Odhlášené zaměstnance už znovu najdete. ČSSZ opravila chybu

Jana Knížková
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zpřístupnila na svém ePortálu dlouho očekávanou funkcionalitu, která umožňuje pracovat i s již odhlášenými zaměstnanci.

Novinka, která byla před pár dny spuštěna, řeší nedávný problém, na který instituce upozornila v polovině dubna. 

Ještě 17. dubna 2026 informovala Česká správa sociálního zabezpečení o omezení služby Registrace zaměstnance (REGZEC) na svém ePortálu. Uživatelé tehdy nemohli vyhledat zaměstnance, kteří byli již odhlášeni z evidence, a nebylo tak možné doplňovat nebo upravovat jejich údaje prostřednictvím tzv. Akce 3 (Změna).

ČSSZ slíbila nápravu

Od pátku 24. dubna 2026 je nová funkcionalita plně k dispozici. Uživatelé nyní mohou ve službě REGZEC vyhledat i dříve odhlášené zaměstnance a doplnit či upravit jejich údaje pro účely evidence. To znamená, že Akce 3 (Změna) je nově použitelná i pro tyto případy, což výrazně usnadňuje administrativu a snižuje riziko chyb.

Co se změnilo v praxi

Zásadní novinkou je možnost zpětné práce s daty zaměstnanců, kteří už nejsou vedeni v evidenci. Dosud šlo o výrazné omezení, které komplikovalo plnění zákonných povinností. Nově tak mohou zaměstnavatelé pružně reagovat například na zjištěné nesrovnalosti nebo doplnění údajů i po ukončení pracovního poměru.

Úleva pro účetní i firmy

Aktualizace přináší praktickou úlevu především účetním a personalistům, kteří byli dosud nuceni hledat alternativní způsoby, jak změny řešit. Díky rozšíření funkcionality ePortálu se procesy zjednodušují a vracejí do standardního digitálního prostředí.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


