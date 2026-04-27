Odhlášené zaměstnance už znovu najdete. ČSSZ opravila chybu

Novinka, která byla před pár dny spuštěna, řeší nedávný problém, na který instituce upozornila v polovině dubna.
Ještě 17. dubna 2026 informovala Česká správa sociálního zabezpečení o omezení služby Registrace zaměstnance (REGZEC) na svém ePortálu. Uživatelé tehdy nemohli vyhledat zaměstnance, kteří byli již odhlášeni z evidence, a nebylo tak možné doplňovat nebo upravovat jejich údaje prostřednictvím tzv. Akce 3 (Změna).
ČSSZ slíbila nápravu
Od pátku 24. dubna 2026 je nová funkcionalita plně k dispozici. Uživatelé nyní mohou ve službě REGZEC vyhledat i dříve odhlášené zaměstnance a doplnit či upravit jejich údaje pro účely evidence. To znamená, že Akce 3 (Změna) je nově použitelná i pro tyto případy, což výrazně usnadňuje administrativu a snižuje riziko chyb.
Co se změnilo v praxi
Zásadní novinkou je možnost zpětné práce s daty zaměstnanců, kteří už nejsou vedeni v evidenci. Dosud šlo o výrazné omezení, které komplikovalo plnění zákonných povinností. Nově tak mohou zaměstnavatelé pružně reagovat například na zjištěné nesrovnalosti nebo doplnění údajů i po ukončení pracovního poměru.
Úleva pro účetní i firmy
Aktualizace přináší praktickou úlevu především účetním a personalistům, kteří byli dosud nuceni hledat alternativní způsoby, jak změny řešit. Díky rozšíření funkcionality ePortálu se procesy zjednodušují a vracejí do standardního digitálního prostředí.