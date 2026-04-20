Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Dnes
Doba čtení: 4 minuty
Zaměstnavatelé již několik dní plní povinnosti spojené s jednotným měsíčním hlášením. Zasílají registrace zaměstnanců i zaměstnavatelů, včetně doplňujících údajů. První reakce jsou smíšené, někteří si pochvalují (především připravenost mzdových programů), jiní jsou bezradní.

Server Podnikatel.cz vybral některé reakce mzdových účetních a personalistů z internetových diskusí. Jména ani přezdívky diskutujících neuvádíme, někteří možná poznají své příspěvky, byly pouze zkráceny či mírně gramaticky poupraveny. 

Co se dozvíte v článku
  1. Zaměstnanci odmítají sdělit požadované údaje
  2. Doporučení účetní: Zkuste alespoň zpočátku ruční vyplnění 
  3. Stížnosti na problémy v systému 
  4. Start nic moc, a ještě se zpožděním 

Zaměstnanci odmítají sdělit požadované údaje

Zaměstnavatelé potřebují pro účely jednotného měsíčního hlášení širší okruh údajů. Ovšem i zde záleží, v jakém rozsahu je již dříve po zaměstnancích požadovali. V řadě případů se nejedná o výrazně nový okruh údajů, protože s nimi zaměstnavatelé pracovali, např. pro účely statistických hlášení. Přesto je třeba zaměstnancům vysvětlit, že jde o zákonnou povinnost a jsou povinni tyto údaje zaměstnavateli sdělit. 

Výběr z diskuse: 

  • Mám první odezvu od zaměstnanců. Polovinu dotazníku proškrtli, že jsou to jejich osobní údaje a nebudou je uvádět.
  • Nemám žádnou zákonnou pravomoc ověřovat údaje, které mi zaměstnanec sděluje.
  • Nemohu podmiňovat pracovní poměr předložením občanského průkazu, a navíc mi zaměstnanec může doložit totožnost například pasem, kde adresa vůbec není uvedena. Přesto po nás chtějí vykazovat poměrně detailní údaje (např. trvalý pobyt včetně kódu adresního místa). Současně jsou nastaveny sankce za nesprávné údaje. Za mě je tedy klíčová otázka: Kdo nese odpovědnost za správnost údajů?

Doporučení účetní: Zkuste alespoň zpočátku ruční vyplnění 

Ukazuje se, že záleží na připravenosti mzdových programů a samozřejmě na počtu zaměstnanců. Jestliže má zaměstnavatel zaměstnanců méně, účetní snáze doplní scházející údaje a nyní již mají téměř splněno. 

Výběr z diskuze:

  • Zvládl už někdo doregistrovat a má vše hotové? Pokud ano, jak to dokázal? Přijde mi, že veškerá školení byla k ničemu. Víme, co je třeba udělat, akorát, že to nefunguje. Nejde vyplnit nebo nám to vrátí. Nejlepší je rada z ČSSZ: Nevyplňujte první týden, systém je přetížený a víme o chybách.
  • Já mám tedy pár zaměstnanců, celkem asi 18. Dělala jsem vše ručně přes ePortál ČSSZ. Přihlásila jsem se datovkou jednotlivých firem. U doregistrace zaměstnavatele stačilo jen vyplnit FÚ a ID datovky, u doregistrace zaměstnanců jsem vyplnila obec výkonu, vzdělaní … a vše mám přijato. U JMHZ mám také skoro vše v pořádku přijato. Jen u jednoho zaměstnance mi nesedí ID zaměstnaní, neustále hlásí JMHZ zamítnuto. Ale snad podpora pomůže. Jinak JMHZ za leden, únor a březen mám úplné přijetí u ostatních. Na tom portále je super, že když něco chybí, hlásí to přímo tam. Tak máte aspoň jistotu. Ale je to na dlouho. Jeden zaměstnanec zabere cca 10 minut, než to vše vyplníte. Pokud nemá někdo moc zaměstnanců, muže zkusit i tuto cestu. Praxe s ePortálem vás to sama naučí.

