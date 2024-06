Podnikatelé zaplatí na koncesionářských poplatcích dohromady méně, říká ministerstvo

Poplatky se zvýší o 25 Kč měsíčně

Novela zákona z dílny ministerstva kultury, o které by brzy měla jednat vláda, zvyšuje koncesionářské poplatky celkem o 25 Kč. Televizní poplatek má nově činit 150 Kč a rozhlasový 55 Kč měsíčně. Nově se má navíc zavést valorizační mechanismus, který bude poplatky zvyšovat podle výše inflace.

Poplatky se budou platit i z mobilů a počítačů

Dále navrhuje definovat rozhlasový a televizní přijímač jako zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno.

Za přijímač bude tedy považováno jakékoli zařízení, které přijímá vysílání šířené prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos vysílání (tj. prostřednictvím vysílačů), dále prostřednictvím družic nebo kabelových systémů a nově i prostřednictvím internetu. Povinnost platit koncesionářské poplatky tak bude vyplývat i z vlastnictví počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo dalších zařízení, která jsou schopna přijímat vysílání. U domácností nicméně zůstane zachováno, že platí pouze jeden rozhlasový nebo jeden televizní poplatek, bez ohledu na to, kolik vlastní zařízení, která jsou schopna reprodukovat rozhlasové nebo televizní vysílání.





Podnikatelé budou platit na základě počtu zaměstnanců

Změny se dále dotknou poplatků u podnikatelů. Nově budou platit poplatky dle počtu zaměstnanců a nikoli dle počtu zařízení jako doposud. Pokud do rozhlasových a televizních poplatků zahrneme i počítače a všechna mobilní zařízení, není únosné, aby podnikatelé a právnické osoby platili stále za každý takový přístroj poplatek. Je tedy třeba nastavit jiný způsob základu poplatku pro tyto osoby, vysvětlilo ministerstvo v důvodové zprávě.

Zároveň bude stanovena výjimka pro menší podnikatele. Podnikatelé s maximálně 24 zaměstnanci totiž budou o poplatků zcela osvobozeni.

Pro ostatní mají být tyto sazby:

při počtu 25 až 49 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši pětinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (televizní a rozhlasový poplatek by tak nově dohromady činil 1025 Kč měsíčně)

při počtu 50 až 99 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši desetinásobku rozhlasového a televizního poplatku (2050 Kč)

při počtu 100 až 199 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši dvacetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (4100 Kč)

při počtu 200 až 249 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši třicetinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (6150 Kč)

při počtu 250 až 499 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru ve výši sedmdesátinásobku rozhlasového poplatku a televizního poplatku (14 350 Kč)

při počtu více než 500 zaměstnanců stonásobek výše rozhlasového poplatku a stonásobek výše televizního poplatku (20 500 Kč)

Změna systému placení poplatků se nicméně nebude týkat podnikatelů, kteří pronajímají dopravní prostředky. Tito podnikatelé (leasingové společnosti) v současné době pronajímají na operativní leasing zhruba 4 miliony automobilů z celkového počtu 5,5 milionu firemních automobilů. Uvedené společnosti přitom mají často velmi nízký počet zaměstnanců. V případě, kdy by i pro tyto podnikatele a právnické osoby platilo pravidlo placení rozhlasových a televizních poplatků podle počtu zaměstnanců, došlo by k prudkému propadu v příjmu zejména za rozhlasové poplatky, neboť v současné době se za rozhlasové a televizní přijímače, které jsou součástí dopravního prostředku, platí rozhlasový a televizní poplatek provozovatelem takového prostředku, doplňuje důvodová zpráva.

Ministerstvo proto navrhuje ponechat v zákoně, že osoby, které pronajímají dopravní prostředky, budou i nadále hradit rozhlasové a televizní poplatky za přijímače, které jsou příslušenstvím pronajímaných dopravních prostředků.

Skončí naopak stávající výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií.

Podnikatelé zaplatí celkově méně než nyní

To, jak se změny projeví do celkových nákladů pro podnikatele, vypočítává zpráva RIA, kterou k zákonu připravilo ministerstvo. Ta kromě jiného ukazuje, že v případě, že by byla úspěšnost výběru přibližně stejná jako v současnosti (70 %), změny v systému u podnikatelů by i přes navýšení poplatků znamenaly, že firmy a OSVČ zaplatí celkově na poplatcích méně o 30 milionů korun než v současnosti. Nyní podnikatelé odvádí na poplatcích zhruba 770 milionů korun ročně.

Oproti stávajícímu stavu by se však změnilo rozložení podnikatelů, kteří je platí. Zatímco nejmenší (do 24 zaměstnanců) by ušetřili, protože by nic neplatili, velké firmy, především z průmyslu, které v současnosti mají v provozech minimum nebo žádné přijímače, by si výrazně připlatily. I proto proti změnám vystupují především podnikatelské svazy sdružující velké společnosti.

Změnilo by se také množství podnikatelů, kteří poplatky platí, a to tak, že by zřejmě výrazně kleslo. Maximálně 24 zaměstnanců má totiž dle zprávy RIA 1,3 milionu podnikatelů z celkového odhadovaného počtu 1,6 milionu aktivních podnikatelů (OSVČ a firmy dohromady).

V případě, že by byla 100% úspěšnost výběru rozhlasových a televizních poplatků (horní velmi hypotetická hranice), podnikatelé by oproti současnosti naopak zaplatili více, a to o 290 milionů korun.

Nárůst zaplatí domácnosti

Co se týče dopadů na domácnosti, ty zaplatí celkově více v obou scénářích úspěšnosti výběru. V případě 70% úspěšnosti výběru půjde o nárůst o 1,51 mld. Kč, a v případě 100% úspěšnosti by se jednalo dokonce o zvýšení o 5,06 mld. Kč. Ať tak, či tak, většina zvýšení výběru poplatků půjde za domácnostmi.

Souhlasíte s tím, aby se koncesionářské poplatky platily také za mobil, počítač či tablet? V žádném případě, považuji to za nehorázné

Souhlasím, i prostřednictvím mobilu a PC je možné sledovat televizi nebo poslouchat rádio