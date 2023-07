Máme velké srovnání podnikatelských účtů. Kolik si banky účtují na poplatcích?

Podnikatelský účet je lepší pro oddělení soukromých a podnikatelských toků . Zatímco v případě právnických osob je nutnost mít podnikatelský účet, protože je nutné nahlásit číslo účtu státním institucím (finanční úřad) a neobejdou se bez něho, v případě fyzických osob podnikajících se může jednat i o osobní účet. Jak jsme psali dříve , v době, kdy řada bank poskytuje bezplatné podnikatelské balíčky, nevidí Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, důvod, proč by měl podnikatel provádět na jednom účtu mix osobních a podnikatelských aktivit. Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS, podotýká, že pokud by s finančními toky byly spojeny náklady (třeba cizoměnová operace jiná než SEPA), pak si lze tyto náklady odečíst z daní. Což by u běžného účtu pro fyzické osoby nebylo možné.

Podnikatelské účty nově nabízí i Air Bank

Air Bank v květnu letošního roku prostřednictvím výzkumné agentury IPSOS udělala průzkum mezi živnostníky, který byl zaměřený především na to, jaký by měl být podnikatelský účet. Vyplynulo z něj například to, že přístup českých bank neodpovídá podle 51 % živnostníků jejich potřebám. Podle Michala Strculy, generálního ředitele Air Bank, bankovnictví pro podnikatele trpí podobnými neduhy jako bankovnictví pro běžné klienty před dvanácti lety a stále v něm přežívají poplatky za vedení účtu, nepřehledné balíčky služeb nebo omezené počty plateb, přičemž každá další je zpoplatněná.

Podnikatelský účet Air Bank tedy zahrnuje veškeré služby, které od něj podnikatel vyžaduje. Patří mezi ně například možnost spravovat své účty v mobilní aplikaci, neomezené příchozí a odchozí platby nebo účty vedené v eurech a dolarech. To vše je navíc zdarma. Necelý měsíc po představení tohoto produktu banka otevřela přes 2000 podnikatelských účtů s tím, že zvýšený zájem byl mezi mladými do 30 let. Air Bank uvádí, že chystá také účet pro právnické osoby i další novinky pro podnikatele.

U Raiffeisenbank je novinkou multiměnový účet

Ke všem aktuálně nabízeným podnikatelským účtům u firemních klientů s ročním obratem do 100 milionů korun je možné u Raiffeisenbank sjednat multiměnový účet. Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank, k tomu dodala, že klienti mají možnost si sami vybrat číslo účtu, a pokud navíc požadují pro své podnikání více měnových složek, nepotřebují více účtů. Výhodou tedy je, že si nemusí pamatovat více účtů a využívají pouze jeden. Multiměnové účty určitě plánujeme zachovat i do budoucna, doplňuje. Sjednat je možné až 18 měn (AUD, BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, CHF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, TRY a USD). V rámci produktu CHYTRÝ účet pro podnikatele je každá další měnová složka zpoplatněna 29 korunami měsíčně, u AKTIVNÍHO a SVĚTOVÉHO účtu pro podnikatele jsou měnové složky zahrnuty do paušálu.

Nabídka podnikatelských účtů

Air Bank tedy nově podnikatelům nabízí podnikatelský účet a také podnikatelský spořicí účet. Podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek, a to včetně všech příchozích a odchozích tuzemských úhrad, SEPA plateb, okamžitých plateb, trvalých příkazů a inkasa. Bezplatné jsou také výběry z bankomatů, které banka sdílí s Komerční bankou, MONETA Money Bank a UniCredit Bank. Mezi další výhodu patří poskytnutí dvou podnikatelských debetních karet zdarma i s jejich náhradou při ztrátě nebo krádeži.

Také v Bance CREDITAS je vedení účtu a nejběžnější platební transakce zdarma. Bezplatné jsou i výběry z bankomatů v ČR i v zahraničí. Kromě vedení účtu v českých korunách nabízí i vedení v cizích měnách, a to včetně provádění devizových konverzí. K firemním účtům vedeným v CZK vydává banka embosované platební karty Mastercard Business a Mastercard Business Gold.

V České spořitelně si mohou podnikatelé vybrat ze tří základních podnikatelských účtů: Živnostník, Klasik a Maxi. Poslední zmiňovaný má v ceně více transakcí a po dvou debetních i vkladových kartách, Živnostník a Klasik se liší především tím, že podnikatelský účet Klasik je určen pro fyzické i právnické osoby. Pouze účet Živnostník je možné sjednat online a jeho vedení je zdarma bez podmínek.