Stížnosti na problémy v systému 

Vyplnění na ePortálu, kde jsou vidět chyby, je skvělé doporučení. Ovšem je to zdlouhavé. Dalo by se předpokládat, že systém zvládne od počátku nahrání XML souboru s následnou možností ruční opravy chyb. Navíc systém stále nefunguje, jak by měl.

Výběr z diskuze: 

MM26_NL

  • U odeslaného JMHZ si můžu najet na detail u jednotlivých zaměstnanců, a tam vidím, co jsem tam napsala a poslala. Jinak bohužel nejde u řádného JMHZ zkopírovat data z minulého měsíce a ručně případně opravit těch pár kolonek. Jediné, kde jde zkopírovat data z minulého měsíce, je u opravného hlášení. Ani nejde JMHZ z ePortálu uložit třeba do XML. Zkoušela jsem to, buď to opravdu nejde, nebo jsem na to nepřišla. Třeba se to v budoucnu zlepší, kopírovat data nebo uložit XML soubor půjde, ale zatím to opravdu nejde.
  • Doregistraci zaměstnavatele jsem vyplnila přes ePortál, údaje u zaměstnanců jsem si v programu předem doplnila a vygenerovala XML. Kontrola programu mi nahlásila nějaké chyby, ty jsem opravila a soubor vložila na ePortál. Obojí přijato, ale je to již 5 dní ve stavu „zpracovává se“. Zkusila jsem poslat JMHZ za leden datovou schránkou prostřednictvím programu a během pár hodin přišlo do DS potvrzení, že je hlášení přijato. Vše OK, nula chyb. Tak jsem dnes poslala i JMHZ za únor. Teď po zpracování mezd i JMHZ za březen. Zatím samozřejmě bez odezvy, tak uvidím v pracovní dny. Raději se ale ozvu na ČSSZ, jestli vše mají v pořádku. Kdyby cokoliv, vím, že na opravu mam ještě čas. 
  • Ze systému jim vypadla některá územní pracoviště FÚ. Dnes jsem volala na podporu, že mi zamítli REGZEL DOPL, prý chybné územní pracoviště FÚ. Potvrdili, že to není ještě opraveno. Mám být trpělivá, pracuje se na tom.

Start nic moc, a ještě se zpožděním 

Noční práce se nevyplatila. Účetní, jež odeslali podání brzy, podávali dvakrát. Systém totiž nefungoval hned od půlnoci 1. dubna 2026, ale až za několik hodin. 

Výběr z diskuze:

  • Tak jsme s kolegyní nelenily a hned po půlnoci 1. dubna 2026 dohlásily údaje o firmě a poté začaly přihlašovat zaměstnance – cizince (5 „kusů“). Posílaly jsme vše přes datovou schránku. Uff splněno! Šly jsme spát a ráno očekávaly potvrzení o přijetí. A ejhle, potvrzení nikde. Za dva dny přišlo zamítnutí, neprošlo ani REGZEL_DOPL ani REGZEC s chybou, že nemáme oprávnění posílat hlášení … Volaly jsme tedy na OSSZ, jak je to možné a co je to za chybu? Paní nám oznámila, že jsme to poslaly moc brzy. Že jim systém začal fungovat až kolem třetí hodiny ráno a musíme odeslat ještě jednou …
  • Všechno, co šlo do systému 1. dubna 2026 od 0:00 až 3:30 hod je zamítnuto a hlásilo to chybu oprávnění. Někdo údajně nepřepnul testovací prostředí na produkční a napravil to až v půl čtvrté ráno. No, netušili, že účetní nikdy nespí!
PhDr. Dagmar Kučerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Je redaktorkou Podnikatel.cz se specializací na mzdové účetnictví a HR. Oboru se věnuje i jako odborná lektorka a poradce. 

