Pivo, automobily nebo služby už do Ruska nemíří. Stále více firem omezuje vývoz

Žádné pivo Rusku ani Ukrajině

Budějovický Budvar pozastavil kvůli ruské invazi na Ukrajinu výrobu a dodávky určené pro ruský trh. Ten přitom patří k pěti největším, kam vyváží pivo. Manažerka komunikace Budějovického Budvaru Barbora Bláhová k tomu doplnila, že vnímají obchodní záležitosti jako druhořadé a jsou připraveni pomoci tam, kde to z jejich strany bude možné. Jak informoval server Nášregion, Budějovický Budvar loni uvařil rekordních 1,8 milionu hektolitrů, tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun a export stoupl meziročně o 11,3 procenta.

K podobnému kroku přistoupil také Plzeňský Prazdroj. Kvůli válce na Ukrajině nebude přijímat žádné objednávky na své produkty z Ruska a Běloruska. Rusko patřilo mezi exportní trhy značek Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel. České noviny uvedly, že na Ukrajinu pivovar vyvážel značky Pilsner Urquell, Kozel a Gambrinus. A podle mluvčího Prazdroje Zdeňka Kováře je i zde export zastaven. Aktuální situaci na Ukrajině pečlivě sledujeme a analyzujeme s ohledem na další kroky. Licenční výroba na Ukrajině je nyní ovlivněna konfliktem. Detaily ani místo výroby Kozla teď nechceme sdělovat. Nyní se soustředíme na humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny, dodal pro ČTK.

Konec dodávek služeb nebo zboží

Už jsme psali o tom, že ABRA Software ukončuje spolupráci se Sberbank a dalšími ruskými firmami. Podobně například americké firmy UPS nebo FedEx zastavují doručování zásilek do Ruska i na Ukrajinu. Dodávat auta ruským prodejcům přestal Volkswagen a výrobu i prodej zastavila například skupina Volvo. Agentura Reuters informovala, že společnost Apple pozastavila prodej všech svých výrobků v Rusku, zastavila vývoz do Ruska a také zde omezila fungování Apple Pay a dalších služeb.

Společnost Jablotron z Jablonce podle Forbes zastavila veškerý prodej svých produktů do Ruska, a to i přes zprostředkovatelské firmy. Dalším krokem pak má být vypnutí serverů pro ruské uživatele, včetně pultů centrální ochrany. Sekundu před vypnutím našich systémů jim přijde na mobil zpráva, proč to děláme. Že nesouhlasíme s ruskou agresí a po nich chceme, aby nezůstali spolupachateli zabíjení na Ukrajině. Protože ti lidé v Rusku absolutně nechápou, co se tam děje, nemají pravdivé informace, dodal zakladatel Jablotronu Dalibor Dědek.

Problémy hlásí i automobilky

Škoda Auto musí od tohoto týdne omezit výrobu, protože se potýká s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny. To má dopad na některé jejich modely. Proto jsme počínaje tímto týdnem nuceni omezit výrobu modelu ENYAQ iV. Naši odborníci usilovně pracují na hledání dostupných alternativ, které by napomohly zabránit nepříznivým dopadům na výrobu, uvádí v prohlášení s tím, že aktuálně řeší na úrovni managementu také téma veškerých obchodních aktivit v Rusku. Na Ukrajině tato společnost vyrábí vozy modely SUPERB, KODIAQ, KAROQ a FABIA COMBI. Výroba na Ukrajině je zajišťována obchodním partnerem Eurocar a výroba vozů značky ŠKODA je v závodě Solomonovo aktuálně pozastavena.

Ruský trh je pro tuto automobilku jeden z nejvýznamnějších v celosvětovém měřítku a v roce 2021 bylo Rusko druhým největším trhem vůbec. Bylo zde dodáno celkem 90 400 vozů značky ŠKODA. Ukrajina doposud rovněž představovala stabilní trh s odbytem zhruba 6 000 vozů značky ŠKODA ročně. Od roku 2002 bylo v závodě na Ukrajině vyrobeno přibližně 190 000 vozů ŠKODA, popisují dále. ČTK zmiňuje společnost Branorus spadající do české skupiny Brano, která se nedaleko Nižného Novgorodu zabývá výrobou automobilových zámkových systémů z komponentů dodávaných mateřskou společností Brano Group pro Volkswagen, GAZ i další firmy na tamním automobilovém trhu. Majitel Brano Group Pavel Juříček uvedl, že se chystá telefonická konference se všemi dodavateli automobilky PSA (vyrábí například vozy Peugeot) a podle zatím neoficiálních zdrojů to vypadá, že PSA se z Ruska úplně stáhne.

Exportéři se nepojistí

Státní exportní pojišťovna EGAP se rozhodla od čtvrtka 24. února zastavit pojišťování vývozu českých firem do Ruské federace a Běloruska. Důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a navazující sankce uvalené na Rusko. Zároveň současná bezpečnostní situace nedovoluje pojišťovat vývoz na Ukrajinu s tím, že EGAP obnoví pojišťování na Ukrajinu, jakmile to bude možné. Pojišťovna uvedla, že zůstává v kontaktu s exportéry a o změnách je bude informovat. Pojištovna je kapitálově vybavena a připravena krýt případné škody u ní pojištěných obchodních případů českých exportérů realizovaných v Rusku, Bělorusku i na Ukrajině. Stejně jako je tomu v případě pojištěného vývozu do ostatních zemí, ujišťují v tiskové zprávě.

Česko je závislé na dovozu surovin

Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů, připomíná, že nejen Česko, ale i naši evropští obchodní partneři, například Německo, jsou odkázáni na import ruského zemního plynu či ropy, jejichž cena na trhu vzrostla a nelze vyloučit ani výpadky dodávek. To představuje rizika pro průmyslově založenou a energeticky náročnou českou ekonomiku v podobě nižšího objemu výroby a tím pádem i exportu. Kromě zmíněných komodit může hrát významnou roli vysoká závislost na dovozu železné rudy, protože 82 % pochází z Ukrajiny a 12 % z Ruské federace, doplňuje.