Malé zásilky ze zahraničí zahlcují dopravu. Kde mají tyto e-shopy sklady?

Tisíce tun zboží denně

Jak uvádí odborník na e-commerce Arjan van Oosterhout v článku na serveru E-commerce News, Shein a Temu zasílají většinu svých produktů přímo z továren v Číně leteckou poštou. Podle zdrojů z oblasti průmyslu, které mluvily s agenturou Reuters, stále více soutěží o omezený letecký nákladní prostor, aby nalákaly spotřebitele na rychlé přepravní časy. To má však za následek nedostatek kapacity a zvýšení cen přepravy z Číny. Agentura Reuters zmiňuje, že podle údajů společnosti Cargo Facts Consulting přepravuje společnost Temu přibližně 4000 tun denně, Shein 5000 tun, Alibaba.com 1000 tun a TikTok 800 tun. To podle poradenské společnosti odpovídá přibližně 108 nákladním Boeingům 777 denně. Dále doplňují, že Shein a Temu společně posílají každý den téměř 600 000 balíčků do Spojených států. Oosterhout přidává, že jen do Německa dorazí denně přibližně 400 000 balíků, což se rovná téměř 150 milionům ročně a růst se nezpomaluje. Dále píše, že tito čínští nováčci vyvíjejí tlak nejen na místní hráče, ale také na velká americká tržiště v Evropě. Mezitím Temu pracuje na rozšíření své doručovací sítě na kontinentu. Brzy na svou platformu přidá také evropské prodejce, doplňuje Oosterhout.

Guillermo Ochovo, ředitel společnosti Cargo Facts Consulting, agentuře Reuters sdělil, že tento model vzdušného elektronického obchodování není udržitelný, a to ani z hlediska zisku, ani z hlediska životního prostředí. Dále dodal, že jak Shein, tak Temu nyní více hledí na námořní přepravu kvůli vysokým nákladům na leteckou přepravu a zvažují otevření skladů mimo Čínu, aby zkrátily přepravní doby do jiných regionů.





Kde se nacházejí sklady?

Alibaba

Čínský obchodník Alibaba patří mezi prodejce se zákazníky po celém světě (uvádějí přes 190 zemí) a s tím souvisí také rozmístění skladů. Jak dříve informoval náš sesterský server Lupa.cz, Alibaba má distribuční centrum i v České republice, a to konkrétně v logistickém parku VGP Park Jeneč kousek u Prahy.

AliExpress

AliExpress také pochází z Číny a má zde desítky skladů. Kromě toho se však nachází také ve Spojených státech nebo v Evropě. U každého produktu na AliExpress je uvedeno, ve kterých skladech se nachází, a zákazníci si tak mohou zvolit, odkud jim balík půjde. Odborník na digitální marketing Maksym Kononenko na serveru PoKupar zaměřeného na AliExpress vysvětluje, že sklady AliExpress provozuje společnost Cainiao s tím, že cílem celého systému je zajistit dodání zboží do 24 hodin v rámci Číny a do 72 hodin kamkoli na světě. Dále uvádí, že AliExpress si pronajímá sklady téměř ve všech zemích a v některých zemích si sklady mohou pronajmout prodejci, kteří nabízejí své zboží na AliExpress. Hlavní sklady AliExpress – eHubs jsou místa, kde se zboží skladuje, balí, třídí a připravuje k expedici. Téměř všechny objednávky zadané na AliExpress procházejí těmito sklady, popisuje dále s tím, že se nacházejí například v Bangkoku, Moskvě, Dubaji, Hong Kongu nebo v polské Lodži.

Amazon

Americký internetový obchod Amazon má logicky nejvíce skladů ve Spojených státech amerických. Několik je jich v Mexiku nebo Kanadě a samozřejmě také v Evropě nebo Asii. Co se týče Evropy, četně zastoupeno je Německo nebo Velká Británie. V České republice se nacházejí dvě distribuční centra: v Dobrovízi a Kojetíně. Druhé zmíněné bylo otevřeno v loňském roce a je označováno jako robotické. Budova má čtyři podlaží s celkovou rozlohou téměř 190 tisíc metrů čtverečních a její součástí jsou robotické jednotky. Roboti se zasouvají pod věže s regály, kde jsou uloženy všechny položky, zvednou je a přesouvají přes halu distribučního centra. V novém centru byly instalovány také robotické paletizátory a depaletizátory, které manipulují s těžkými břemeny, zatímco robotické třídiče vykonávají opakující se úkoly, jako je zvedání, stohování, otáčení a umisťování balíků, uvádí společnost Amazon.





eBay

E-shop eBay patří také americké společnosti. Na rozdíl od jiných prodejců však nemá sklady a prodávající tak může buď zboží kupujícímu doručit osobně, nebo prostřednictvím přepravní služby. Těch eBay nabízí několik druhů. A to také mezinárodně. Jak vyjmenovávají na blogu NextSmartShip, mezi doručovací služby a exportní přepravce patří například USPS, FedEx, UPS, nebo DHL eCommerce. K dovozcům se pak řadí i Česká pošta. Seth na portálu ResellingRevealed zmiňuje, že společnost v roce 2019 pracovala na programu „Managed Delivery“, který měl zlepšit dopravu a logistiku obecně tak, že by se eBay spojil s několika logistickými partnery, se kterými by zajistili skladování, balení a přepravu produktů svých prodejců. Právě prodejcům by to snížilo náklady a zlepšilo tak situaci. Tato služba měla být spuštěna v roce 2020, ale nedošlo k tomu.

Shein

Zásilky z internetového obchodu Shein, který má sídlo v Singapuru, pocházejí ve většině případů z Číny. V roce 2022 společnost postavila několik distribučních center v Severní Americe, například v Indianě nebo v Kanadě, a o rok později oznámila, že otevře sklad v Mexiku, aby měla větší podporu v Latinské Americe. Juozas Kaziukenas, zakladatel analytické firmy pro elektronický obchod Marketplace Pulse, řekl pro Reuters, že přeprava zboží letecky přímo z Číny je strategie, která pomáhá elektronickému obchodníkovi vyhnout se hromadění neprodaných zásob ve skladech.

Temu

Temu na svých webových stránkách uvádí, že má sídlo v Bostonu. Dodává produkty získané od dodavatelů a výrobců s využitím zkušených a spolehlivých logistických partnerů. Původ zásilek společnosti Temu se může lišit v závislosti na zakoupeném produktu. Společnost Temu však spolupracuje s předními dopravci balíků, jako jsou UPS, FedEx a USPS, aby zajistila, že všechny objednávky budou doručeny zákazníkům rychle a bezpečně, píší dále. V České republice využívají přepravce v podobě Zásilkovny. Jak uvádějí zahraniční média, většinu objednávek odesílá Temu přímo ze skladů v Číně a některé posílá ze Spojených států amerických. Tím, že nemá více regionálních skladů a prostředníků, může dosahovat nižších cen i efektivity a zároveň si nechává prostor k rozšiřování.

Wish

Wish se na první pohled může jevit jako čínský e-shop, ale byl založen ve Spojených státech amerických a sídlí v San Francisku. Několik skladů tak má po celém světě a desítky se jich nachází v Číně. Co se týče Evropy, jedno distribuční centrum se nachází v Nizozemí a další v estonském Talinnu. V České republice spolupracuje Wish s Českou poštou.