Podnikatelský účet je základní potřebou každého podnikatele. Zde je přehled

Proč jsou důležité?

V případě právnických osob je nutnost mít podnikatelský účet, protože musí číslo účtu nahlásit státním institucím (finanční úřad) a neobejdou se bez něho. V případě fyzických osob podnikajících se může jednat i o osobní účet, ale v době, kdy řada bank poskytuje bezplatné podnikatelské balíčky, nevidí Petr Plocek, Head of Identity & Communication z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, důvod, proč by měl podnikatel provádět na jednom účtu mix osobních a podnikatelských aktivit. Také podle Jakuba Švestky, tiskového mluvčího Expobank CZ, jsou praktické především balíčkové produkty, které nabízí řadu zvýhodněných služeb, například účty v různých měnách či domácí nebo zahraniční platební styk. Klient díky balíčkovým produktům získá tyto a další finanční služby za lepších podmínek, než kdyby je využíval samostatně, dodává.

Podnikatelský účet je tedy lepší pro oddělení soukromých a podnikatelských toků. Také pokud by s finančními toky byly spojeny náklady (třeba cizoměnová operace jiná než SEPA), pak si lze tyto náklady odečíst z daní – to by u běžného účtu pro fyzické osoby nebylo možné, doplňuje Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS. Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank, dále podotýká, že mít oddělené finance na soukromé a podnikatelské záležitosti dává podnikateli vyšší jistotu při řešení provozních potřeb firmy i investičních záměrů a na straně osobních financí pak nese výhody při práci s rodinným rozpočtem.

Také v Equa bank, jak uvádí Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace, dlouhodobě doporučují oddělovat osobní prostředky klientů a prostředky související s podnikáním. Pro klienty z tohoto oddělení plyne řada výhod, jako jsou například snadný přehled o podnikatelských aktivitách a bankovní historii, přehlednější podklady pro účely daňových přiznání i usnadnění cesty k získání podnikatelského úvěru. Z hlediska poskytnutí úvěru je vždy plusový bod to, že má klient podnikatelský účet, jelikož na něj jako banka vidíme a víme, jak se klient chová. Platební styk je jedna z věcí, která velmi podporuje schválení úvěrového produktu, dodává František Bouc z tiskového střediska České spořitelny.

Prováděly banky nějaké změny?

Nabídku podnikatelských účtů i v reakci na vzniklou koronavirovou krizi upravovali a vylepšovali v červnu minulého roku v Komerční bance. Celou nabídku jsme zjednodušili na dva základní účty bez nutnosti dokupování dalších komponent a zároveň jsme nabízené účty zlevnili a zlepšili nabídku služeb, které obsahují, upřesňuje Michal Teubner, Brand Strategy and Communication z Komerční banky. Koncem minulého roku v ČSOB spustili proces online založení podnikatelského účtu, kdy si klient z pohodlí domova založí účet u ČSOB. Výhodou tohoto procesu je specifický účet – Podnikatelské konto ONLINE, které je bez poplatku za vedení, obsahuje tuzemské transakce zdarma, dále je součástí platební karta, výběry z bankomatů ČSOB bez poplatku i elektronické bankovnictví, popisuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

V mBank produktovou nabídku ani ceník v rámci segmentu podnikatelských účtů v poslední době nijak neměnili. Jak serveru Podnikatel.cz potvrdil Jakub Švestka, ani oni žádné významné změny v poslední době neprovedli a došlo pouze ke zjednodušení struktury poplatků. Podobně na tom byli v Raiffeisenbank, kde aktuálně platné cenové programy pro podnikatele a malé firmy představili v lednu roku 2020 a od té doby je neupravovali, nebo v UniCreditBank, která dlouhodobě nabízí klienty oceňovaný balíček U Konto Business. Ten obsahuje vše pro správu podnikatelských financí, a to bezplatně. UniCredit Bank cenově zvýhodňuje digitální obsluhu nabízených služeb a produktů, což reflektují také poslední změny ceníku. V praxi se jedná o úkony, které může klient provést digitální cestou, ale rozhodne se požadavek řešit prostřednictvím pobočkové sítě, dodává Petr Plocek.

V České spořitelně bylo jediné, co se měnilo na jejich účtech, úročení. Původní úrok na účtu byl 0,01 %, u většiny našich účtů byl snížen na 0 %. Navíc u CM účtů úschov došlo k úplnému zrušení úroků, upřesňuje František Bouc. Změny v ceníku nedělali ani v Bance CREDITAS. Jediné, co se mění, je přibývající počet bank, jejichž účty lze napojit a ovládat přes digitální bankovnictví. Aktuálně už jich je dvacet, prozrazuje Lucie Brunclíková.

