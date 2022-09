Kup teď a zaplať později. Na čem je postaven byznys odložených plateb?

Poslechněte si podcast Podnikatel+

Další díly Podnikatel+

Odložené platby – nový způsob placení, který si získává stále větší popularitu. Za nakoupené zboží, především v e-shopu, nezaplatí zákazník nic, nebo jenom část. Zboží si vklidu vyzkouší a teprvé až poté ho může zaplatit. Jaké jsou další výhody?

Řekněme v jednoduchosti produktu, který je pro toho koncového zákazníka, jak pro placení a jeho obecně sjednání, jednodušší než tradiční produkty jako jsou kreditky. Má obrovskou přidanou hodnotu i pro obchodníka, kdy mu prokazatelně šetří náklady. Je to levnější než jakákoliv platba debetní či kreditní kartou. Zároveň zvyšuje obchodníkům výnos i oproti kreditním kartám, protože tato platební metoda zajišťuje u zákazníků větší loajalitu, vysvětluje výhody odložených plateb Richard Kotrlík, výkonný ředitel MallPay.

Ekonomové produkt vítají. Pro zákazníky je nákup pomocí odložených plateb jednodušší a nemusejí nikam do e-shopu zadávat číslo své platební karty, čímž je zákazníkův účet více chráněný proti zneužití.

Na druhou stranu i odložená platba je dluh a nese s sebou určitá rizika, potvrzuje to ekonom Ladilav Tyll z Vysoké školy ekonomické (VŠE): Tím největším rizikem je schopnost jednotlivce uvědomit si, že může mít současně více služeb, které využívá v rámci odložených skladeb a zda je schopen mentálně pobrat, že je vlastně dlužníkem. Nemusí mít peníze, tak si může začít užívat daného produktu, ale jednou ho to dožene. Proto musí vědět, že to bude mít z čeho zaplatit.

Na to upozorňují i organizace, které se zabývají oddlužením, tedy pomoci s dluhem. Podle nich se tak mění chování nakupujících a u některých z nich, především s nízkou finanční gramotností, to může mít fatální důsledek. Na druhou stranu se firmy, které nabízejí odloženou platbu, zatím chovají k zákazníkům vstřícně a slušně a nabízejí i atraktivnější způsob nakupování.





My vidíme pozitiva i negativa. Mezi ta pozitiva určitě patří to, že produkt je velmi vstřícný vůči lidem z hlediska ceny, řekl bych, přijatelný. Vnímáme, že společnosti, které odložené platby poskytují, se chovají slušně vůči svým klientům. Takže to jsou všechno dobré zprávy. Mezi ty parametry, které nás trochu znepokojují, patří hlavně to, že si myslíme, že můžou odložené platby dlouhodobě měnit chování spotřebitelů, a to v tom smyslu, že vlastně snižují bariéry, které stojí mezi pořízením nějakého produktu, mezi tím nákupem a čerpáním úvěru, říká analytik organizace Člověk v tísni David Borges.

Odložené platby tak někdo vnímá jako riziko, někdo jako příležitost. Více si poslechněte v podcastu Podnikatel+