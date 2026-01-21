Nezdanitelné části základu daně pro rok 2025 a 2026

Snížení základu daně formou nezdanitelných částí je důležité pro zaměstnance při ročním zúčtování daní u zaměstnavatele, ale také pro ty, kteří si budou své příjmy zúčtovávat sami podáním daňového přiznání. I zde dochází k některým drobným změnám.
Nezdanitelné části základu daně
Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Zaměstnanci si je uplatní v ročním zúčtování daní u svého posledního zaměstnavatele. K tomu musí nejpozději do 16. února 2026 vyplnit příslušnou část tiskopisu. Učiní tak prostřednictvím tiskopisu Žádost o roční zúčtování daní. Stejně tak poplatníci, kteří si uplatní nezdanitelné části v daňovém přiznání. V obou případech je třeba nárok řádně doložit. Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů. Částečně pokyn GFŘ – D-59).
Bezúplatné plnění (dříve označované jako dar)
Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou v souladu se zákonem o oceňování majetku. U darů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu o deset darů v hodnotě 100 korun (podmínka minimální částky 1000 korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2 % základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje i maximální hranici, a to 15 % základu daně.
Pro roky 2022 a 2026 je možné odečíst maximálně 30 % základu daně. Částka je navýšena opatřeními v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk. Jedná se o navýšení maximálně možného limitu z 15 na 30 %, v rámci kterého lze jako bezúplatné plnění zahrnout dary na podporu Ukrajiny. Zvýšení limitu se týká všech bezúplatných plnění, tedy i těch, které s konfliktem na Ukrajině nijak nesouvisí.
Za dar zákon považuje také bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000 Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo při darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Z hlediska obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je vhodnější uplatnění nezdanitelné části základu daně z titulu darování orgánů či kostní dřeně řešit formou daňového přiznání.
Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření
Od roku 2021 se maximální limit pro odpočet úroků snižuje z 300 000 Kč na 150 000 Kč ročně, avšak pouze pro bytovou potřebu obstaranou po 1. lednu 2021. U bytové potřeby obstarané před 1. lednem 2021 zůstává limit 300 000 Kč. V případě „nového“ a „starého“ úvěru je třeba nejprve posoudit nový úvěr do sníženého limitu a poté staré úvěry do celkového limitu 300 000 Kč. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25 000 Kč (12 500 Kč u limitu 150 000 Kč) za každý kalendářní měsíc.
Speciální pravidla jsou stanovena rovněž pro refinancování úvěru. V případě, kdy se bude jednat o bytovou potřebu obstaranou před 1. lednem 2021 (nerozhoduje datum podpisu nového úvěru, ale obstarání bytové potřeby), zůstává 300tisícový maximální možný limit. Jestliže by se ale úvěr rozšiřoval o další prostředky (např. dodatkem ke stávající smlouvě na rekonstrukci uskutečněnou až v roce 2021), uplatní se již nový maximální limit 150 000 Kč.
Základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. V některých případech musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji v ustanovení § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.
V případě, že úvěr poplatník použil na úplatné nabytí (dříve koupě) pozemku, musí do čtyř let od okamžiku nabytí pozemku (dříve uzavření úvěrové smlouvy) zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud tak neučiní, podává daňové přiznání a zdaní prospěch plynoucí z nesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v období, ve kterém k porušení podmínky došlo.
Možnost odpočtu úroků také pro bytová družstva
Od roku 2026 dochází k rozšíření nezdanitelných částí základu daně u fyzických osob. Nyní je možné odečíst úroky z úvěru připadající na podíl v bytovém družstvu za přesně vymezených podmínek. Poplatník (člen družstva) si může snížit základ daně vedle úroků z vlastních úvěrů od banky nebo od stavební spořitelny, také částku odpovídající úrokům z úvěrů bytového družstva.
Nejde o úroky z vlastního úvěru poplatníka placené bance, ale z úvěru, které si vzalo bytové družstvo, a které poplatník jako člen družstva platí bytovému družstvu formou tzv. anuity (v poměru odpovídajícím jeho členskému podílu). Není tedy účastníkem úvěru (dlužníkem), ale členem družstva. Není vyloučena ani kombinace, tj. poplatník bude mít úvěr na koupi podílu v bytovém družstvu a
současně platí bytovému družstvu platit tzv. anuitu např. na rekonstrukci bytového domu. Od základu daně si odečte úroky z vlastního úvěru i úroky, které jsou součástí této anuity.
Daňově podporované produkty
Příspěvky na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a soukromé životní pojištění se za rok 2024 uplatní podle paragrafů 15a a 15b zákona o daních z příjmů. Zde jsou vymezeny daňově podporované produkty spoření na stáří. A to včetně všech podmínek, které tyto produkty musí splňovat, aby bylo možné na ně daňové výhody využít. Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí (§ 15a zákona o daních z příjmů):
- a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
- b) doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
- c) penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,
- d) soukromé životní pojištění,
- e) dlouhodobý investiční produkt.
Podporované je také pojištění dlouhodobé péče. Pojistnou událostí je zde závislost klienta, který si pojištění sjednal, nebo jeho osoby blízké (manžel, partner, rodič, sourozenec atd.) na pomoci jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách.
Souhrn pravidel pro nezdanitelné části základu daně
|Nezdanitelné části základu daně
|Roční limity
|Hodnota bezúplatných plnění (darů) na veřejně prospěšné účely. Hodnota jednoho odběru krve a jejích složek je 3000 Kč, a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce a darování kostní dřeně 20 000 Kč
|Hodnota musí přesáhnout 2 % základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč v úhrnu
Maximálně lze odečíst 30 % ze základu daně
|Úroky z úvěrů na bytové potřeby (též zahraniční hypotéka zajištěná nemovitostí v EU nebo EHP)
|Maximálně 300 000 Kč na domácnost (u bytových potřeb obstaraných po 1. 1. 2021 maximálně 150 000 Kč na domácnost)
|Produkt spoření na stáří (příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění, životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt) a pojištění dlouhodobé péče
|Celkový limit 48 000 Kč