Na český trh v budoucnu dorazí maso vyrobené v laboratoři. Kdy a kolik bude stát?

Kultivované maso, někdy mylně označováno jako umělé. Jedná se o produkt, který vzniká v jedné z českých laboratoří a už brzy bychom ho mohli mít na svém talíři. Jako první bychom mohli ochutnat kultivované hovězí mleté maso, jehož cena bude srovnatelná s běžným hovězím.

Zákazníkovi tak poděkuje peněženka, ale i příroda, protože už nebude zapotřebí chovat krávy v nepřirozených podmínkách a ve velkých stádech. A jak vlastně výroba kultivovaného masa vzniká? Na začátku se ze zdravého zvířete odebere pouze několik svalových buněk.

A kultivuje se v něčem, čemu se říká médium. Což je taková tekutina, která jim dodává nějaké vitamíny, minerály. A vlastně ty buňky se naprosto přirozeně dělí a tím, že se vlastně dělí, tak vytváří nějakou strukturu, kterou my můžeme nazvat masem, protože to vlastně maso je, říká Petra Nevečeřalová, vědecká pracovnice společnosti Bene Meat Technologies.

A bude navíc dostupné pro každého.

Nemělo by to být něco, co bude hodně drahé a jen pro, řekněme, vybrané zhýčkané a bohaté lidi ze západu, ale mělo by to být něco, co bude skutečně konzumováno po celém světě, doplňuje výkonný ředitel Bene Meat Technologies Roman Kříž.

Je to ale ještě hudba budoucnosti. Nejdříve se musí kultivované maso dostat přímo k zákazníkovi do nákupního košíku. To nebude zpočátku úplně tak jednoduché.





Předpokládá se, že to bude trvat nějakou dobu, než projde společnost, potažmo potenciální zákazníci, nějakým uvažováním, nějakou akceptací tohoto produktu. Potom teprve dojde k nákupu, přibližuje možnou marketingovou strategii Roman Kučera z Lesensky.cz.

Pojďme se společně vydat do laboratoře, kde se takové kultivované maso vyrábí, a zároveň nahlédněme pod pokličku společnosti, která za tím vším stojí. Poslechněte si další díl podcastu Podnikatel+