Další změna v pořádání večírků, kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance

Osobní zaměstnanecké benefity od roku 2024

Konsolidační balíček zavedl pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti u takzvaných osobních zaměstnaneckých benefitů limit ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2024 jsou tak osvobozena v úhrnu do výše 21 983 Kč nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jde o okruh benefitů, které uvádí § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů:

pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Pořádání večírků, sportovních dnů a jiných zaměstnaneckých akcí

Nejeden zaměstnavatel pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky pořádá vánoční či mikulášské večírky, sportovní či jiné firemní akce. Pořádání akcí by rovněž spadalo pod § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů a bylo by limitováno. Sledování výše příjmů v úhrnu s dalšími zaměstnanci nebo jejich rodinnými příslušníky do stanoveného limitu by bylo v praxi nereálné. Bylo tedy třeba najít vhodné řešení. Naštěstí byl v rámci třetího čtení konsolidačního balíčku přijat technický pozměňovací návrh, kterým byly tyto akce podřazeny pod samostatné písmeno g) zmíněného odstavce a paragrafu.





Od 1. ledna 2024 jsou od daně z příjmů na straně zaměstnance osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené (zde bez omezení osvobození do limitu poloviny aktuální průměrné mzdy). Musí se ale jednat o akce neveřejné (pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), pořádané za přiměřených okolností a nikoli pravidelně, např. na týdenní bázi nebo v exotické oblasti atd.

Další úprava a další pozměňovací návrh

Aktuálně projednávaným pozměňovacím návrhem k novele zákona, kterým se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní tisk č. 570), se upravují některé změny přijaté konsolidačním balíčkem. Jde především o problematiku odvodu pojistného z dohod o provedení práce u jednoho či různých zaměstnavatelů. Ale jsou tu i další drobné úpravy. Mezi nimi je i pořádání večírků, sportovních dnů, oslav výročí firmy a jiných společenských akcí.

Doplněné znění pro osvobození od daně u akcí pro zaměstnance

Od účinnosti novely zákona bude § 6 odst. 9 písm. g) zákona o daních z příjmů upraven. Pro větší jistotu zaměstnavatelů se úpravou potvrzuje, že jsou od daně z příjmů osvobozeny nepeněžní příjmy z účasti na veškerých společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem, a to včetně těch s kulturním nebo sportovním prvkem. Od daně ze závislé činnosti jsou tedy osvobozené rovněž příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na společenské akci (ruší se slovní spojení sportovní nebo kulturní) včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené.

Změna spočívá v rozšíření možnosti osvobozeného příjmu zaměstnanců při účasti na jakýchkoli společenských akcích pořádaných zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků (neveřejné akce). Ne jen sportovní a kulturní. Z pohledu zaměstnavatele (pořadatele společenské akce, včetně té s kulturním nebo sportovním prvkem) jsou tyto náklady nadále podle doplněného § 25 odst. 1 písm. h) bod 1 daňově neuznatelné.

Přechodná ustanovení

Popisovaným pozměňovacím návrhem se zavádí různá účinnost navržených změn. Některé mohou zaměstnavatelé využít zpětně pro rok 2024. Ovšem to se netýká osvobození veškerých společenských akcí pořádaných zaměstnavatelem.

Zde je navržena účinnost na první den následujícího kalendářního měsíce po dni vyhlášení tohoto zákona. Tato ustanovení nejen v daný den nabývají účinnosti, ale od tohoto dne se musí i používat. Zjednodušeně řečeno, použijí se pro příjmy poskytnuté zaměstnavatelem od tohoto dne. Nikoli podle obecného pravidla použití pro celé dané zdaňovací období, i když změna nastane v jeho průběhu. Novela prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně ČR, čeká ji schvalování Senátem ČR.