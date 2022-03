Nakladatelství darují dětské knihy a slovníky. Pomoci Ukrajině mohou i čtenáři

Situace s papírem se nelepší

O problémech s papírem jsme psali v říjnu, kdy nakladatelé hovořili o nedostaku kvalitního papíru například na dětské knihy, zmiňovali dopad na ceny a také objednávání s větším předstihem, případně odsun termínu vydání určitých knih. Podle Martina Gelnara z nakladatelství Argo.cz se situace kolem cen papíru nikterak nezlepšuje, fixní náklady a výrobní ceny rostou, a přitom čas potřebný k vytištění knihy se prodlužuje z týdnů na měsíce v závislosti na dodávkách papíru tiskárnám. Některé, dříve běžné, materiály jsou nedostatkové či nejsou v nabídce vůbec. Takže improvizace, shrnuje. Z mého pohledu problém přetrvává, naopak se stupňuje a s ohledem na to cena stále prudce roste, přidává se Václav Kazda z Nakladatelství Kazda.

Antonín Kočí, ředitel nakladatelství Euromedia Group, uvádí, že nejen že rostou ceny papíru, ale dle vyjádření tiskáren se některé papírny přeorientovaly z běžného „kancelářského“ papíru na výrobu obalových materiálů (krabice, tašky) a tak je nedostatek toho „jejich“ papíru, na který se tisknou knihy či časopisy. Cena papíru stále není ustálena, je ho stále nedostatek a vysoká cena energií a její zdražování problém s nedostatkem papíru prohlubuje. Cena papíru za dobu této krize se zvedla u nejpoužívanějších druhů až 2,5násobně, a to stále nejsme na konci, dodává Petr Baláš, ředitel knižních nakladatelství Albatros Media.

S čím dalším se musí nakladatelství potýkat?

Podle Antonína Kočího se letos opakuje situace z podzimu loňského roku, kdy tiskárny měly plnou kapacitu a musely odmítat zakázky. Už teď vidí, že pro hlavní předvánoční sezónu bude boj nakladatelů o získání prostoru v tiskárnách ještě tvrdší. V podstatě už letos nejde o to, za jakou cenu se podaří knihu vytisknout. Jde o to, zda vůbec vytiskneme knihy, které na trh chceme dát, a v jakém množství. Tedy – obrat bude realizovat jen ten, kdo bude mít co prodávat, vysvětluje. Podle Petra Baláše je problémem nespolehlivost a nepredikovatelnost dodávek papíru do tiskáren. Občas se stává, že tiskárna smluvený papír nedostane, a stejně tak nyní objednávají papír na letní sezonu, ale neznají cenu, za jakou bude papír dodán, prostě zaplatí cenu, která bude na faktuře v době dodání. V této situaci pak něco plánujte a stavte na tom cenovou kalkulaci pro budoucí produkty. Velmi těžké, podotýká.

Martin Gelnar zmiňuje také nedostatek kvalitních překladatelů a redaktorů-externistů, a to zejména mladší generace, kteří by tuto činnost vykonávali jako svůj hlavní úvazek. Platí dnes více než jindy, že uživit se slušně v literárním provozu a odvádět kvalitní práci je nelehké. Kvalitně odvedená redakce/překlad je činnost náročná na čas, nakladatelé nemají zdroje na adekvátní odměnu, popisuje. Podle Tomáše Reichela, ředitele nakladatelství Host, by se dalo říci, že mnoho věcí je jinak. Nebyli jsme zvyklí na inflaci, epidemii, válku v Evropě. Tyto externí vlivy dnes zasahuji do našeho podnikání mnohem víc než dříve a budeme se jim muset nějak přizpůsobit, říká.

Nakladatelství pomáhají Ukrajině

Ani nakladatelstvím není lhostejné, co se děje na Ukrajině. Například v Albatros Media darovali přímou finanční podporu, do uprchlických center a táborů nabídnou dětské knihy v ukrajinštině a ukrajinsko-české slovníky z jejich portfolia s tím, že knihy vyrobí a dodají zdarma v množství podle zájmu příslušných organizací a dle počtu přicházejících uprchlíků. Průběžně také darují knihy řadě dalších subjektů a podobně jako některé firmy pozastavují veškeré obchodní aktivity s ruskými a běloruskými subjekty, a to oběma směry: do těchto zemí nyní nechtějí ani prodávat (licence, koedice), ani z nich nakupovat (nové licence). Tento krok děláme s těžkým srdcem, protože si uvědomujeme důležitost setrvalé kulturní komunikace. Knihy samozřejmě za současnou situaci nemohou, Albatros Media však nemá zájem generovat jakoukoliv marži na obchodování se zločinným režimem, píší na jejich facebookové stránce.