ČSOB nabízí ČSOB Podnikatelský účet Online a ČSOB Podnikatelský účet. Druhý zmíněný je možné sjednat jen na pobočce, je zde 59 korun za vedení a také omezený počet elektronických příchozích a odchozích plateb.

Fio banka má pro podnikatele, živnostníky a firmy běžné bankovní účty za stejných podmínek jako pro fyzické osoby. V rámci nich je možné provádět zdarma bez jakýchkoliv omezení transakce a další služby, jako je například možnost nastavení oprávnění k účtu nebo převody peněz připisované bez poplatků a online v 14 měnách v rámci Fio banky. S kartou Visa mají klienti neomezené výběry zdarma z libovolného bankomatu v ČR i zahraničí a všichni klienti si mohou také zvolit číslo účtu na přání.

Profi účet, Profi účet pro začínající podnikatele a Profi účet Gold jsou názvy účtů v Komerční bance. Mezi výhody Profi účtu patří okamžité platby bez příplatku, 50 tuzemských plateb měsíčně zdarma, zvýhodněné doplňkové služby, platební terminál na 1 rok zdarma nebo 1 % z platby kreditní kartou zpět na účet. K podnikatelskému účtu získávají klienti automaticky debetní kartu a mohou si vybrat z několika designů.

Vedení účtu mKonto Business je zdarma, stejně jako platby za trvalé příkazy a inkasa, okamžité převody mezi účty v mBank nebo za zahraniční SEPA platby v eurech. Při výběrech nad 1500 jsou bezplatné i výběry z bankomatů v České republice i v zahraničí.

Konto PRO podnikání od MONETA Money Bank je ideální pro živnostníky a firmy a je možné si ho založit online. Zdarma je v rámci něj jak vedení účtu s elektronickými výpisy, tak výběry z bankomatů i bankomatů v zahraničí a také 100 tuzemských příchozích a odchozích plateb měsíčně. K účtu dostanou klienti také platební debetní kartu.

Oberbank nabízí firemní běžný účet. K němu je dostupná debetní karta MasterCard Business bezkontaktní a klienti mají kontrolu nad tímto účtem po dobu 24 hodin, a to doma i v zahraničí. Zadávání příkazů a informace o účtu je prostřednictvím služby eBanking, MultiCash.

V Raiffeisenbank mají klienti na výběr ze tří účtů: CHYTRÝ, AKTIVNÍ a SVĚTOVÝ účet pro podnikatele. Vedení CHYTRÉHO účtu pro podnikatele je zdarma a bez podmínek, AKTIVNÍ zase nabízí mnoho služeb s nízkým poplatkem za vedení účtu a SVĚTOVÝ je nadstandardní účet pro náročné. Všechny je možné založit online a je k tomu potřeba být podnikatelem nebo firmou registrovanou na území ČR nebo v zahraničí, doklad totožnosti fyzické osoby podnikatele a minimální vklad 1000 Kč. U CHYTRÉHO účtu je zdarma neomezený počet tuzemských elektronických plateb a vklady prostřednictvím vkladomatů a v rámci účtu je k dispozici debetní karta.

Běžný účet pro podnikatele od Trinity Bank nabízí všechny standardní služby platebního styku, jako jsou jednorázové a trvalé platební příkazy, inkasa, výběry a vklady hotovosti.

Jak jsme již psali, UniCredit Bank má od loňského července pro podnikatelské subjekty novou nabídku účtů a klienti tak mají na výběr z více variant a mohou si tak vybrat přesně tu, která nejvíce odpovídá jejich potřebám. U konta Business tak vystřídali tři účty: Business Start pro podnikatele, kde je vedení zdarma, Business Open a Business Top pro podnikatele a malé firmy s poplatkem za vedení a s rozšířenými výhodami.

Přehled základních poplatků

Jak je patrné z následující tabulky se srovnáním poplatků, čím dál více bank upouští od poplatků spojených s podnikatelskými účty, a to jak za vedení, tak také za příchozí a odchozí transakce.

