli sdělil nebo doložil nesprávné údaje potřebné pro nárok na slevu na pojistném, případně včas neoznámil změny mající vliv na nárok na slevu na pojistném, a v důsledku toho byla sleva uplatněna neprávem, musí zaměstnavateli uhradit pojistné. Ve výši, ve které mělo být odvedeno a samozřejmě také vyměřené penále.

Návrh novely je na samém počátku legislativního procesu. V článku jsou pouze stručně shrnuty připravované změny. Zdaleka nejde jen o dva výše zmíněné paragrafy zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jde o celou organizaci uplatnění slev, evidenci u jednotlivých zaměstnavatelů spojenou s jejich uplatněním atd. Server Podnikatel.cz se bude slevám na pojistném i připravované důchodové reformě postupně věnovat.