Které právní novinky začnou platit v roce 2023 a nad kterými ještě visí otazník?

Pojďme se v tomto článku podívat na výběr z právních novinek zacílených na podnikatele, které by vám rozhodně neměly uniknout.

Zrušení EET

Legislativní novinkou, jenž by nás měla v roce 2023 potkat, je zrušení tzv. elektronické evidence tržeb, která byla zavedena v roce 2016 jakožto poněkud kontroverzní prostředek kontroly podnikatelů. Zrušení EET podepsal již v půlce prosince prezident Miloš Zeman. EET byla zrušena bez náhrady, nelze ji tedy aplikovat ani dobrovolně.

Novela zákona o elektronických komunikacích

Na přelomu roku 2022 a 2023 nabude účinnosti také velmi důležitá novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která do české legislativy zavádí celou řadu změn, které se dotknou nejen spotřebitelů, ale také podnikatelů, a to zejména těch, kteří svou podnikatelskou činnost uskutečňují skrze prostředky elektronické komunikace (např. e-shopy). Novela příslušných zákonů by měla jednak zpřehlednit nekalé obchodní praktiky e-shopů a prodejců, kteří v minulosti často uměle navyšovali a následně naoko snižovali ceny výrobků a služeb během slevových akcí (jako např. „Black Friday“). Dojít by mělo také k prodloužení lhůty, po kterou se ze zákona předpokládá, že zakoupené zboží bylo vadné již při převzetí, a to z 6 měsíců na 1 rok od převzetí zboží.

V neposlední řadě budou zpřísněny podmínky pro vrácení zakoupeného zboží spotřebitelem v zákonné 14denní lhůtě, kterou spotřebitelé nezřídka kdy zneužívali a zboží vraceli nadměrně použité a opotřebované. Při nákupu zboží či služeb online budou muset být spotřebitelé před zadáním objednávky nově také výslovně upozorněni na to, že objednávka je již zavazuje k úhradě zboží nebo služby a tím i lépe informováni o procesu objednání a související úhrady ceny za vybrané zboží nebo službu.

Nezpochybnitelným legislativním trendem je posun směrem k elektronizaci, výkonu práce na dálku za použití elektronických komunikačních prostředků a snaha o správné nastavení právní regulace e-commerce a prodeje zboží a služeb online. Určitě vás budeme v průběhu roku 2023 podrobněji informovat o dalších změnách zákonů a jejich praktických dopadech, už nyní je však zřejmé, jakým směrem se bude legislativa v příštím roce ubírat.

Povinné zřízení datových schránek pro OSVČ

V souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci dojde od 1. ledna 2023 také k povinnému zřízení datových schránek všem podnikatelům, a to jak právnickým osobám, které datovou schránkou zřízenou ještě nemají, tak i fyzickým osobám – podnikatelům (OSVČ). Po zřízení datových schránek budou orgány veřejné moci podnikatelům doručovat písemnosti hlavně prostřednictvím datové schránky. Doručování prostřednictvím datové schránky ze strany orgánů veřejné moci bude probíhat tak, že k doručení písemnosti dojde buď v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí příslušná osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dodanému dokumentu přístup, nebo pokud se nikdo s patřičnými přístupovými oprávněními do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, nastane tzv. fikce doručení, čímž bude dokument automaticky považován za doručený.





Přihlášení do datové schránky probíhá online skrze portál Ministerstva vnitra ČR umístěný na adrese: www.mojedatovaschranka.cz, a to buď prostřednictvím přístupových údajů vydaných Ministerstvem vnitra ČR, nebo alternativně prostřednictvím tzv. identity občana (např. bankovní identity, služby MojeID, eObčanky atd.). Prvotní přístupové údaje do datové schránky podnikatel obdrží doporučeně poštou, a to vždy do vlastních rukou. Fyzickým osobám – podnikajícím (OSVČ) budou prvotní přístupové údaje zasílány na adresu jejich sídla a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku budou zasílány na adresu bydliště statutárního orgánu příslušné právnické osoby.

Novela zákoníku práce

V roce 2023 by mohla nabýt účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která do zákona zavádí celou řadu zajímavých změn, a to zejména s ohledem na výkon práce z domova (tzv. home office), jenž se v uplynulých letech značně rozšířila. Nově bude mít zaměstnanec možnost zaměstnavatele o výkon práce z domova požádat, a pokud zaměstnavatel takovéto žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. To by mělo výkon práce na dálku podpořit. Předpokladem pro výkon práce z domova bude písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která bude muset obsahovat zákonem stanovené náležitosti (vč. označení místa výkonu práce na dálku, stanovení způsobu komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a způsobu přidělování práce, stanovení způsobu náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku, způsobu zajištění BOZP na domácím pracovišti atp.).

Zaměstnavatel bude dle novely zákona povinen hradit zaměstnanci náklady vzniklé při výkonu práce z domova, jako např. náklady na plyn, elektřinu, dodávky tepla a vody, odvoz komunálního odpadu atd., jejichž úhrada by nově měla být zásadně stanovena paušální částkou. Vedle nových pravidel pro práci z domova novela zákoníku práce zavádí také některé důležité změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzv. DPP a DPČ), kdy by „dohodářům“ mělo nově vzniknout právo na poskytnutí veškerých překážek v práci,nikoliv pouze důležitých osobních překážek v práci, jak je tomu nyní, a pod které spadá jen např. lékařské vyšetření, doprovod rodinného příslušníka k vyšetření apod. Současně by zaměstnancům pracujícím na dohodu mělo nově vzniknout i právo na dovolenou, samozřejmě při splnění zákonem stanovených předpokladů.

V neposlední řadě by mělo dojít ke zjednodušení podmínek kladených na doručování písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem skrze prostředky elektronické komunikace, což by mělo výrazně odlehčit administrativě spojené se vznikem, změnami či ukončováním pracovního poměru, která byla v praxi doposud uskutečňována především v listinné podobě.

Je však otázkou, v jaké podobě a zda vůbec novela bude schválena. V připomínkovém řízení totiž čelila velké kritice prakticky ze všech stran.