Banka Název účtu Cena za vedení účtu (měsíčně) Cena za příchozí platbu Cena za odchozí platbu Cena za výpis z účtu poštou Air Bank Podnikatelský účet zdarma zdarma zdarma 25 Kč Banka CREDITAS Firemní účet zdarma zdarma zdarma 25 Kč Česká spořitelna Živnostník zdarma 50 zdarma, dále 5 Kč 50 zdarma, dále 5 Kč 50 Kč ČSOB ČSOB Podnikatelský účet Online zdarma zdarma zdarma 50 Kč Fio banka Fio podnikatelský účet zdarma zdarma zdarma 25 Kč Komerční banka Profi účet 99 Kč 50 dohromady zdarma, poté 6 Kč 50 dohromady zdarma, poté 6 Kč 60 Kč mBank mKonto Business zdarma zdarma zdarma 50 Kč MONETA Money Bank Konto PRO podnikání zdarma 100 zdarma, poté 7 Kč 100 zdarma, poté 5 Kč 100 Kč Oberbank Oberbank firemní běžný účet 150 Kč 6 Kč 4 Kč 50 Kč Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele zdarma zdarma zdarma 40 Kč Trinity bank Běžný účet zdarma zdarma zdarma 39 Kč UniCreditBank Business Start zdarma zdarma zdarma 100 Kč

Jaké jsou poplatky za výběr z bankomatu?

Z reprezentativního průzkumu NMS Market Research, který si nechala udělat Raiffeisenbank, vyplývá, že s poplatkem za výběr z bankomatu vlastní banky souhlasí jen 7 % Čechů. Jak ukazuje tabulka, právě tento poplatek v rámci podnikatelských účtů najdete jen u Oberbank a mBank při výběru do 1500 korun.

Banka Název účtu Cena za výběr z vlastního bankomatu Cena za výběr z cizího bankomatu Cena za výběr z bankomatu v zahraničí Air Bank Podnikatelský účet zdarma 35 Kč 100 Kč Banka CREDITAS Firemní účet zdarma zdarma zdarma Česká spořitelna Živnostník zdarma 50 Kč zdarma/50 Kč/125 Kč* ČSOB ČSOB Podnikatelský účet Online zdarma 50 Kč 100 Kč Fio banka Fio podnikatelský účet zdarma zdarma zdarma/25 Kč** Komerční banka Profi účet zdarma 39 Kč 39Kč/99 Kč*** mBank**** mKonto Business zdarma/29 Kč zdarma/29 Kč zdarma/29 Kč MONETA Money Bank Konto PRO podnikání zdarma zdarma zdarma Oberbank***** Oberbank firemní běžný účet 6 Kč 12 Kč/40 Kč 12 Kč/100 Kč Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele zdarma zdarma zdarma Trinity bank Běžný účet neuvedeno neuvedeno neuvedeno UniCreditBank****** Business Start zdarma zdarma/30 Kč zdarma/30 Kč

* bankomaty sítě Erste/výběr v EUR/v jiné měně

** s kartami VISA je výběr z bankomatu v zahraničí vždy zdarma

*** Evropa/ostatní státy

**** výběr je zdarma nad 1500 Kč

***** výběr z bankomatů ČSOB/výběr z ostatních bankomatů

****** zdarma je výběr při výběru nad 2000 Kč

Některé podnikatelské účty lze založit online

Jak je uvedeno výše, v České spořitelně je možné sjednat si online pouze účet Živnostník. František Bouc z tiskového centra České spořitelny serveru Podnikatel.cz dříve uvedl, že pro otevření účtu využívají k ověření identity BankID, a proto je proces oproti jiným bankám opravdu rychlý, bez potřeby fotit osobní doklady. Tato možnost je podle něj často využívána stávajícími, retailovými klienty ČS, kteří se rozhodli nově pustit do podnikání nebo si chtějí oddělit své soukromé a podnikatelské finance u podnikání stávajícího.

V ČSOB je ke sjednání potřeba pouze občanka a řidičák nebo pas. Pokud zájemce nemá účet u žádné banky nebo nevlastní druhý doklad, má ve formuláři zvolit Chci podepsat smlouvu s kurýrem. Podobně v mBank pro založení podnikatelského konta stačí vyplnit žádost a počkat na ověření, po kterém je možné začít účet hned využívat. V MONETA Money Bank je také možné založit si Konto PRO podnikání online a ve formuláři stačí zadat IČO. V něm se automaticky předvyplní údaje z v ARESu (Administrativní registr ekonomických subjektů).