Nakladatelství Host nabídlo okamžitě pomoc jejich ukrajinským přátelům a partnerům a také odeslali finanční pomoc na konto velvyslanectví Ukrajiny a na účet SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni. Do pomoci se rozhodli zapojit také čtenáře a z každé prodané knihy po celý březen půjde 1 Kč na konto SOS Ukrajina společnosti Člověk v tísni. Podobně nakladatelství Zeď z každé prodané knížky pošle 20 korun na stejnou sbírku. Martin Bedřich, šéfredaktor a jednatel nakladatelsví Portál, na Facebooku uvedl, že se jejich nakladatelství okamžitě zapojilo do pomoci Ukrajině. Darovalo finanční dar Člověku v tísni, nabídlo bezplatnou inzerci v časopise Psychologie dnes, udělalo sbírku mezi zaměstnanci v rámci pomoci organizace Nautis. Chystáme bezplatné materiály pro ukrajinské děti a další. Situaci sledujeme a jsme připraveni i nadále pomáhat jak samotné Ukrajině, tak válečným uprchlíkům v naší zemi, doplnil.

Rodiny ukrajinských uprchlíků si také od pondělí 7. března mohou přijít pro ilustrované knihy pro děti a mládež do prostoru Kampus Hybernská nebo do kavárny Hlína. Nové knihy od tuzemských nakladatelů jsou k dispozici také v Artivist Lab. Jedná se o akci nazvanou Čtenáři a nakladatelé ukrajinským uprchlíkům a její organizátoři z Kampusu Hybernská budou vděční také českým čtenářům, pokud přispějí do této sbírky. Noste prosím především obrázkové knížky v dobrém stavu a maximálně 5 kusů najednou nebo knihy v ukrajinštině. Knížky můžete nechat v kavárně Hlína od pátku 4. března ve speciálně zřízené knihovně, vyzývají a upřesňují na Facebooku.

Ceny knih jdou nahoru

Podobně jako v ostatních oborech museli také v nakladatelstvích zdražovat. Ceny zvyšovali v Albatros Media. Náklady na polygrafickém trhu začaly stoupat již na podzim minulého roku a tuto situaci jsme ze začátku pokrývali snížením naší marže z prodeje titulů, nicméně toto nejde dělat donekonečna a v určité fázi jsme museli stále se zvyšující náklady na tisk titulů začít promítat do koncové ceny knihy, vysvětluje Petr Baláš. V průměru o 20–30 % zdražovali u novinek i dotisků v nakladatelství Agro a o 10–15 % pak v nakladatelství Host. Cena u některých titulů se od 1. března zvedla také v Nakladatelství Kazda. Některé ceny nově vydaných knih jsme museli zvednout, protože jinak bychom kvůli razantnímu zvýšení ceny papíru (a tisku) prodávali knihy obchodníkům za nižší cenu, než za jakou je vyrobíme. Zdražení se ale snažíme držet na uzdě, ceny zvyšujeme opravdu jen tam, kde nás cena papíru k tomu donutí, dodává Antonín Kočí.

Rostou především náklady na tisk

Podle Martina Gelnara je zdražování způsobeno jak problémy v polygrafii, tak i faktem, že v době covidové začali dělat menší první náklad u téměř všech titulů. To znamená, že vstupní náklady rozpočítávají do menšího počtu výtisků. Co se týče nakladatelství Host, tam důvodem byl především dramatický růst cen papíru a tisku a růst i ostatních nákladů. Petr Baláš popisuje, že vše začalo nedostatkem papíru na evropském trhu, jehož cena díky tomuto začala stoupat, a do této situace přišlo zdražování energií, tepla, což zvyšuje opět cenu papíru, ale i všech dalších vstupů na tisk knih. Zdražila se chemie, hliník, barvy, doprava a v konečném důsledku díky vysoké inflaci se zvýšily i mzdové náklady. Roztočila se inflace, která bohužel ovlivňuje negativně i konečnou cenu titulu, vyjmenovává.

Za tisk některých knih meziročně nyní platíme o 70 % až 100 % víc, u ostatních alespoň o 40–50%, to jsme si ještě na podzim neuměli vůbec představit. A cena stále roste každým měsícem, upřesňuje Václav Kazda. Antonín Kočí uvádí, že některé druhy běžného papíru oproti loňsku vzrostly až o 100 %. Intenzivně jednáme s tiskárnami, které nemají lehkou situaci – v okamžiku, kdy nám potvrdí cenu tisku, často ještě nevědí, kolik bude stát papír, podotýká.

Nepřestanou lidé kupovat knihy?

Nakladatelství mají obavy, že by k tomuto kroku mohlo dojít. Věříme, že si lidé knihy jen tak neodepřou. Ceny knih až donedávna dlouhodobě stagnovaly, takže vzhledem k růstu mezd nejsou ani nyní nějak extrémně drahé, myslí si Tomáš Reichel. Samozřejmě se obáváme, na druhou stranu nám nic jiného nezbývá než ceny navyšovat, museli bychom jinak skončit. Takový nárůst vstupních nákladů nelze řešit jinak, přidává Václav Kazda. Také podle Antonína Kočího je možné, že u některých publikací nakladatelé nastaví cenu tak, že ji čtenáři nebudou akceptovat. Celkové zdražení však odhaduje jen mezi 10 a 20 %, což platí hlavně pro nově vydané knihy. Většina těch, které vyšly v předchozích letech, bude mít podle něj z dnešního pohledu stále velmi přátelskou cenu.