Placení mobilem se neustále rozšiřuje. Které banky ještě Apple Pay nemají?

Placení pomocí Apple Pay (případně Google Pay a dalších technologií) je velmi snadné. Stačí mít nahranou kartu ve svém mobilním zařízení a při placení ji přiložit.

Naposledy se s Apple Pay přidala Equa bank

Equa bank spustila Apple Pay 21. ledna. Testování probíhalo přitom už v prosinci loňského roku, kdy původně plánovali spuštění ostrého provozu. K dalším nováčkům patřila ČSOB a Poštovní spořitelna, která 5. listopadu zpřístupnila Apple Pay klientům s platební kartou Mastercard a v prosinci pak těm s kartou VISA. Služba se stala velmi oblíbenou a po krátké době po spuštění bankovní statistiky ukazují, že klienti jsou v placení velmi aktivní. Konkrétní čísla zatím analyzujeme. Jak Google Pay, tak Apple Pay si našel svoje klienty. Zatím se ukazuje, že Apple Pay využívá více klientů než Google Pay, popisuje tiskový mluvčí ČSOB Patrik Madle.

V půlce října spustily Apple Pay Raiffeisenbank a Fio banka, o čemž jsme informovali v článku Apple Pay se rozšiřuje.

Rozrůstá se i Google Pay

V UniCreditBank měli Apple Pay od července a v listopadu 2019 přidali také Google Pay. Z jejich dat vyplývá, že počet uživatelů této formy bezkontaktního placení neustále stoupá. V současné době tak využívá služeb mobilních peněženek Apple Pay a Google Pay 40 000 jejich klientů. Oblíbenější je Apple Pay, který vykazuje tříčtvrtinový podíl všech platebních transakcí, a jedna čtvrtina patří službě Google Pay. S oběma službami dohromady realizovali klienti od jejich spuštění téměř 1 500 000 transakcí s průměrnou výší na jednu platbu kolem 550 korun, doplňuje konkrétní čísla Petr Plocek, Head of Identity & Communication UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

V listopadu spustili Google Pay společně se službami Garmin Pay a Fitbit Pay také v Air Bank. Tam mohou stávající uživatelé dál platit i jejich vlastním řešením v podobě aplikace My Air pro Android. Avšak se spuštěním Google Pay už není možné nově My Air pro placení mobilem zaregistrovat. V této bance platí mobilem přes čtvrtinu jejich klientů a ti tak doposud zaplatili mobilem už 18 milionu nákupů za více než 7 miliard korun. „Apple Pay pro placení využívá 108 tisíc našich klientů, Google Pay 45 tisíc uživatelů, Garmin Pay 2,5 tisíc uživatelů a Fitbit Pay několik stovek uživatelů,“ vyjmenovává tisková mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Jaká je situace?

K prvním bankám, které Apple Pay svým klientům zpřístupnily, patřila Air Bank, Česká spořitelna, J & T Banka, Komerční banka, mBank, MONETA Money Bank a Twisto. K nim se postupně přidávaly další a další. Radovat se mohou klienti CREDITAS, protože podle Lucie Brunclíkové, tiskové mluvčího této banky, se Apple Pay bude spouštět už brzy. Banka také pracuje na dalších inovacích, které však teprve oznámí. Co se týče Google Pay, tu nenabízí Raiffeisenbank. Ta v loňském roce spustila vlastní aplikaci s názvem Ray Pay a Google Pay tak zatím neplánuje. „Nicméně nevylučujeme ani to, že ho někdy v budoucnu klientům nabídneme. Zatím to však není v dohledu,“ dodává Petra Kopecká, External Communicaton Manager z Raiffeisenbank.

Pracuje se na bankomatech

Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky, doplnil, že aktuálně finišují s přípravou vkladových bankomatů, které by v brzké době rádi začali také rozmisťovat. Na instalaci vkladových i bezkontaktních funkcí do bankomatů a vkladomatů pracují i v Raiffeisenbank. Zajímavou funkcí našich bankomatů je například nastavení tisku účtenek. Klient tisk nemusí řešit při každém výběru, jak to bývá zvykem, ale může si ho nastavit nastálo v menu podle svých preferencí, vysvětluje Petra Kopecká.

Další novinky, které banky chystají, najdete v článku Rok 2019 ve znamení plateb mobilem a okamžitých plateb. Co přinese ten další?

V Československé obchodní bance pracují na zlepšování Smartbankingu (mobilního bankovnictví) a integraci různých služeb do této platformy. Zároveň chtějí rozvíjet koncept ČSOB Živě, tedy proměnu pobočkové sítě a související možnost propojení s různými experty jejich skupiny z jedné pobočky.