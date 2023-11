Má lékařskou praxi a vedle toho vyrábí a prodává produkty s CBD

Od lékařské praxe až k prodeji CBD produktů. Doktor Vít Martin Matějka využil své lékařské praxe, aby dohromady se společníkem začali vyrábět a prodávat CBD produkty z konopí pod značkou Canalogy.

Vít Martin Matějka byl hostem podcastu Příběhy podnikatelů

Co v podcastu také uslyšíte Proč se lékař pustil do podnikání?

Jak pomáhá byznysu lékařská praxe?

Jaké jsou výhody CBD produktů a s čím vším pomáhají? Podcast Příběhy podnikatelů odebírejte také v Apple Podcasty, Spotify a Google Podcasty

Pane doktore, příběh Canalogy začal poměrně dost netradičně, a to na žíněnce plzeňské tělocvičny. Můžete nám ten příběh přiblížit?





Je to tak. Prakticky to byla úplná náhoda, jelikož v onkologii se setkáváme s konopím již dlouhodobě. Pacienti vždy hledali alternativu ve své životní situaci, ovlivnit ji přírodními prostředky, takže konopí se používalo a používá. Nicméně tím, jak se uvolnila legislativa, množství pacientů přestalo pěstovat konopí na zahrádce a začali si kupovat CBD produkty. Přicházeli s velmi rozdílnou kvalitou, což mě neuspokojovalo. Nemohl jsem s nimi tím pádem řešit, jestli to bude mít efekt, nebo ne.

A čistě náhodou při tréninku v jednom gymu, tady v Plzni, jsem se dal do řeči s kolegou, který tam boxoval. Z něho vypadlo, že má firmu na vybavení pěstíren. Tak jsme si řekli, že bychom si mohli postavit vlastní pěstírnu a hlídat si kvalitu od semínka prakticky až po finální produkt, který pacienti použijí.

Vy jste lékařem se specializací na klinickou onkologii. Jak zvládáte lékařskou praxi s podnikáním?

Je to časově náročné, to samozřejmě ano. Nicméně pomáhá to, že jsme na podnikání dva. Kolega se víc zabývá byznysovou složkou podnikání a já se snažím držet větší dohled nad odborností.

Jak vám pomáhalo a pomáhá to, že jste lékař?

V podstatě tak, že skeptici často poslouchají víc, než by poslouchali běžného obchodníka s konopím. A taky, že mám schopnosti najít si správné informace na odborných webech a tím racionálně argumentovat.

V nabídce máte oleje a masti. Podle čeho by se měli lidé rozhodnout, co mají užívat?

Určitě podle problémů nebo potíží, které je trápí. Pokud jsou to kožní problémy, vždy použít masti. Jestli se rozhodnout mezi oleji a květy, to záleží vždy na daném člověku. Každopádně při používání CBD oleje je třeba ho pod jazykem držet dvě tři minuty, aby se to stihlo vstřebat, než to člověk polkne.

Co mě překvapilo, jsou ve vaší nabídce CBD oleje pro zvířata. Jak tyto oleje zvířatům pomáhají?

Pomáhají úplně stejně jako lidem. Velmi dobrou odezvu na CBD vidíme v prostředí sportovců v canicrossu, kdy opravdu i ti běžci znatelně vidí zlepšení výkonu a regenerace psů po běhu. Máme také dobré zkušenosti u starších zvířat, pokud trpí artrózou, bolestmi nebo chronickými záněty. Efekt na doléčení a na pohyb psa, kde došlo zřetelně k snížení bolesti, je taky dost patrný. A samozřejmě se také zklidňuje. Velmi časté je použití třeba na Silvestra, aby ta zvířata přečkala radovánky.