Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká dokonce nejvíce lidí v historii

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Řemeslník, který sedí naproti studentovi a mezi nimi je otazník.
Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Ilustrační obrázek
Počet OSVČ se opět meziročně zvýšil, přičemž u OSVČ vedlejších jde o rekordní počet. Zůstává však otázkou, nakolik stojí za vysokými čísly švarcsystém.

Na vedlejšák působí v ČR nejvíce lidí v historii a jejich počet roste již 16 let. Celkově pak bylo na konci roku 2025 aktivních celkem 1,179 milionu OSVČ. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), které zpracoval server Podnikatel.cz.

Počet OSVČ hlavních vzrostl o 11 tisíc

Jak ukazují data ČSSZ, ke konci roku 2025 v Česku podnikalo 692 402 OSVČ hlavních, což je o 11 tisíc více než před rokem. Jde o nejvyšší počet OSVČ hlavních ke konci roku od roku 2009, odkdy ČSSZ data zveřejňuje. 

Počet OSVČ
OSVČ hlavních OSVČ vedlejších Celkem
K 31. 12. 2025 692 402 486 112 1 178 514
K 31. 12. 2024 681 351 473 529 1 154 880
K 31. 12. 2023 668 737 458 452 1 127 189
K 31. 12. 2022 649 189 455 069 1 104 258
K 31. 12. 2021 634 205 443 891 1 078 096
K 31. 12. 2020 611 383 439 796 1 051 179
K 31. 12. 2019 598 086 433 279 1 031 365
K 31. 12. 2018 590 705 420 650 1 011 355
K 31. 12. 2017 582 226 409 218 991 444
K 31. 12. 2016 577 818 403 537 981 355
K 31. 12. 2015 578 544 397 408 975 952
K 31. 12. 2014 586 112 386 244 972 356
K 31. 12. 2013 602 395 374 833 977 228
K 31. 12. 2012 627 596 366 492 994 088
K 31. 12. 2011 649 990 351 774 1 001 764
K 31. 12. 2010 640 406 336 663 977 069
K 31. 12. 2009 648 941 306 718 955 659

Zdroj: ČSSZ

OSVČ vedlejších je nejvíce v historii

OSVČ vedlejších působilo v ČR k 31. prosinci loňského roku 486 112. Oproti předloňskému konci roku jde o nárůst o 13 tisíc a nynější počet je nejvyšší v historii ČR.

Z pohledu důchodového pojištění se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání.
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod.
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu.
  • byla nezaopatřeným dítětem.

Celkový počet OSVČ se opět zvýšil

Celkově ke konci roku 2025 v ČR podnikalo 1 178 514 OSVČ, což je skoro o 20 tisíc více než před rokem. Oproti rekordnímu konci loňského září je to jen o 4 tisíce OSVČ méně. Jak navíc ukazují dlouhodobá data, jde o tradiční sezónní výkyv. Na konci roku je vždy počet OSVČ nižší v porovnání s letními měsíci v roce. Je to způsobeno hlavně tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují nebo přerušují činnost. Během léta zase počty zvyšují sezónní práce.

Nejvíce OSVČ působí v Praze

Přestože se celkový počet OSVČ v Česku zvyšuje, mezi jednotlivými kraji existují velké rozdíly. Například v Praze působilo ke konci roku 2025 o 6 tisíc OSVČ více než na konci roku 2024 a celkově zde podniká skoro 224 tisíc OSVČ (16 % obyvatel hlavního města). V Karlovarském kraji se oproti tomu počty OSVČ prakticky nezměnily a je zde registrováno jen necelých 25 tisíc OSVČ (9 % obyvatel kraje). 

Co se týče nově začínajících OSVČ, podle společnosti Dun & Bradstreet téměř 28 % z nich zahájilo podnikání ve volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Následovala příprava staveniště (7,2 %) velkoobchod a maloobchod (5,6 %), silniční nákladní doprava (5,3 %) a maloobchod v nespecializovaných prodejnách (4,1 %).

HR26

Na švarcsystém dělá až 175 tisíc lidí

Jak navíc dlouhodobě upozorňují experti, za nárůstem stojí do velké míry především tzv. švarcsystém. Už v minulých letech odborníci upozorňovali, že kvůli vysokým nákladům práce se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem často transformují do smluv mezi odběratelem konkrétní služby a jejím dodavatelem.

Že je švarcsystém v Česku poměrně rozšířený, ostatně ukázala i loňská studie právě PAQ Research a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA), která se zaměřila výdajové paušály OSVČ a zdanění podnikatelů. V šetření jsme se OSVČ ptali i na charakteristiky práce, včetně znaků švarcsystému dle mezinárodních definic. Můžeme proto odhadovat, že 14 % všech OSVČ v Česku pracuje na švarcsystému. Když to srovnáme s dalšími dostupnými odhady, bavíme se o 100 až 175 tisících lidech, komentoval ekonomFilip Pertoldz RILSA.

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Do jaké míry za to může švarcsystém? Přečtěte si také:

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Do jaké míry za to může švarcsystém?

Vstoupit do diskuse

Témata:

