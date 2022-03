Situace na Ukrajině dopadá i na investice. Je potřeba přehodnotit strategii?

Dopady na finanční trhy

Podle Jiřího Tylečka ze společnosti XTB globální akciové trhy zažívají největší úder od počátku roku 2020. Pro Kurzy.cz uvedl, že nejistota je nyní nejdůležitějším motorem globálních akciových trhů, protože investoři nevědí, co přijde dál. Například korekce na futures Nasdaq-100 prohloubila a přesáhla 20 % a pokles způsobilo také očekávání zrychlení utahování měnové politiky Fedu. Společnosti Polymetal International akcie na londýnské burze klesají o více než 30 %, protože trh se obává, že sankce zasáhnou britsko-ruské společnosti. Renault je také zasažen, protože Rusko je pro společnost druhým největším trhem. Banky s velkou expozicí v Rusku – UniCredit a Societe Generale – také silně klesají, vyjmenovává dále.

Michal Ondruška, ředitel útvaru AssetManagement z Raiffeisenbank, uvádí, že dochází k silným výprodejům rizikových aktiv, zejména akciové trhy zaznamenávají poklesy v řádu jednotek až desítek procent. Nejvýraznější pokles zaznamenaly ruské akcie, ale poklesy se dotkly i dalších regionů. Silný pohyb jde podle něj vidět k takzvaným safeheaven, tedy bezpečným přístavům, jako je zlato nebo americké státní dluhopisy. Zároveň rostou ceny energií a energetických surovin a ropy. Tyto pohyby zvyšují riziko takzvané stagflace, kdy dochází ke kombinaci pouze mírného ekonomického růstu s vysokou inflací. Domníváme se, že tímto scénářem může být zasažena více evropská část finančních trhů oproti jejich americkým protějškům, dodává.

Josef Němeček, Head of Patria.cz, popisuje, že v důsledku války na Ukrajině byl jak Ukrajině, tak Rusku sražen rating do neinvestičního pásma, což dolehne na dluhopisy. Podle něj lze očekávat, že Rusko se pod tlakem tohoto vývoje i sankcí, omezení centrální banky atd. dostane do neschopnosti splácet své závazky. „Zatímco agentura S&P Global Ratings hlavní rating Ruské federace srazila do neinvestičního pásma, konkurenční agentura Moody's prozatím jen varovala, že podobný krok zvažuje. Ruské ministerstvo financí dnes v reakci uvedlo, že krok ratingových agentur souvisí jen s geopolitickými faktory,“ konkretizuje v článku.

Nejistota centrálních bank

Komerční banka ve svém výhledu uvádí, že válka na Ukrajině je šokem, který sice v prvé fázi bude kvůli cenám energií proinflační, ale reakce měnové politiky není jednoznačná s tím, že centrální banky budou vnímat zvýšenou nejistotu a mohou postupovat opatrněji. Navíc se budou nacházet v situaci, kdy může být potřeba nouzových dodávek likvidity v souvislosti se silnými finančními restrikcemi vůči Rusku. V situaci, kdy se Fed chystal začít snižovat objem své bilance, by tak paradoxně nyní mohlo dojít i k jeho mírnému navýšení, kdy důvodem ovšem není stimulace ekonomického růstu, ale dodávky nouzové likvidity. I za současné situace je pravděpodobné, že v březnu uvidíme zvýšení úrokových sazeb Fedu a novou

prognózu ECB, která bude signalizovat utahování její měnové politiky již v letošním roce, vysvětluje ekonom Michal Brožka.

Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity Bank uvádí, že v Moskvě ruská centrální banka zakázala cizincům prodávat akcie ruských firem. Podle něj se jedná o opatření, které je „na hraně“, avšak umožňuje Rusku přibrzdit houfný odliv kapitálu ze země, který se dnes obecně očekává právě v důsledku víkendových finančních sankcí Západu. Navíc ruská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 20 procent (z 9,5 %) a jak informovala agentura Reuters, banka spolu s ministerstvem financí nařídila firmám, aby prodaly 80 procent svých příjmů v cizích měnách. Po otevření evropských burz ruská centrální banka nastoupí na obranu padajícího rublu. Bude se snažit jeho pád zastavit tím, že jej bude vykupovat za své devizové rezervy. V důsledku sankcí ale může nakládat jen odhadem s jednou třetinou těchto rezerv. Může totiž využít prakticky jen zlato a čínskou měnu. Nakládat s dolary, eury či třeba jeny, které taktéž má v rezervách, v důsledku víkendových sankcí nemůže, doplňuje Lukáš Kovanda.

Jak to vypadá s cennými papíry?

Jak jsme uvedli výše, dnes se na moskevské burze neobchoduje a investoři musí využívat jiných burz. Server E15.cz uvádí, že kurz akcií Sberbank padá o 70 procent přibližně na 1,25 dolaru a klesají také akcie ropné firmy Rosněfť, plynárenské skupiny Gazprom nebo kyperské finanční skupiny TCS Group Holding ovládající ruskou Tinkoff Bank. Dále píší, že ve Vídni klesá kurz akcií Raiffeisenbank mající významné aktivity v Rusku, a to přibližně o 15 procent a dvanáct procent ztrácejí kvůli aktivitám v Rusku také akcie italské skupiny UniCredit. Na druhou se daří na evropských burzách cenným papírům zbrojovek. Kurz akcií CZG-České zbrojovky roste na pražské burze o 14 procent a vyšplhal se na 588 korun. Je tak blízko rekordních hodnot, podotýkají.

Roste cena zlata

Také ceny zlata ovlivňuje vysoká inflace a nejistá situace na Ukrajině. Jeho cena stoupá a podle odborníků dále poroste. S ohledem na zvyšující se napětí mezi Ruskem a Ukrajinou zdražilo zlato za posledních 14 dní o šest procent. Zlato plní svým charakterem jak pojistku proti inflaci, tak slouží především jako bezpečný přístav pro finanční úspory při zvyšujícím se mezinárodním politickém napětí, vysvětluje Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy. Ve druhém únorovém týdnu se cena zlata dostala na nejvyšší úroveň od léta loňského roku a cena za trojskou unci překročila hranici 1900 dolarů. Podle Romana Plíška by nebylo překvapením, kdyby došlo v následujících třech až šesti měsících k proražení hodnoty dvou tisíc amerických dolarů a k atakování historického maxima 2 075 za unci.

Odborníci radí zachovat klid