Přehled základních poplatků

Poplatky u podnikatelských účtů Banka Název účtu Cena za vedení účtu (měsíčně) Cena za příchozí platbu Cena za odchozí platbu Cena za výpis z účtu elektronicky/poštou Banka CREDITAS Firemní účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 25 Kč Česká spořitelna Podnikatelský účet Klasik 149/75 Kč* 30 transakcí celkem zdarma, poté 5 Kč 30 transakcí celkem zdarma, poté 5 Kč 0 Kč / 30 Kč ČSOB ČSOB Podnikatelské konto 165 Kč 10 transakcí zdarma, poté 5 Kč 5 transakcí zdarma, poté 5 Kč 0 Kč Equa bank Běžný účet zdarma bez podmínek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 29 Kč Expobank CZ Běžný účet 200 Kč 5 Kč (v rámci banky zdarma) 5 Kč (v rámci banky zdarma) 0 Kč / 50 Kč Fio banka Fio podnikatelský účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 25 Kč Komerční banka Profi konto 99 Kč 50 transakcí celkem zdarma, poté 6 Kč 50 transakcí celkem zdarma, poté 6 Kč mBank mKonto Business 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 60 Kč Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 40 Kč Trinity bank Běžný účet – CZK 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 39 Kč UniCredit Bank U konto BUSINESS O kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč / 100 Kč

* Má-li klient kreditní příjem na účet, na který se bude vztahovat sleva, v daném měsíci alespoň 10 000 Kč a současně měl alespoň jeden den v měsíci sjednán kontokorent, úvěr či hypotéku na stejné IČO. Pokud klient splní podmínky poslední den v měsíci, slevu připíšeme na účet na počátku dalšího měsíce.

** 129 Kč při menším kreditním obratu na účtu než 15 000 Kč měsíčně

Poplatky za výběry z bankomatů

Ceny za výběry z bankomatů Banka Název účtu Výběr z vlastního bankomatu Výběr z cizího bankomatu Výběr z bankomatu v zahraničí Banka CREDITAS Firemní účet 0 Kč 0 Kč 0 Kč Česká spořitelna Podnikatelský účet Klasik 5 Kč 40 Kč 40 Kč ČSOB ČSOB Podnikatelské konto 5 zdarma, poté 5 Kč 50 Kč 100 Kč Equa bank Běžný účet zdarma bez podmínek 0 Kč 0 Kč 0 Kč Expobank CZ Běžný účet 6,50 Kč 6,50 Kč 2,5 % z částky min. 80 Kč (6,50 Kč v EU) Fio banka Fio podnikatelský účet 0 Kč 0 Kč 25 Kč Komerční banka Profi konto 0 Kč 39 Kč 39 Kč/99 Kč mBank mKonto Business 0 Kč (výběr 1 500 Kč a více)

29 Kč (výběr do 1 499,99 Kč) 0 Kč (výběr 1 500 Kč a více)

29 Kč (výběr do 1 499,99 Kč) 0 Kč (výběr 1 500 Kč a více)

29 Kč (výběr do 1 499,99 Kč) Raiffeisenbank CHYTRÝ účet pro podnikatele 0 Kč 0 Kč 100 Kč + 0,5 % z vybírané částky Trinity bank Běžný účet – CZK 9 Kč 9 Kč 19 Kč (do 500 000 Kč včetně)

49 Kč (nad 500 000 Kč) UniCredit Bank U konto BUSINESS 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Chovají se dnes podnikatelé jinak?

V mBank podle tiskového mluvčího Štěpána Dlouhého žádné dramatické změny v chování podnikatelů, kteří si žádají o mKonto Business, prozatím nevnímají. Podle něj je nabídka dostatečně atraktivní, a proto nevidí závažné rozdíly mezi požadavky klientů v minulosti a nyní. Podle Petra Plocka klienti požadují řešení “vše v jednom s minimem poplatků”, čemuž odpovídá i jejich současná nabídka. Jinak je tomu v Raiffeisenbank. Ač se v dnešní době může zdát, že klienti chtějí mít vše zadarmo, preferují AKTIVNÍ účet pro podnikatele a nemají problém za něj platit měsíční poplatek, sděluje Petra Kopecká.

Aktuálním tématem je také maximalizace obsluhy služeb a produktů prostřednictvím elektronických kanálů, což akceleruje nynější covid situace. Například v České spořitelně se v průběhu opatření spojených s koronavirem na jaře, ale i později, u klientů zvyšovala poptávka na vyřizování požadavků na dálku nebo digitálně. Účty se zakládají méně, to je dáno i snížením nově vznikajících podnikatelů (-7 %) a firem (-10 % vůči roku 2019). U FOP došlo i k nárůstu přerušení podnikání o cca 9 %, uvádí.