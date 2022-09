V Česku se rozjíždí super rychlé doručení zboží včetně toho nadměrného

Poslechněte si podcast

Objednáte dnes a ještě dnes obdržíte. V Česku rostou raketově služby, které nabízejí same day delivery . Češi si během covidu navykli více objednávat zboží a produkty online. Konkurence v oblasti doručování je vysoká a uspěje nyní ten, kdo doveze objednávku ještě ten samý den.

Hlavní přidaná hodnota této služby je rychlost čili ultra rychlé doručení do třiceti minut. A je to vlastně i zákaznická zkušenost, protože zákazníkovi, i když nemusí mít nainstalovanou naši aplikaci, posíláme SMS se živým trackovacím kódem, kde on může kontaktovat podporu, vidí přesně, kde ten kurýr je, jestli zboží naložil, jestli už je na cestě k němu a za jak dlouho to objednané zboží doručí, představuje novou značku Wolt Drive její ředitel Josef Dvořák.

Co se týká sortimentu zboží, které zákazník obdrží ještě týž den, ten se rozšiřuje. Začalo to nabídkou rychlého jídla. Stačí přes aplikaci vybrat restauraci, zvolit oblíbené menu, rovnou i zaplatit online a oběd je zhruba tak do půl hodiny na talíři. K tomu se časem připojila dovážka potravin a dalšího zboží, které lze běžně zakoupit v supermarketech, a nejnověji bude možné si objednat v rámci same day delivery i nadměrné zboží. Jedná se například o sedačky, velké elektro, nebo dokonce i běžící pásy.

Víme, že segment nadměrných zásilek roste. Když se podíváme třeba na segment nábytku, tak se očekává, že v rámci e-commerce tam bude do roku 2025 dvojnásobný růst. V Americe už má nábytek dvanáctiprocentní podíl na celkovém e-commerce prodeji, takže potenciál tam určitě je, potvrzuje zájem o nové služby Ivo Velíšek, výkonný ředitel DODO, které představilo dovážku nadměrného zboží v ten samý den.

Počet zboží a hlavně aplikací a doručovacích společností, které se postarají o rozvoz zboží, potravin a jídla ve stejný den, přibývá. Český trh je ale malý.





Dokud tady prostor pro aplikace je, dokud je zákazníci dokáží ocenit a využít, tak je jich správný počet. Možná je tady prostor ještě pro nějaké další. Když se ale podívám na propozice, které ty jednotlivé aplikace svým zákazníkům nabízí, je pravda, že kdybych teď stál před úkolem navrhnout komunikační strategii pro úplně novou logistickou doručovací aplikaci, bylo by poměrně obtížné hledat si místo mezi těmi stávajícími, upozornil obchodní ředitel marketingové agentury Fairy Tailors Ondřej Tyleček.

